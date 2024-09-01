«Я 15 лет испытываю счастье»: как Яна Рудковская отпразднует хрустальную свадьбу

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Цветовая палитра торжества будет очень необычной.

Продюсер Яна Рудковская и заслуженный мастер спорта РФ Евгений Плющенко 12 сентября отпразднуют 15-ю годовщину свадьбы. Мероприятие пройдет в красивом ресторане, где соберутся друзья знаменитой семьи. Об этом Рудковская рассказала 5-tv.ru во время II-го турнира по спортивным бальным танцам «MIDNIGHT BALL» Марии Мельниковой.

На турнире знаменитость предстала в лиловом платье. В наряде такого же цвета бизнесвумен выходила под венец с фигуристом. Теперь уже хрустальная свадьба будет также приурочена к определенному цвету, но к какому, знаменитость умалчивает, сохраняя интригу.

«Будем обязательно праздновать, но чуть попозже. <…> Будет красивый ужин с друзьями, очень красиво. И будет тоже очень необычный цвет», — сообщила Рудковская.

Свадьба в лиловых цветах уже была и теперь будет что-то еще креативнее. Это событие очень значимо для бизнесвумен.

«Это будет не белый. Я все-таки уже мама четверых детей и для меня всегда это особенная церемония. Исключительно как дань отдать должное тому счастью, которое я 15 лет испытываю с Евгением», — сообщила довольная мама и жена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Яна Рудковская готова стать «феей-крестной» на свадьбе Лепса.