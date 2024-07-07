«Постоянный процесс»: Жуков хочет вернуть некоторые права на хиты «Руки вверх»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Артист объяснил тонкости судебного процесса за песни 90-х.

Певец и предприниматель Сергей Жуков решить отсудить некоторые виды прав на песни группы «Руки вверх». Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По словам Сергея Жукова, соответствующий судебный процесс продолжается уже много лет.

«Это постоянный процесс, который идет. Это абсолютно нормальная история», — объяснил артист.

Сергей Жуков также уточнил, что именно авторские права отобрать у исполнителя невозможно.

«Я, если песню написал, их никто у меня не может (отобрать. — Прим. ред.). Они со мной и уйдут», — рассказал артист.

По словам Сергея Жукова, речь идет о некоторых других видах прав.

В сети появилась информация, что артист решил оспорить в судебном порядке принадлежность прав фонограммы некоторых песен группы «Руки вверх». Артист подал иск на компанию «Издательство джем».

В марте 2024-го Жуков проиграл суд за права на несколько хитов музыкального коллектива. Соответствующее решение было принято Московским городским судом.

Речь идет о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки», «Я не отдам тебя никому» и «Дома не сиди».

Сергей Жуков и бывший участник коллектива Алексей Потехин просили суд отменить сделку о передаче исключительных прав на фонограммы и предоставлении исключительной лицензии на ее использование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Апина собирается судиться за авторские права на ее хиты.