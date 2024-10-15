«Вел себя как животное»: Natan признался в измене жене с Лерчек
Рэпер Natan признался, что изменил жене с блогером Лерчек
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Исполнителя застукали за интимом с блогером на съемках.
Рэпер Natan впервые прокомментировал слухи об измене супруге на проекте одного из федеральных каналов. В своем поступке исполнитель признался в шоу на Rutube.
В Сети распространилась информация о том, что рэпер закрутил роман с блогером Валерией Чекалиной, более известной как Лерчек. Некоторое время спустя в интернете распространились кадры, на которых пара страстно целуется. После этого исполнителя стали обвинять в измене.
«У нас действительно возникла симпатия друг к другу, это очень глупо отрицать. Находясь 24/7 на проекте, ты теряешь контроль и ведешь себя как животное, — это именно то, что произошло со мной», — высказался рэпер.
Он также отметил, что его супруге сейчас очень плохо, и пообещал сделать все, чтобы сохранить семью.
На своей супруге Анастасии Шевцовой Natan женат с 2012 года. Супруги воспитывают двоих детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эта измена рэпера — не первая за их совместную жизнь с Шевцовой. В первый раз супруга простила его. Тогда он пообещал, что такого больше не повторится.