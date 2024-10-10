«Он ведет себя как мальчик»: почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына;5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сергей Шнуров скоро снова может стать холостяком. Что считают причиной распада семьи музыканта, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бессменный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится с четвертой женой. Что стало причиной распада семьи? Правда, что рокер испытывает финансовые трудности? Как супруги намерены делить имущество стоимостью миллиард рублей? И ждать ли поклонникам Шнурова его триумфального возвращения на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я занимаюсь спортом, как ни странно, зарядку делаю с утра. Купил себе гребной тренажер. Всем рекомендую, классная штука», — поделился певец.

Еще два года назад музыкант Сергей Шнуров с упоением рассказывал, как сильно изменилось его восприятие мира. После женитьбы на дочери миллиардера Ольге Абрамовой он заявил, что со скандалами покончено. Распустил группу «Ленинград» и подался в политику. Но на днях на сайте московского суда появилось извещение: рокер разводится.

«Творческие люди — особенные люди. А если человек принял решение изменить свою жизнь, значит, есть на то причины, какие-то осознанные есть реальные решения», — высказалась певица Катя Лель.

«Очень интеллигентный человек и в общении простой», — отметила певица Зара.

Читайте также Вес достиг критической отметки: какая трагедия заставила сына Никаса Сафронова сбросить 150 кг

Подала на развод жена музыканта. Причины распада семьи они с Сергеем держат в тайне. Говорят, у Шнурова роман на стороне. Ведь он всегда был падок на красивых девушек. Последняя, четвертая жена младше певца на 18 лет.

«Он ведет себя как мальчик. Это не про него — то, что он семьянин. Он гулящий, это правда. Он, конечно, любвеобильный», — выразил мнение продюсер Сергей Дворцов.

Однако сам певец во всех интервью заявлял, как искренне любит супругу и наслаждается семейной жизнью.

Шнуров и Абрамова поженились шесть лет назад, наделав много шума. Она — искусствовед, дочь олигарха. Он — скандальный тусовщик и рокер.

«Ольга, в принципе, поначалу была семейной, да. Пыталась показать, что „Я такая красавица, я его поддерживаю“», — уточнил Дворцов.

Ольга подарила Шнурову двоих детей. В 2018 году исполнитель возглавил рейтинг Forbes как самый богатый артист России с ежегодным доходом более одного миллиарда рублей.

«Порядок цифр примерно такой, да. Я чувствую, что никто такую не выдает эмоцию, такое настроение, кроме нас», — заявил артист.

После роспуска группы Шнурову так и не удалось реализовать себя вне сцены. Его политическая карьера не сложилась. В прошлом году в «Лужниках» должен был пройти эксклюзивный концерт «Ленинграда». Сергей запросил за него рекордный гонорар в 140 миллионов рублей, но выступление не состоялось.

«В одном из интервью Шнур говорил о том, что в свое время им предлагали за корпоратив €250 тысяч в самый-самый пик известности и в том числе, когда еще был большой спрос и такой своеобразный дефицит на выступления „Ленинграда“. Действительно, очень многие концертные менеджеры подтверждают, что да, были люди, которые были готовы платить им такие деньги. Сейчас, конечно, мы видим, что новых хитов нет, такой уже популярности нет. Сейчас много молодых артистов, которые занимают нишу „Ленинграда“ и выступают на корпоративах», — рассказал светский журналист Антон Беккужев.

Впрочем, у Шнурова когда-то был еще один источник дохода — ресторанный бизнес. Но его вместе с квартирой в Петербурге забрала при разводе третья жена рокера Матильда. СМИ пишут: ресторанная сеть вошла в убыток на сумму в 122 миллиона рублей.

«Она разорила бизнес, в том числе который был у них пополам со Шнуровым. На сегодняшний день после развода она это все потеряла», — уточнил продюсер Дворцов.

Сама же экс-супруга музыканта после начала спецоперации открестилась от России.

«Матильда проживает в США и даже открыла курсы по упругим ягодицам», — сообщил Дворцов.

Причина развода Шнурова с четвертой женой Ольгой, уверены многие, — финансы. При этом поклонники считают: рокеру вообще не стоило жениться на избалованной Ольге.

Теперь все гадают, как супруги будут делить совместно нажитое имущество. По информации СМИ, оно оценивается в один миллиард рублей.

«Меня вдохновляет абсурд жизни. Меня вдохновляют любые конфликтные ситуации, а конфликтных ситуаций очень много. Меня вдохновляют дурацкие слова. Меня вдохновляют дурацкие поступки», — признался Сергей Шнуров.

Впрочем, по закону у супругов еще есть время на примирение, и их брак, возможно, сохранится, хотя бы ради общих детей.