«Папу не трогайте»: почему Сергей Жуков считает свою жену лучшей в мире

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Звезда 90-х заявил, что по мере сил помогает супруге по дому, в котором растут четверо детей.

Певец, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков считает свою супругу Регину лучшей женщиной в мире. В общении с журналистами на премьерном показе фильма «Между нами лето» в кинотеатре «Иллюзион» звезда 90-х заявил, что любимая жена как никто понимает его, и за это он готов ей поклониться.

«Когда у тебя лучшая в мире женщина, жена, не надо ни от чего спасаться, не надо сбегать из дома, потому что она прекрасно понимает, что нужно делать, а чего не нужно. Поэтому, если не надо меня заставлять что-то делать по дому, то меня и не трогают. Если мне надо, правда, поспать она сама встанет, сама уложит (ребенка. — Прим.ред), сама все сделает, и конечно, скажет всем: папу не трогайте, потому что ему в шесть утра вылетать на гастроли. И за это ей можно только поклониться», — сказал Жуков.

Певец добавил, что и сам старается по мере сил помогать жене по хозяйству. А оно у Жуковых немалое: в семье растут четверо детей, младшему из которых — Эвану — не исполнилось еще и трех месяцев. В браке с Региной Бурд, экс-солисткой женской поп-группы «Сливки», солист «Руки Вверх!» живет с 2007 года.

На показ картины «Между нами лето» Жуков пришел, чтобы поддержать исполнителя главной роли — Влада Прохорова. Молодой актер сейчас снимается в фильме о группе «Руки Вверх!», где играет самого Жукова на заре его карьеры в шоу-бизнесе. Ожидается, что картина выйдет в октябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Жуков стал одним из наставников «Новой Фабрики звезд», которая стартует этом году на одном из федеральных каналов.