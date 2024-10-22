«Сказал, что не хочет»: жена Антона Макарского рассказала о семейных трудностях

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Антон и Виктория Макарские вместе уже четверть века. Научилась ли певица справляться с вниманием поклонниц к мужу, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Виктория Макарская рассказала о трудностях в семейной жизни. Что помогает ей не волноваться, когда муж на гастролях? И как певица реагирует, если видит Антона в объятиях поклонниц? Куда актер однажды пропал на три дня? И почему Макарский стал редко сниматься в кино? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мужа нельзя оставлять без внимания, к сожалению. Если ты оставила мужика без внимания, ты сама виновата», — заявила певица.

Виктория и Антон Макарские вместе уже 25 лет. И все это время артистке приходится мириться с огромным количеством поклонниц мужа.

«Бывало, иногда и к нам в подъезд пробирались, и писали послания на стенке, где мы жили, соответственно, на нашем этаже. Потом мы делали ремонт», — рассказал актер.

Куда бы ни приходила пара, Антон постоянно оказывается в центре внимания. А Виктории остается только восхищаться обаянием супруга и тем, какое впечатление он производит на всех вокруг.

«Например, когда едем куда-то на гастроли, Антон когда выходит из поезда, что он делает? Помогает всем дамам выйти из поезда. И каждая дама уверена, что именно она понравилась Антону Макарскому. Мне кажется, что он создан для того, чтобы радовать женщин», — поделилась жена артиста.

Певица делится: так спокойно она реагировала не всегда. Были моменты, когда у нее сдавали нервы. Например, однажды Макарский уехал на гастроли. Должен был вернуться определенного числа, но в день Х дома не появился.

«День не звонит, два не звонит, три не звонит. А я точно знаю, что он уже должен прилететь. Конечно, начинаю звонить по всем телефонам: помощников режиссера, администратора, директора. Телефоны ни у кого не работают», — уточнила певица.

С большим трудом удалось связаться со вторым режиссером.

«И слышу там: тудух-тудух, тудух-тудух. Это Вера, значит, и я: „Вера, где Макарский?“. Она говорит: „Я сейчас его поищу“», — вспомнила жена артиста.

Макарская поняла: муж едет в поезде. Но ведь он должен был лететь самолетом. Что же произошло? Неужели действительно слухи о неверности актера правда? Ситуацию прояснила второй режиссер — Вера.

«Она идет по вагонам, вот это тудух-тудух, тудух-тудух минут семь, наверное. Я жду терпеливо. И потом, значит: „Я его нашла, Вика, я его нашла“. Говорю: „А что они делают?“. — „Они вылезли в окно и выпивают. Они чокаются“. Говорю: „В окне?“. — „Да“. Я говорю: „Вера, спроси, пожалуйста, почему Антон не дома?“. И такой искренний ответ, который меня просто потряс. Говорит: „А он сказал, что не хочет“», — поделилась Виктория Макарская.

Певицу охватил гнев. Она тут же купила билет на самолет и выехала. Была уверена, что застанет Антона с любовницей, но ошиблась.

«Я приезжаю туда и понимаю, что, видимо, меня тут все ждали, потому что меня встречают с песнями, с какими-то блюдами, с каким-то совершенно невероятным банкетом», — рассказала артистка.

Виктория Макарская поняла, что зря переживала. И с тех пор перестала волноваться и ревновать. Она знает: муж любит только ее.

«То, что происходит у нас с Антоном Макарским, знаем только мы. Мы дверь в спальне закрыли — и досвидос», — подчеркнула артистка.

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Супруга уверена, что для актера нет ничего важнее семьи.

«Даже если нам предложат миллион долларов за концерт, мы не поедем работать, мы пойдем к детям на линейку. 1 сентября — это всегда для нас такой праздник, когда мы всегда вместе и всегда на линейке», — заявила Макарская.

«У нас действительно двое потрясающих деток. И очень хочется, чтобы эти детки были не просто потрясающими, умненькими, здоровенькими (это все, слава богу, есть), чтобы они были счастливыми. Это очень важно. А счастливыми они могут быть, только видя перед собой пример счастливых родителей», — подчеркнул актер.

Ради того, чтобы больше времени проводить с родными, Антон Макарский даже стал реже сниматься. Ему гораздо больше нравится ездить по городам с живыми выступлениями, в том числе и из-за того, что на сцену они с Викторией выходят вдвоем.

«Нам очень много дарят подарков на концерте… Закатки, огурцы соленые. Все это едим, пользуемся с большой радостью и чувствуем свою ответственность перед теми зрителями», — уточнил Макарский.

Пока родители выступают, за кулисами их ждут дети. А после концерта они все вместе смотрят достопримечательности и наслаждаются обществом друг друга.