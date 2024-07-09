«Сереге было мало всего»: Потехин обвинил Жукова в краже денег и распаде «Руки Вверх!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Спустя почти 20 лет Алексей Потехин изложил свою версию распада группы «Руки Вверх!». В чем артист обвиняет Сергея Жукова, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Потехин раскрыл свою версию распада группы «Руки Вверх!». Из-за чего на самом деле перестал существовать популярный дуэт? Правда, что Жуков обманывал Потехина и выводил деньги с их общего счета? В чем еще Алексей обвинил Сергея? И что тот ответил бывшему коллеге? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все говорят: „Понятно, господи, это же ‚Руки Вверх! ‘“. Да, все верно, но ведь до этого было 28 лет каторжного труда, и поэтому с золотой ложечки никто не кормил. В этом-то и суть», — заявил певец Сергей Жуков.

«Я понял, что я там вообще никаким конем. Никакого интереса нет. А просто стоять, как говорится, за клавишами и работать на халяву — смысл? Там вообще нечего было ловить… Если брать, например, любое интервью Сергея, всегда видно, что он про себя рассказывает. Я там это, я там все. А то, что само по себе становление „Руки Вверх!“, как это все было…» — высказался певец Потехин.

Группа «Руки Вверх!» распалась почти 20 лет назад. Долгое время Сергей Жуков и Алексей Потехин не уточняли, в чем именно была причина. Говорили, что каждый решил пойти своим путем. Между ними не было ссор и упреков, как это часто бывает у бывших коллег.

«Расставание произошло тогда хорошо, потому что у Сергея всегда есть принципы. Алексей был другом детства, долгое время они работали вместе, все начинали вместе. И, наверное, именно по этому, такому дружескому, скажем так, чувству он тогда и не стал предъявлять никаких претензий любого свойства», — предположил музыкальный критик Алексей Остудин.

Однако несколько лет назад Потехин заявил, что в распаде группы виноват Жуков. Якобы он начал халтурно относиться к творчеству и поклонникам. И вместо музыки сосредоточился на бизнесе.

«Ему охота было иметь пиджак и кабинет, и чтобы к нему приходили за подписью. Это его была великая идея. А мне это не нужно», — рассказал Алексей Потехин.

Жуков тогда не стал отвечать на эти слова. В разговорах про распад «Руки Вверх!» отшучивался и переводил тему.

«Есть другой уже мир, другая история. Давайте жить этой историей и радоваться», — заявил он.

Но недавно Потехин выпустил книгу, в которой изложил свое видение данной ситуации.

«Мы по взаимной договоренности вкладывали общие деньги с концертов в офис. Но Серега почему-то не хотел учитывать это. Когда он уже стал полноправным директором и открыл свою компанию, он же все равно вкладывал те самые заработанные первоначально нами деньги», — уточнил певец.

По словам Алексея, Сергей Жуков не просто перестал уделять внимание творчеству, но и без ведома друга выводил деньги из их общего бюджета на свой частный бизнес.

«У нас договор был такой, что это общие деньги. Мы вкладываем их в дальнейшие какие-то вещи. Но потом все происходило все хуже и хуже. Сереге было мало всего. Он хотел это делать сам, чтобы он был сам по себе исполнитель, сам по себе певец и сам по себе бог», — поделился экс-участник группы «Руки Вверх!».

При этом, как утверждает музыкант, Жуков запрещал ему создавать что-то свое. И не слушал, когда тот пытался давать ему советы.

«Там много было вариантов. Один из них — это одежда. Шить одежду ту же самую концертную, брать какие-то заказы. Но это не его, он в этом не понимает. Он понимает в компьютере — это его. Говорит: «Зачем буду вкладывать, если я за этим не могу следить?«» — уточнил Потехин.

«Уж Леше точно не стоит жаловаться на Сергея. Потому что потом Леша стал выступать, взял себе такого толстенького мальчика. Мальчик живьем пел, но бэки все равно были Сережины. „Поднимем все руки вверх“ — это, в общем, фраза, которая была использована. Даже помню, я ехал по Москве и в каком-то клубе на Мичуринском проспекте, по-моему, увидел эту афишу. Я даже сфотографировал, отправил Сергею. Говорю: „Слушай, а это вообще законно? Он имеет право это делать?“. На что Сергей сказал, что вроде официально нет, но я на это не реагирую. Пускай у него будет какая-то работа», — объяснил Остудин.

Сергея откровения Потехина застали врасплох. На вопрос про биографию он ответил, что книгу не читал и вообще не догадывался о ее существовании.

«Мы же никогда не ругались, понимаете? В том-то и дело, что я удивлен вашим словам про книгу. Но ладно, хорошо, буду знать», — отметил Жуков.

Артист объяснил, что не понимает причины запоздалого возмущения Алексея. Ведь в свое время они оба получали одинаковые гонорары. Просто тратили их по-разному.

«Ты только сам можешь определить, куда деть свои деньги. Тем более, что, и Леша абсолютно это точно может подтвердить, мы получали 50 на 50. Поэтому деньги те же, что были у меня, были и у него. Но теперь вопрос, где они?» — спросил певец.

По словам Жукова, в то время как он думал о будущем и вкладывался в бизнес, Потехин предпочитал жить одним днем.

«Группа „Акула“, группа „Турбомода“, кто там еще у него был. То есть было понятно, что Сергей уходит в продюсирование. А Потехин — никуда. Потехин просто уходит куда-то», — указал музыкальный критик Остудин.

«Вот сейчас получил молодой рэпер деньги за свои стримы, я не знаю, за цифровые продажи и так далее. И купил себе очередную, шестую, восьмую спортивную машину. У него ни жены, ни детей, ни семьи, ни друзей, но зато машина, тачка. Классно это. В чем можно упрекнуть меня в этот момент, когда я свои деньги размещал по-другому, чем Алексей? Понимаете? Вот и все», — объяснил Сергей Жуков.

«Я ничего не покупал. Просто отдыхал и ничем не занимался. В том смысле, что я слишком много времени отдал на эту компанию «Руки Вверх!“», — подчеркнул Потехин.

При этом Жуков утверждает: никаких обид между ними не было и нет. Когда Сергей задумал снять фильм об истории группы, он без раздумий пригласил бывшего коллегу. И тот согласился.

«В этом фильме будут задействованы и Леша Потехин, между прочим, который тоже будет сниматься, естественно. „Руки Вверх!“ без Леши не существует», — уточнил Сергей Жуков.

Артист сказал, что даже книга, которая уже наделала много шума в шоу-бизнесе, не заставит его отвернуться от Алексея. Музыканты прошли вместе слишком долгий и трудный путь. И что бы ни случилось, всегда смогут решить все проблемы мирно, без публичных скандалов. Если, конечно, Потехин не выпустил продолжение с еще более интересными фактами.