От рок-музыканта до актеров: мужчины, пошатнувшие психику Деми Мур

Фото: www.globallookpress.com / Karin TÃ¶rnblom

Читайте нас в: Дзен Новости

11 ноября Деми Мур исполнилось 60 лет. В ее жизни было место всему —, сумасшедшему успеху, обожанию фанатов и даже нервным срывам. Что помогло актрисе преодолеть проблемы?

На заре 90-х звезда фильма «Привидения» Деми Мур стала первой голливудской артисткой с гонораром более 10 миллионов долларов за фильм. Ею восхищались за прекрасную спортивную форму в «Стриптизе» и «Солдате Джейн». Казалось, такая знаменитость как Мур просто не может не быть несчастна. Однако почти все мужчины Мур успели немало потрепать актрисе нервы, а из-за одного из них она даже едва не оказалась в психиатрической больнице.

Первый, но не последний. Музыкант Фредди Мур

Мало кто знает, но свою знаменитую фамилию актриса Деми Мур получила в браке с музыкантом Фредди Муром. Настоящее имя актрисы — Деми Джин Гайнс. Родной отец бросил семью еще до рождения дочери. Воспитанием Мур занимался отчим. Тяжелое детство наложило на Деми неизгладимый отпечаток: устав от постоянных перебранок, актриса сбежала из дома в 16 лет, попутно бросив школу. Зарабатывать Гайнс (будущая Мур) начала в моделинге, там же она встретила местную знаменитость — гитариста и автора песен Фредди Мура.

Любовь настолько захватила молодых людей, что они начали писать песни вместе. Один из треков «It's Not A Rumour» долго крутили на одной из популярных радиостанций. На волне творческого успеха, Деми удалось получить роль в дневной мыльной опере «Главный госпиталь», а позже она даже снялась в фильме «Паразит», но история большой любви так и не случилась — в 1984 году пара развелась, а единственное, что осталось у Мур после развода — фамилия, которая позже стала знаменитой.

Актер Эмилио Эстевес

Первый брак с музыкантом Муром сделал Деми Мур более опытной, поэтому во вторые серьезные отношения в своей жизни с актером Эмилио Эстевесом актриса вступала более осознанно. Впрочем, от личной трагедии и последующего разрыва брюнетку это все равно не спасло.

Этот брак Мур и Эстевеса в прессе получил название одного из самых тайных. Супруги никогда не комментировали свои отношения, а уже после разрыва Деми ни разу не раскрыла истинных причин своего разрыва, лишь обмолвившись, что она пережила глубокую личную драму. Эстевес, впрочем, считал иначе: однажды он заявил, что Мур относилась к нему несерьезно, потому что переспала с коллегой Джоном Крайером, уже будучи в отношениях с ним.

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис

Роман колоритной брюнетки с «крепким орешком» Уиллисом считается едва ли не самым громким. Они познакомились в тот период, когда карьера обоих была на взлете. Уиллис тогда уже два года играл в сериале «Детективное агентство «Лунный свет» и примеривался к роли Джона Макклейна в первом «Крепком орешке». Мур только что обратила на себя внимание после главной роли в фильме Эдварда Цвика «Что случилось прошлой ночью». Свадьбу супруги сыграли в середине ноября, а потом карьера обеих знаменитостей пошла на взлет. Трижды актеры стали родителями, а во время второй беременности Деми Мур устроила скандал — снялась обнаженной на седьмом месяце для обложки одного из зарубежных журналов.

В 2000 году супруги расстались друзьями: спустя годы Мур была первой, кто оказала помощь Уиллису и его новой жене после того, как врачи озвучили страшный диагноз — прогрессирующая деменция.

Эштон Катчер

Деми Мур никогда не скрывала — она мечтает быть счастливой. И если первый супруг актрисы, музыкант Мур был старше на 12 лет, то четвертого супруга голливудская красотка выбрала значительно моложе. Как и предыдущие отношения, брак Деми с коллегой по цеху не был безоблачным: влюбленных сопровождали скандалы. Уже позже в автобиографической книге Мур расскажет — к разводу ее подтолкнул выкидыш. Потеря общего ребенка на шестом месяце беременности окончательно надломила звезду. Развод завершился в 2013 году.

До гробовой доски — шеф-повар Дэниел Хамм

Последними и самыми счастливыми стали отношения Деми Мур с шеф-поваром ресторана Eleven Madison Park, швейцарцем Дэниелем Хаммом. И хоть пока влюбленные не зарегистрировали отношения официально, голливудская актриса уже успела пообещать, что сохранит эти отношения до гробовой доски. Только за последнее время Хамм и Мур вместе появлялись на модных показах, но о свадебном торжестве речи не ведут.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит с Брюсом Уиллисом сейчас.