Прошел год со свадьбы: как Татьяна Буланова и ее муж справляются с отношениями на расстоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Татьяна Буланова летом 2023-го в третий раз вышла замуж. Молодые живут раздельно. Счастлива ли певица в гостевом браке, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Татьяна Буланова рассказала о жизни с молодым супругом. Удалось ли мужу заслуженной артистки РФ расплатиться с многомиллионными долгами? И на чьи деньги он подарил жене собственный ресторан? Из-за чего Буланова решила вернуться к гастрольной деятельности после 20-летнего перерыва? А также: эксклюзивные кадры со съемок нового, еще не вышедшего клипа знаменитости.

Сентябрь. Ленинградская область. Бескрайнее поле с раскидистым дубом. Живописную локацию режиссеры выбрали для съемок ее очередного клипа Татьяны Булановой. Песня в дуэте с Игорем Ключниковым. Эксклюзивные кадры рабочего процесса — только в программе Пятого канала «Светская хроника».

Идея клипа навеяна творчеством русских художников. Здесь и плед, и фрукты, и дети с животными. Татьяна послушно исполняет команды режиссера. На съемочной площадке ее поддерживает сын Александр. Он тоже появился в кадре. Бывший бариста в одной из питерских кофеен, а ныне администратор в ресторане матери признался, что всегда мечтал работать в шоу-бизнесе.

«Все творческое мне близко, я считаю. Я скорее с удовольствием, чем нет», — сказал он.

Буланова тоже осталась довольна процессом, хотя призналась, что давно не работала в кадре. Сразу после съемок нового ролика Татьяна отправится в тур по городам России.

«С одной стороны, это очень хорошо, слава богу. Но с другой стороны, у меня катастрофически просто, не знаю, перестало быть свободное время», — отметила исполнительница.

Поклонники в недоумении: откуда у 55-летней артистки столько сил? А главное, как молодой супруг певицы реагирует на то, что жена теперь редко бывает дома?

«Я в данном случае заложница своей профессии. Профессия у меня такая, в общем. Рабочий день ненормированный, и нет такого: от звонка до звонка, прикрепленный какой-то рабочий адрес», — подчеркнула Буланова.

«Я думаю, что любовь на расстоянии возможна, если эта любовь настоящая», — высказалась блогер Карина Нигай.

Прошлым летом Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз — за бизнесмена Валерия Руднева. Избранник моложе артистки на 19 лет, но оба уверяли: возраст чувствам не помеха. В честь свадьбы мужчина преподнес возлюбленной поистине неожиданный подарок — ресторан в Санкт-Петербурге в собственность за 50 миллионов рублей. Певица с удовольствием окунулась в процесс, обсуждала с шеф-поваром меню.

«Делается пицца прямо на глазах практически, делается паста. Небольшое меню, но есть суши очень вкусные. Концепция такая: отдохнуть, поужинать, послушать музыку хорошую», — рассказала артистка.

Валерий Руднев постоянно помогал жене в вопросах управления рестораном. Поклонники были уверены: бизнес-леди Татьяна Буланова теперь навсегда покинет сцену. Ведь молодой и состоятельный муж способен оградить ее от всех проблем.

«Мужчина должен быть главой семьи. Женщина — шея, да», — заявила певица.

Однако прошлой осенью стало известно: супруги проживают в разных городах, и Валерий не планирует переезжать к супруге Санкт-Петербург из Москвы. А весной СМИ писали: мужчина должен налоговой около 700 тысяч рублей, еще девять миллионов с него требуют приставы. Не с этим ли связано решение певицы устроить большой гастрольный тур впервые после 20-летнего перерыва?

«Не мечтайте о том, чтобы выйти удачно замуж и ничего не делать. Не получится так. Или получится, а потом будете жалеть в два раза сильнее», — подчеркнула Татьяна Буланова.

При этом артистка призналась: недавно ей и вовсе пришлось залезть в долги.

«Кредиты есть, но их тоже выплачиваю постепенно. Какие-то закрыла, что-то еще выплачиваю. 45 в месяц», — уточнила певица.

Многие сделали вывод: дела у Валерия Руднева идут не так хорошо, как об этом говорит Буланова. И она, как примерная супруга, вероятно, спасает его положение. А между тем гастроли для 55-летней артистки могут обойтись слишком дорого. Шесть лет назад она уже перенесла микроинсульт, и врачи настрого запретили ей переутомление.

«Принимаю только те препараты, которые мне прописали и все. Следите за своим здоровьем. Посещайте, я говорю, хотя сама этого не делаю, какие-то чекапы и так далее, измеряйте давление, высыпайтесь, не злитесь», — высказалась звезда.

Однако Татьяна настаивает: она счастлива в браке с Валерием. Поклонникам только остается надеяться, что молодой муж тоже искренне и бескорыстно любит супругу.