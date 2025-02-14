Могут запретить исполнять хиты? Сергей Жуков борется за песни «Руки Вверх!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Сергей Жуков пытается доказать, что права на хиты «Руки Вверх!» принадлежат ему. Кто еще претендует на знаменитые песни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Жуков продолжает отстаивать свои права на песни группы «Руки Вверх!». Как вышло, что композиции, которые написал артист, на самом деле принадлежат другому человеку? Действительно ли певцу могут запретить исполнять любимые всеми хиты? Почему фильм Жукова хотели заблокировать на онлайн-платформах? И за что Сергей и его коллектив попали в Книгу рекордов России? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все говорят: „Понятно, господи, это же ‚Руки Вверх! ‘“. Да, все верно, но ведь до этого было 28 лет каторжного труда, и поэтому с золотой ложечки никто не кормил», — отметил певец.

Сергей Жуков опубликовал у себя на странице обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Музыкант попросил его оказать содействие в судебных спорах за права на хиты группы «Руки Вверх!», которые продолжаются уже почти год.

«Мне надоело быть добрым и терпимым. Оставаться в правовом русле, понимать, что судебные процессы — дело долгое, но правильное. Есть человек, который мошенническим образом пытается наживаться на моих песнях», — заявил исполнитель.

Этим человеком, по словам Жукова, является Андрей Черкасов — генеральный директор музыкального издательства «Джем». Тот, в свою очередь, считает обвинения звезды необоснованными. И говорит, что закон на его стороне.

«У нас уже есть другие решения судов, которыми установлено, что права как на произведение, так и на фонограммы принадлежат нашей компании. В чем суть этого иска, нам не понятно», — уточнил Черкасов.

«Если „Руки Вверх!“, то это мы, конечно. Я и Леша. Невозможно это разделить», — подчеркнул Сергей Жуков.

Сейчас у группы вторая волна популярности. Недавно стало известно, что Жуков и его коллектив попали в Книгу рекордов России после того, как их концерты за три дня посетили 225 тысяч человек. А в далеких 90-х, когда у Сергея и Алексея не было даже собственной студии, над первыми альбомами они работали в издательстве «Джем». И вряд ли думали о том, кому будут принадлежать права на эти записи.

«Мы представили сегодня все судебные акты, которыми установлено, что мы обладаем как авторскими, так и смежными правами на все те произведения и фонограммы „Руки Вверх!“, которые были созданы в период с 1997-го года по начало 2000-х годов», — объяснил Андрей Черкасов.

«Приходят они в суд и подают бумаги, что якобы это было записано на нашей аппаратуре, этот звукорежиссер писал. Это наши звуки, это наши пуки, это наши хрюки. А откуда адвокат знает, судья в этих звуках?» — высказался певец Алексей Потехин.

«В 90-х годах еще не было структурированного бизнеса по выпуску музыкального контента. Издательство платило какие-то гонорары, большие, маленькие. Звездам — больше, так сказать, менее известным — меньше, и выпускало в безграничном тираже. Проконтролировать это было невозможно, и на этом люди, собственно, зарабатывали деньги. Такой был рынок», — рассказал музыкальный продюсер Александр Яковлев.

Причем права на песни, как выяснилось, принадлежат не только «Джему», но и первому продюсеру коллектива Андрею Маликову.

«Между нами было подписано соглашение, в котором они признали за мной исключительные права изготовителя всех фонограмм первых пяти альбомов», — уточнил он.

«Молодые ребята приехали покорять весь мир. Какие права? Ни у кого нет юридического образования. Задача любого лейбла, любого продюсера условно на тот момент была, конечно же, задешево купить, задорого продать. И все люди, которые были вокруг группы „Руки Вверх!“, пользовались этой же мотивацией. Это абсолютно понятно. То, что они обманули, обманули. То, что они, так сказать, не доплачивали, занижали, не показывали тиражи, да, конечно. Это были условия бизнеса в то время», — подчеркнул музыкальный продюсер Яковлев.

Много лет Жуков и Потехин спокойно исполняли легендарные хиты и даже не пытались договориться о переоформлении документов. Но в прошлом году Сергей все-таки решил заняться этим вопросом и подал сразу два иска в арбитражный суд.

«Все судебные инстанции вынесли свои решения в мою пользу и признали мои исключительные права», — отметил Андрей Маликов.

«Есть определенные правила, и мы хотим оспорить эти правила», — сказал Потехин.

Черкасов и Маликов претензий артистов не понимают. Уверяют, что пока не собираются запрещать им выступать с композициями или использовать их по своему усмотрению. Единственное условие — каждый раз они заблаговременно должны ставить их в известность.

«Когда используется какой-либо объект, то надо получать какое-то разрешение. Они или их представители обращаются в нашу компанию, как, в принципе, и делают различные источники, заключают с нами договор, получают лицензию и используют», — объяснил генеральный директор музыкального издательства «Джем».

По словам Андрея, когда Сергей готовил к выпуску свой фильм про основание группы, он ничего ему не сказал. Черкасов увидел уже готовую версию и был сильно удивлен.

«Жуков в фильме использовал, не знаю, семь-восемь музыкальных произведений с текстом, которые нам были как раз переданы в 1997 году. Он сделал их переработку. Разрешения на переработку у него нет. Также в фильме использован ряд наших фонограмм, которые также принадлежат нашей компанию, и судебными актами это установлено», — рассказал он.

Мужчина утверждает: в картину вошли еще и видео, которые тоже принадлежат «Джему».

«В двух кадрах использованы наши документальные кадры с нашим логотипом. То есть, видимо, режиссеры, когда делали, в спешке монтировали этот фильм, они даже на это внимание не обратили», — уточнил Черкасов.

Генеральный директор «Джема» был так возмущен, что решил обратиться в Роскомнадзор с требованием о блокировке фильма на онлайн-сервисах. Жуков в ответ на эти действия написал письмо в Следственный комитет. Он объяснил: в картину было вложено слишком много сил.

«Мы старались с самого детства рассказать историю, как все было по-настоящему. Ну как по-настоящему… Пока еще мы не можем совсем по-настоящему рассказать, потому что все-таки мы живем в одном-единственном пространстве шоу-бизнеса», — поделился Сергей Жуков.

«Все песни написаны Сергеем где-то в тандеме с Алексеем, где-то самим. Аранжировки сделаны Сергеем самим. Он все делал сам. Продюсер он сам. Костюмы концертные покупал он сам. Поэтому какое имеет право „Джем“?» — задался вопросом Александр Яковлев.

После ряда проверок запрет на показ фильма был отменен. Вот только до конца судебного процесса еще явно далеко. Черкасов уже сказал, что собирается отстаивать свою правду, как и Андрей Маликов. Но и Жуков тоже не намерен сдаваться.