У Яниса Тиммы появился шанс? Суд отклонил заявление о разводе Анны Седоковой
Суд не принял заявление Анны Седоковой на развод с Янисом Тиммой
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Супруги не пережили кризис в отношениях и решили расстаться после четырех лет брака.
Суд не принял заявление певицы Анны Седоковой на развод с Янисом Тиммой. Об этом сообщает портал StarHit.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.
«Выявлено несоответствие иска требованиям ГПК, если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят. Если нет, то иск будет возвращен», — отметили в пресс-службе суда.
Седокова рассказывала, что на фоне стресса у нее появилась крапивница и другие проблемы. Она приняла решение посвятить свое время работе и не думать о переживаниях.
«Я так устала от всего этого. Я не такая сильная, как всем кажется, но я выдержу. У меня дети, у меня есть я. Я все решу. Хватит все скидывать на меня. Это выбор идти дальше ради тех, чье сердечко создала я», — объяснила звезда.
Точная причина развода не сообщается, но Седокова неоднократно намекала, что у них с баскетболистом Янисом Тиммой кризисы в отношениях. В этот раз, видимо, дошло до «взрывной» точки, и очередной конфликт их семья не пережила, поэтому пара приняла решение развестись.
В браке супруги были четыре года, общих детей у них нет, но Тимм отлично поладил с тремя детьми от прошлых отношений Седоковой. Какие дальнейшие действия предпримет певица - неизвестно, но подписчики уверены, что обо всем она сообщит в своих соцсетях.
Ранее 5-tv.ru писал, что сделала со своим лицом певица Анна Седокова. Пластический хирург звезды рассказал, что помогло ей измениться до неузнаваемости.
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