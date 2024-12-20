Поймать змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году

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Шесть счастливчиков получили джекпот уже на старте и с января могут готовиться принимать щедрые подарки.

Новый 2025 год уже окрестили годом глобальных перемен, как плохих так и хороших.

Однако некоторым представителям зодиакального круга он сулит самые радужные перспективы.

У каких знаков зодиака новый год сложися удачно, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Наталья Кисилева.

Чего ждать от нового 2025 года

Наступает год Зеленой Деревянные Змеи по Восточному гороскопу.

«Наступающий год для всех нас будет трансформационным. Это время глобальных перемен. Три высшие планеты меняют знак, делают ингрессию. Соответственно, это отразится в глобальном смысле на мировом и личном опыте каждого человека», — сказала астролог.

Удачу символ года готов подарить тем, кто будет вкладываться в свой интеллект, захочет быть сопричастным к науке, раскрывать свой творческий потенциал и как можно больше креативить независимо от сферы деятельности.

Важно приготовиться к внутренним и внешним изменениям и провлять гибкость, как змея. Каждому человеку Наталья Киселева рекомендует быть открытым в условиях меняющейся реальности и тренировать навык подстраивания под обстоятельства.

«Старайтесь находиться в кругу единомышленников, держаться рядом с теми, кто горит с вами одной идеей, с кем вы на одной волне и кто готов вас в этом поддерживать», — посоветовала она.

Схватить удачу за хвост в новом 2025 году получится Овнам, Близнецам, Ракам, Весам, Козерогам и Водолеям.

Овны — гороскоп удачи на новый 2025 год

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Для первого знака зодиака в гороскопе 2025 год обещает быть полон ярких красок.

«Чем ярче вы будете себя проявлять, чем активнее себя демонстрировать этому миру, тем больше возможностей будет открываться», — отметила эксперт.

Причем самопроявление может быть каким угодно — от регулярных публикации красивых фотографий в свой профиль в соцсетях до участия в масштабных творческих проектах. И задуматься об этом знаку зодиака нужно уже сейчас.

Особенно удачным периодом по гороскопу у Овнов будет с конца марта по 23 октября 2025.

«Поможет вам в этом влюбленность или вдохновение, а может быть, и то, и другое. Готовиться лучше уже сейчас. Названный период хорош уже реализации. Там не будет времени на подумать, надо брать и делать», — уточнила она.

Отдельно астролог выделила три летних месяца, которые отлично подходят этому знаку зодиака для исполнения желаний. К этому вопросу стоит подойти поэтапно и распланировать каждый шаг. Особенно актуально это будет для Овнов, рожденных в первой декаде с 21 по 31 марта.

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Близнецы — гороскоп удачи на новый 2025 год

Этот знак зодиака в 2025-м окажется на пороге новых возможностей. Особенно ярко это проиграется у тех, кто родился с 21 по 31 мая.

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«Новые возможности — это новые действия. Поэтому не бойтесь браться за все новое и экспериментировать. В этом будет ваша суперсила. Что конкретно изменить — вы можете выбрать сами. То есть, например, уже сейчас вы можете подумать о том, какая сфера жизни вас не устраивает, и уже наметить определенный план», — посоветовала эксперт, изучая гороскоп.

Если Близнецы не забросят свои намерения и будут строго следовать плану, то их мечты и желания осуществляться гораздо практичнее, быстрее, и легче в течение 2025 года.

Гороскоп рекомендует осваивать новые маршруты, например, от дома до работы, активно пользоваться нейросетями и гаджетами.

«Смотрите, не бойтесь экспериментировать, исследуете и обязательно реализуете себя в творчестве. Возможно, получится монетизировать любимое хобби или развить», — скаазала она.

Об увлечении стоит рассказать как минимум друзьям, родственникам и коллегам.

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Раки — гороскоп удачи на новый 2025 год

Зеленая Змея попросит всех Раков вылезти из панциря, как бы это ни было сложно, и проявить себя в мире.

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«Ваш успех придет через преодоление. Именно через трудности и испытания вы придете к давно желаемому и тому, о чем вы так давно беззаветно мечтаете. Станьте душой компании и реализуйте свою солнечную энергию», — объяснила астролог.

Она посоветовала всем представителям этого знака зодиака добровольно вызваться на «должность» ответственного за все семейные, дружеские и рабочие мероприятия — пикники, шашлыки, посиделки, походы, поездки и встречи.

Получив позитивный заряд энергии, Раки смогут релизовать любые заветные мечты. Особенно удачливыми будут те, кто родился с 22 июня по 3 июля.

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Весы — гороскоп удачи на новый 2025 год

Весам новый 2025 год сулит много ярких эмоций, но их важно уметь контролировать.

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«Именно самоконтроль и самодисциплина помогут вам прийти к желаемым целям. У Весов больше, чем у всех других знаков зодиака, шансов достигнуть своих целей. Главное грамотно распределить свои силы. В этом поможет намеченный план и четкое следование ему», — предупредила специалист.

Если же распыляться в разные стороны, тогда год пролетит незаметно и оставит после себя только упущенные возможности.

С наступлением весны гороскоп советует чаще посещать выставки, биеннале, спектакли и концерты. А еще лучше — начать создавать какое-то искусство своими руками. Совет больше всего касается тех, кто родился с 24 сентября по 4 октября.

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Козероги — гороскоп удачи на новый 2025 год

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Для Козерогов наступающий 2025 год приготовил массу приятных сюрпризов. Осталось дело за малым — грамотно расставить приоритеты.

«С конца марта Нептун меняет знак, и это самое время для вас заняться своими творческими проектами. Все, что вы давно хотели, например, научиться играть на музыкальном инструменте, сходить в театр, выступить на сцене — любое творческое ваше проявление будет только приветствоваться и давать вам еще больше возможностей для реализации своих хотелок», — дала напутствие Наталья Киселева.

А вот с конца мая по сентябрь 2025 наступит время собранности и готовности решать сложные задачи. Этому знаку зодиака по гороскопу благоприятно взять аскезу на указанный период. Самоограничение поможет стабилизировать дисциплину и быстрее прийти к своим целям.

«Успех не заставит себя долго ждать. Будут поступать хорошие предложения как в работе, так и в личной жизни. Это прекрасный период пожинать плоды ваших трудов. Особенно это актуально для Козерогов, рожденных с 22 декабря по 1 января», — вдохновила эксперт.

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Водолей — гороскоп удачи на новый 2025 год

Водолеев по гороскопу в новом году ждет неминуемая трансформация. Больше всего джекпот выиграют те, кто родился с 21 по 31 января.

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«Плутон зашел в ваш знак на 20 лет. Для вас открывается множество возможностей. Просто берите, хватайте все, что вы давно хотели, а может быть, только вчера об этом подумали или даже минуту назад. Это не повод откладывать в долгий ящик. Берите и реализуете все свои самые смелые фантазии, мечты и мысли», — порекомендовала астролог.

Креативный мышление, решительность и дружелюбный подход помогут создать нечто гениальное. Не лишним будет заручиться поддержкой близких людей и единомышленников.

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