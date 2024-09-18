«Пока до наручников дело не дошло»: Харламов и Ковальчук раскрыли подробности брака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук впервые вышли в свет в статусе супругов. Как они провели медовый месяц и планируют ли уже детей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук раскрыли интимные подробности брака. Как молодожены провели медовый месяц? И когда планируют детей? Заключали ли супруги брачный договор? Зачем юморист встречался с бывшей женой после свадьбы? И почему Кристина Асмус уверена, что он снова неудачно женился? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Гарик мне периодически говорит: „Расслабься. Спокойнее“. Еще что-то. Было такое», — рассказала актриса Катерина Ковальчук.

«Екатерина всегда мне дает советы, когда я напрягаюсь. Это не всегда актерские советы, но всегда, всегда… Она жена теперь», — добавил юморист.

Три месяца назад Гарик Харламов официально попрощался с холостяцкой жизнью. В начале июня 43-летний шоумен связал себя узами брака с актрисой Катериной Ковальчук. Правда, пышную церемонию со звездными гостями они устроили лишь два месяца спустя. На днях пара впервые вышла в свет в новом статусе. Юморист обнимал молодую супругу за талию, Катерина светилась от счастья.

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«Я влюблена. Он прекрасный, добрый, щедрый, самый умный, мудрый, талантливый от бога человек», — заявила Ковальчук.

Супруги рассказали: только что вернулись из свадебного путешествия. Вместо Мальдив и Эмиратов молодожены отправились в автопробег по России. Дело в том, что Харламов боится авиаперелетов.

«Я аэрофоб, не летаю на самолетах. Это усложняет процесс. Во-вторых, сейчас через третьи страны, если ты куда-то хочешь полететь. Это тысяча самолетов. Для меня и один сложно. И автопробег по России — это на самом-то деле очень романтично и очень весело», — объяснил юморист.

Теперь поклонников интересует, когда молодожены планируют обзавестись детьми.

«Сначала мы хотим порадоваться сами, потом вас уже порадовать. Мы работаем над этим. У нас всего третий месяц брака, хотя не люблю это слово. Хорошее слово, хорошее дело браком не назовут, правильно? У нас союз, у нас не знаю как назвать. У нас любовь, содружество, в общем, нет, пока до наручников дело не дошло», — поделился шоумен.

У Харламова есть 10-летняя дочь Настя от предыдущего брака с Кристиной Асмус. Недавно он вместе с бывшей женой проводил наследницу в школу. При этом Гарик, в отличие от Асмус, не стал публиковать в микроблоге совместные фото. Видимо, чтобы не злить Катерину.

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«Когда твоя бывшая жена, даже девушка, напоминает о себе любыми способами, нынешнюю вторую половинку, естественно, это будет очень сильно напрягать. И из-за этого начинаются все недомолвки», — высказался светский журналист Роман Миров.

Многие считают удивительным, что Ковальчук и Харламов все-таки дошли до ЗАГСа. За время их романа они несколько раз расходились и сходились. Знакомые пары уверены: Катерине не нравилось, что после развода Гарик и Кристина долгое время продолжали жить вместе.

«Мы все, как лемминги, живем в огромном доме», — говорил артист.

Харламов и Асмус развелись в 2020 году со скандалом. Шоумен публично заявлял, что оставил бывшей жене и дочери дом за 100 миллионов рублей. Однако актриса опровергла эту информацию. И рассказала, что юморист якобы запретил ей покидать особняк. Впрочем, после публичных разборок экс-супруги смогли примириться. Асмус съехала в отдельное жилье.

«Гарик своим трудом, талантом, потом и кровью все это зарабатывал. Ему это не доставалось, не падало с небес сразу в тарелочку, как говорится. С какой стати он должен отдавать этот особняк? Мне кажется, Кристина до последнего верила даже втайне для всех, для себя, что они смогут восстановить и наладить отношения», — выразил мнение журналист Миров.

Кристина нелестно высказалась о новом браке шоумена. Актриса заявила, что он снова неудачно женился. И якобы Харламову скоро предстоит раздел имущества. Впрочем, сам Гарик уверен: его союз с Ковальчук будет крепким. Супруги намекнули, что брачный договор они не стали заключать.

«Есть еще трое штанов у меня», — пошутил Харламов.

«У меня в приоритете семья, и поэтому да», — отметила жена юмориста.

Мать шоумена Наталья Харламова во всем поддерживает сына. Она в восторге от новой невестки. Известно, что женщина много лет конфликтовала с Асмус. Но Катерину полюбила как родную дочь. И теперь посещает вместе с сыном и его супругой светские мероприятия.

«Мама у меня блогер. Она все везде знает. Знает больше меня вообще обо всем. Она уже здесь все сняла», — рассказал Харламов.

Наталья Игоревна сопровождала пару и на этот раз. Она призналась, что, глядя на счастье детей, ей и самой захотелось выйти замуж.