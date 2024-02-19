«Эмоций миллиард»: солист «Руки Вверх!» рассказал, что умеет его новорожденный сын-вундеркинд

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Солист «Руки Вверх!» Жуков — многодетный отец. Как певец с женой справляются с полным домом детей, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Жуков уверен: его новорожденный сын — вундеркинд. Как наследник удивляет звездного отца? Какое необычное имя артист и его жена Регина Бурд дали ребенку? И почему супруги отказались от помощи няни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Чем больше детей, тем больше хочется делать чего-то большого, доброго и вечного именно для всей семьи», — подчеркнул певец.

47-летний Сергей Жуков на светском мероприятии в компании старших детей. Лидер группы «Руки Вверх!» выглядит уставшим. Два месяца назад артист в пятый раз стал отцом. Супруга Регина Бурд родила ему сына, которого назвали Эван. Музыкант с женой не спят ночами и по очереди встают к малышу.

«Количество детей влияет только на мешки под глазами… Нужно отдать должное моей супруге. Региночка как раз сейчас с малышом и поэтому хотела бы тоже окунуться, выйти хоть куда-то в свет, но, боюсь, ближайшие полгода будет сложно», — рассказал Жуков.

Певец помогает жене во всем: меняет подгузники, укладывает спать младенца. Признается, что хлопоты с ребенком ему только в радость. И это полностью заслуга Регины.

«Когда у тебя самая лучшая в мире женщина, жена, не надо ни от чего спасаться, не надо убегать из дома. Если мне надо, правда, поспать, то, естественно, она сама встанет, сама уложит, сама поменяет, все сделает и, конечно, скажет всем: „Папу не трогать, потому что ему рано, в шесть утра, вылетать на гастроли“. И за это, я говорю, можно только ей поклониться», — уточнил артист.

Многодетные родители принципиально отказались от помощи няни. Супруги решили, что справятся сами. Жуков рассказал: Регина кормит сына грудным молоком. Она против смесей.

«Когда я говорю: „Слушай, ты, может, не будешь в этот раз столько кормить, ну зачем?“. Она говорит: „Нет, почему? А что такого? Буду кормить“», — признался музыкант.

Звездным родителям с малышом помогают их старшие дети: 15-летняя Ника, 13-летний Энджел и 9-летний Мирон.

«Они все наслаждаются. Но, правда, они ежесекундно его трогают. Это же кошмар для них, как игрушка: „Ути-пути, ути-пути“. Говоришь: „Убери руки грязные, с улицы пришел“. — „Ути-пути“. И опять его гладить. Для них это пока такое, знаете, — добрая новая версия „Тамагочи“», — рассказал Жуков.

Наследники артиста хорошо учатся и уже сами зарабатывают деньги. Они снимаются в кино, озвучивают роли в мультфильмах. Половину гонораров отдают родителям.

«По творческой линии в нашей семье, конечно, полная благодать. Ребята играют в театре. Ребята начали сниматься в кино. Ребята, что самое главное, не забывают об учебе. И что самое приятное, знаете, не надо заставлять», — похвастался певец.

По словам музыканта, Эван каждый день удивляет всю семью. Наследник уже в два месяца держит голову и умеет проявлять эмоции. Жуков считает: его новорожденный сын — вундеркинд.

«Я понял, что что-то происходит с миром, глядя на современных детей, на младенцев. Он абсолютно отличает и различает все голоса: где мама и где папа. Он уже бежит ногами, хочет все это делать. Я говорю: раньше где-то в пять-шесть месяцев это все происходило… Ой, что он всем устроит. Потому что если сейчас он уже вот это все. Это я не знаю. Эмоций миллиард. Он уже хочет говорить», — объяснил артист.

Чтобы содержать большую семью, Жукову приходиться много работать. Как известно, Сергей не только певец, но и еще и бизнесмен. Он владеет сетью кондитерских и баров. А также недавно занялся производством сериалов и фильмов.

«Мы очень хотим создавать продукты, которые объединяют поколения. Все, что будет в ближайшем появляться от нас, поверьте, — это прям семейная история», — заявил Сергей Жуков.

«Я искренне за него рада. У него чудесная семья. Я думаю, что он очень талантливый человек и поэтому так много успевает», — высказалась актриса Анна Чурина.

Сейчас музыкант готовит настоящий сюрприз для поклонников — документальное кино о группе «Руки Вверх!», в котором Алексей Потехин и Сергей Жуков раскроют все тайны коллектива.

«Никто не знает, какие страсти были внутри. Мы тоже работали под „крышей“, понимаете? Нас тоже крышевали. И у нас тоже были разборки. Но об этом, конечно, никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайны», — допустил певец.

Особое место в киноленте Жуков уделит поклонникам, которые устраивали настоящие безумства на гастролях группы.

«Однажды они побежали, и мы вынуждены были залезть под сцену. И стреляли в воздух военные, чтобы разогнать толпу. Они поднимали автобус, обступали полностью, поднимали и несли. А мы орали, потому что если бы автобус завалился, то погибло бы человек 50, понимаете?» — поделился исполнитель.

Съемки фильма в самом разгаре. У Сергея Жукова плотный график. Но певец не жалуется. Говорит, появление на свет сына придало ему сил и энергии.