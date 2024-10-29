«Кто выдержит?» Игорь Саруханов больше не хочет жениться

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Игорь Саруханов изменил отношение к браку после седьмого развода. Почему артист не ищет новую жену, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец и композитор Игорь Саруханов признался, что больше не хочет жениться. Почему и седьмой по счету брак маэстро закончился разводом? Кого заслуженный артист РФ обвиняет в том, что ему приходится ходить в ЗАГС так часто? Зачем исполнитель перевез в Москву из Сочи свою старшую дочь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Прошлой зимой композитор Игорь Саруханов стал свободным мужчиной. Всего через год после свадьбы он развелся со своей седьмой женой — дизайнером Лесей Садовской. На днях 68-летний певец появился на одной из премьер в гордом одиночестве и заявил, что больше не хочет отношений и тем более походов в ЗАГС.

«Если ты хочешь гулять — гуляй. Если ты хочешь увидеть своих детей — женись. Это норма, это закон… И там две девочки мои. Вот и все. Вот это стоп», — высказался артист.

Виновницами расставаний Игорь Саруханов считает именно жен, а не себя.

«Нервяк в одном отражается в другом. Это же психология, психосоматика и все. И вот и все разрушается. А девчонки любят разрушать, чтобы доказать свою правоту. Им пофигу… Разрушить», — уточнил музыкант.

Игорь Саруханов признается: последний развод, несмотря на опыт, был не из легких. По его словам, седьмая жена оказалась ревнива, причем не только к женщинам, а в целом к работе. Композитор пытался договориться с супругой.

«Моя профессия сопряжена с отсутствием дома. Она сопряжена с женским вниманием», — подчеркнул артист.

Несмотря на клятвы в верности, Лесю Садовскую категорически не устраивало, что мужа не бывает дома неделями. Уже после разрыва через СМИ она дала мудрый совет.

«Все, что могу сказать, это поблагодарить Игоря за все хорошее, за урок, который нам дан обоим, отпустить плохое и пожелать ему и себе уже наконец-то, после трех и семи браков стать мудрее», — заявила дизайнер.

После расставания Саруханов пытался бодриться и вроде как помышлял о восьмом браке. Расписывал в красках, о какой новой музе мечтает.

«Она должна быть скромная, нежная, домашняя, умненькая должна быть, начитанная, образованная, красивая, хрупкая, нежная. Ух вообще», — признался певец.

Все это Игорь видел во всех своих женах.

«Понимаешь, мы же привыкли показывать самое лучшее в первый день. А потом? А потом истинное лицо показывают. А вот это плохо», — отметил музыкант.

При этом Саруханов понимает, что главное качество, которым должна обладать его избранница, — ангельское терпение.

«Какие отношения, когда у тебя 40 городов и вообще… Кто выдержит?» — спросил артист.

Вокруг исполнителя по-прежнему много поклонниц. Но пока что его душу волнует только творчество. Сейчас у Игоря Саруханова большой гастрольный тур, он пишет новые песни. А одиночество певца скрашивает дочь от шестого брака. Недавно 16-летняя Любовь переехала к отцу в Москву из Сочи, чтобы профессионально заниматься бальными танцами.

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«Они очень серьезно занимаются ежедневно. Я вообще удивляюсь. По пять, по шесть часов, по семь. А то приходит иногда после одиннадцати», — уточнил Саруханов.

Когда он на гастролях, за подростком присматривают родственники. Но артист уверяет: Люба — девочка серьезная. А из мальчишек общается только с партнером по танцам.

«Он очень хороший, приличный… Не-не, зачем? До этого не доходило (взрослый разговор. — Прим. ред.). Я не лезу в их дела», — признался композитор.

Его младшая дочь Розалия пока проживает вместе с мамой в Сочи. Учится играть на флейте. Музыкант не жалеет средств на двоих дочерей. На всякий случай оформил на них завещание. Игорю Саруханову хочется, чтобы его дети ни в чем не нуждались. А когда подрастут, выбирали себе спутников жизни исключительно сердцем, чтобы раз и навсегда.