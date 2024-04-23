«Запретила в свое время»: в чем жена не доверяет Сергею Жукову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

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Певец Сергей Жуков — счастливый отец большого семейства. Хочет ли он еще больше детей, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Жуков рассказал о буднях молодого отца. Как изменились его принципы воспитания с пятым ребенком? Хочет ли он еще детей? Из-за чего артист разочаровался в бизнесе? И почему жена запрещает ему читать наследникам сказки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вот одно большое счастье (показывает ребенка. — Прим. ред.), одно маленькое, одно еще где-то еще больше. И еще два. То есть да, я отец пятерых детей, поэтому вот оно счастье. И всем советую… А кто же сказал, что легко? Сложно. Но я теперь спокоен за то, что сделал на этой земле, понимаете? Потому что все, что самое лучшее я сделал, — это они», - сказал певец.

В конце прошлого года Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. У них с Региной Бурд родился мальчик, которого назвали Эваном. Артист признался: после появления на свет малыша вся семья стала больше улыбаться и меньше спать.

«Вы знаете, количество детей влияет только на мешки под глазами», — подчеркнул он.

Жуков делится: после бессонных ночей просыпаться на работу очень трудно. Но приходится. Сергей не только певец, но и предприниматель. Он владеет компанией по разработке онлайн-игр, сетью баров и кондитерской. Недавно решил попробовать себя в киноиндустрии. Но это оказалось сложнее, чем он думал.

«Нам, добрым, порядочным, душевным людям сложно в бездушном порой пространстве цифровом, но мы стараемся», — заявил артист.

По словам Жукова, бывают моменты, когда хочется все бросить. И сосредоточиться на одной лишь музыке.

«Да, начал иногда разочаровываться. Потому что, скажем так: в музыке хотя бы все немножко проще. Есть рокеры. Они не любят рэперов. Я утрирую. Попсовики — фу, джазмены — это классно. Я, к примеру. Каждый считает так. А здесь вообще непонятно», — объяснил исполнитель.

Но Сергей Жуков не привык сдаваться. К тому же надо искать новые способы заработка. Семья растет, расходы тоже. 14-летний Энджел, например, уже мечтает об отдельной жилплощади.

«Квартиру хочет купить. Уже, значит, все расписал. Я говорю: „Это прекрасно, но где деньги на эту квартиру? Давай с этого начнем“. А он об этом не подумал», — рассказал артист.

Заботы о самом младшем члене семьи пока в основном на маме. А старшими детьми занимается Сергей Жуков. Регина доверяет ему практически любые дела. Кроме чтения сказок перед сном. Ведь после этого наследников приходится еще долго успокаивать и утирать им слезы.

«Я большой выдумщик, да. Мне жена запретила в свое время читать сказки детям, потому что они рыдали. Потому что папа слишком хорошо их рассказывал, с выражением, что становилось детям страшно. Они вжимались в подушку. Она говорила: «Ты что делаешь? Ты слишком артистично это рассказываешь, как в спектакле””, — поделился Сергей Жуков.

Зато дети с радостью ходят с папой в кино, гуляют и играют. Они знают: Сергей поддержит любые, даже самые смелые идеи. Жуков старается давать им свободу. Это касается не только развлечений, но и учебы. Дополнительные занятия все выбирают сами.

«Мы никогда не навязываем, слава богу. И слава богу, не говорим: так, все. Срочно иди, я не знаю, в художественную гимнастику. Или иди и занимайся химией. Поэтому дети сами понимают, что им интересно, пробуют. И если все получается, мы поощряем и продолжаем», - уточнил Жуков.

По словам артиста, когда-то у них с супругой был целый свод строгих правил относительно детей. Многие вещи они считали дикостью. И с осуждением смотрели в сторону других родителей. Но с каждым следующим ребенком список становился все меньше. А к пятому и вовсе практически исчез.

«Мы всегда не понимали иностранцев. Мы приходили раньше, как-то много лет назад, и сидят иностранцы в кафе. А ребенок лежит где-то, на кресло положили. И он спит там. Мы говорили: „Боже, какой кошмар. Бросили. Он сбоку спит лежит“. Прошли годы, родились еще трое, и мы такие: „Клади его. Давай, пусть спит, самое главное“», — рассказал артист.

Сергей Жуков объясняет: вместе с опытом к ним пришло осознание, что они не только родители. А еще и муж с женой.

«Ты понимаешь, что папа и мама тоже достойны продолжать любить друг друга, жить. У них тоже есть своя история, которая должна продолжать дальше рожать детей, в конце концов», - отметил певец.

Жуков заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. И они с Региной будут рады, если их семья станет еще больше.