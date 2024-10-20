«Представьте, что вы на «Титанике»: что замыслила кандидатка в президенты США Камала Харрис

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За Камалой Харрис уже закрепился опыт простой и пробивной хохотушки. Достаточно ли этого, чтобы победить на выборах США?

Американский политик Камала Харрис празднует юбилей — 60 лет. С 2021-го она занимает пост 49-го вице-президента Соединенных Штатов при президенте Джо Байдене.

Примечателен тот факт, что Харрис является первой в стране темнокожей женщиной азиатского происхождения на этом посту.

А в последнее время всеобщее внимание приковано к выборам президента США, на которых Камала Харрис является кандидатом в президенты от Демократической партии.

Детство и образование Камалы Харрис

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Будущая политик родилась 20 октября 1964-го в штате Калифорния, в Окленде, в смешанной семье эмигрантов — Шьямалы Гопалан и Дональда Харриса. Ее отец — американец ямайского происхождения, преподаватель экономики в Стэнфордском университете. Мать Харрис — дочь известного индийского дипломата и исследователь в области онкологии. С детства девочка посещала митинги в защиту гражданских прав иностранцев вместе с родителями. Возможно, именно этот факт и повлиял на ее дальнейший выбор рода деятельности.

Школьные годы Камалы Харрис прошли в городе Беркли в Калифорнии. Она застала раздельное обучение между темнокожими и белыми детьми и отдельные «цветные» школьные автобусы.

Будущая вице-президент США получила степень бакалавра в области политологии и экономики Говардского университета в Вашингтоне и также юридическое образование в Калифорнийском университете. Позже она получила степень доктора юриспруденции. Еще тогда девушка мечтала о карьере прокурора.

Юридическая карьера Харрис

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В 26 лет Камала Харрис заняла должность помощника окружного прокурора округа Аламеда. Она занималась расследованием преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера против детей.

Спустя восемь лет женщина получила должность помощника окружного прокурора Сан-Франциско в отделе по делам семьи и защите прав детей. Важнейший успех Харрис на этом посту — борьба с подростковой проституцией.

В 2003-м она перешла на работу в мэрию Сан-Франциско и была избрана окружным прокурором. Харрис продолжала рассматривать дела о бесчеловечном отношении с детьми и беспризорниках. Она смогла разработать программу, которая давала возможность правонарушителям, совершившим преступление, связанное с наркотиками впервые, вместо отбывания срока в тюрьме проходить обучение или отправляться на работу.

Харрис принадлежала и идея по созданию онлайн-платформы под названием Open Justice. Благодаря этому сервису данные уголовного судопроизводства стали доступными для каждого.

Но на этом толковые идеи заканчиваются. Остальные были подвергнуты жесткой критике и, к счастью, не были приняты. Например, Харрис высказалась за принятие закона, согласно которому родители, чьи дети за год прогуляли школу не менее 50 раз, должны отправиться в тюрьму.

Скандальный случай произошел с Харрис в 2004-м. Тогда она выступила против смертного приговора для осужденного участника преступной группы, который совершил убийство полицейского. На все выпады критиков о том, что своими действиями Харрис отняла у страны правосудие, политик отвечала, что она знает лучше, что делает. Она назвала себя лучшим полицейским и прогрессивным прокурором. Однако в дальнейшем этот инцидент не раз аукнулся вице-президенту США, когда профсоюзы сотрудников правоохранительных органов начали отказывать ей в поддержке на политической арене.

Несмотря на все нелицеприятные инциденты на посту прокурора, ее продвижение по карьерной лестнице было очень успешным, и уже в 2011-м Харрис заняла пост генерального прокурора Калифорнии.

В 2012-м Камала Харрис заключила соглашение с крупнейшими IT-компаниями — Apple, Amazon, Google, Microsoft и другими о политике в отношении защиты личных данных в приложениях, которые эту информацию могут использовать.

Также в этой должности вице-президент США активно боролась за защиту окружающей среды и ратовала за отказ в конституции штата признавать брак только как союз мужчины и женщины.

Громкая заявка Харрис на политической арене

Политическую карьеру Камала Харрис начала в 2016-м с победы в борьбе за кресло сенатора. Она обогнала по числу голосов 33 соперников и стала единственной темнокожей женщиной-сенатором от Калифорнии. Харрис стала известна своими резкими высказываниями в адрес президента Дональда Трампа и его администрации. Тогда она активно выступала за утверждение нового пакета санкций против России.

В качестве сенатора политик запомнилась своими жесткими допросами генеральных прокуроров США.

Во период расследования дела политика-республиканца Джеффа Сешнса руководство пыталось выяснить, имел ли он какие-либо контакты с представителями России. Вопросы задавала Харрис. Отвечая на них, он признался, что такой быстрый допрос заставил его изрядно понервничать.

На всех разбирательствах Харрис была беспристрастной. На допросе политика Уильяма Барра она спросила, поступало ли ему предложение от Трампа или кого-то еще из Белого дома начать расследование против американской элиты. Пока Барр обдумывал свой ответ на вопрос, Харрис жестко заметила, что его молчание говорит о том, что он явно что-то помнит. Политический деятель признался, что затрудняется ответить на поставленный вопрос.

За опрос судьи Бретта Кавано Харрис была грубо раскритикована президентом Дональдом Трампом. Один из ее вопросов был о том, как правительство по-разному регулирует жизнь мужчин и женщин, который, скорее всего, был прямым намеком на аборты. Трамп признавался, что со стороны все это выглядело мерзко и отвратительно.

Почему Харрис стала фавориткой Байдена

www.globallookpress.com/Adam Schultz White House

Зимой 2019-го Харрис решила баллотироваться на пост президента США. Несколько позже политик вышла из гонки, поскольку не смогла получить достаточно средств для финансирования своей кампании.

Но она недолго находилась вне выборной суматохи и успела в 2020-м попасть в гонку в качестве кандидата в вице-президенты в команде Джо Байдена.

Байден, представляющий «старую» политическую школу, сделал ставку на активную «цветную» женщину. После волны протестов и беспорядков, вызванных убийством Джорджа Флойда, политическая коллаборация оказалась успешной, и демократы выиграли.

Камала Харрис стала первой в истории Штатов темнокожей женщиной с азиатскими корнями, занявшей пост вице-президента. А в ноябре 2022-го, когда Байдену потребовалась плановая операция, Харрис полтора часа временно исполняла обязанности президента Соединенных Штатов. Она стала первой женщиной в истории США, принявшей на себя полномочия главы государства, хотя бы и на краткий срок.

В администрации президента Байдена Камала Харрис занималась множеством различных вопросов. В частности, она работала над разработкой мер по снижению миграционного потока через границу с Мексикой. Харрис проводила переговоры с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса с целью уменьшения числа людей, стремящихся получить политическое убежище в США.

В 2023-м Камала Харрис взяла под свою ответственность вопрос о защите избирательных прав. Под ее руководством был создан законопроект, который должен был оказать существенное противодействие ограничениям на проведение процедуры голосования в республиканских штатах и бороться с процессом изменения границ избирательных округов. По мнению политика, это было необходимо для того, чтобы создать благоприятные условия только для одного кандидата, а также ужесточить регулирование финансирования избирательных кампаний.

Кто помог Камале Харрис сделать политическую карьеру

www.globallookpress.com/Javier Rojas

Личность Камалы Харрис овеаяна слухами, в том числе о наличии богатых покровителей. Утверждается, что влиятельные любовники способствовали ее продвижению по карьерной лестнице. И одним из них якобы является кто-то из семьи Джорджа Сороса.

Первый скандальный роман Камала Харрис закрутила с крупным политическим деятелем Америки Уилли Брауном. Спикер заксобрания Калифорнии был старше девушки на 31 год. Они познакомились, когда ему было 60, а ей — 29.

Уильям не был официально разведен с законной супругой, но проживал отдельно от нее. Этот человек не заботился о морали. Он мог прийти на мероприятие с женой и любовницей одновременно.

Браун продвинул Харрис по карьерной лестнице и оказал ей весомую финансовую поддержку. Он не только купил ей хороший автомобиль, но и устроил на престижную должность в госкомиссию по медицинской помощи с привлекательной зарплатой. Кроме того, он помог ей попасть в Апелляционный совет Калифорнии по вопросам страхования и безработицы.

Браун и Харрис расстались в 1995-м. Долгое время взаимовыгодный союз оставался тайной, но в 2019-м экс-политик публично рассказал об их отношениях.

Следующим, кто стал известен широкой публике как бойфренд Камалы, оказался ведущий ток-шоу Монтел Уильямс.

В 2001-м они вместе позировали фотографам на красной дорожке на благотворительном мероприятии, посвященному борьбе с рассеянным склерозом. Это заболевание также затронуло самого Уильямса, и он по сей день страдает от него.

Монтел до сих пор с большой теплотой вспоминает о своих отношениях с Харрис и утверждает, что испытывает к ней глубокое уважение. Однако неизвестно, помогал ли он возлюбленной с пиар-продвижением.

Позднее замужество Камаллы Харрис и муж-рогоносец

www.globallookpress.com/Polly Irungu

Камала Харрис официально вступила в законный брак поздно, в 49 лет. Ее выбор пал на Дугласа Эмхоффа, корпоративного юриста с еврейскими корнями.

Как позже отметила будущая вице-президент США в своей книге, их познакомила ее лучшая подруга.

Харрис призналась, что, будучи зрелой женщиной и успешным политиком, она испытывала трудности с тем, чтобы открыться и объявить о новом партнере во всеуслышание. В одном из интервью Харрис объяснила, что долго не была готова к повышенному вниманию к личной жизни. Она вышла с новым воздыхателем в свет, только когда поняла, что это действительно «ее человек».

Желание сделать успешную карьеру и смена любовников привели к тому, что у Харрис нет собственных детей. Но они с супругом воспитывают его сына и дочь от его предыдущего брака. Зацепившись за это, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Вэнс обозвал бездетных женщин в политике, а Камалу Харрис в первую очередь, «убогими кошатницами». По его словам, такие люди не заинтересованы в будущем своей страны.

Демократка назвала поведение Вэнса подлым и подчеркнула, что важно иметь семью не только по родству крови, но и по любви.

«Они мои дети, и я люблю их до смерти. Сейчас на дворе уже не 1950-е. Семьи бывают разными и тем не менее это семьи», — заявила она, рассказав о своих приемных детях.

Камала охарактеризовала семью как «прогрессивную» — она не только уделяет время 30-летнему пасынку и 25-летней падчерице, но и поддерживает дружеские отношения с их родной матерью.

Супруга вице-президента называют «вторым джентльменом США», что является аналогией к титулу первой леди. Кроме того, его окрестили «главным рогоносцем» страны, подразумевая, что сейчас Харрис изменяет ему с работой.

Смех Харрис невпопад — изюминка или болезнь

www.globallookpress.com/Brian Cahn

Кандидатка в президенты отличается необычной манерой смеяться. Одни называет ее хохот заразительным, другие — неподобающим и угнетающим.

Так, на встрече с избирателями в Аризоне, Камала пыталась обойтись без телесуфлера, но в итоге растерялась, занервничала и стала заходиться от неуместного смеха.

Зрители в зале одобрили сильно упрощенный подход Харрис, однако пользователи социальных сетей подвергли выступление политика жесткой критике.

Американский психолог Брайан Рассел проанализировал, почему у вице-президента США часто возникает нервный смех. По мнению специалиста, хохот способен смягчить неловкую ситуацию или тему в ходе беседы, а также предоставить Харрис немного времени, чтобы собраться с мыслями.

Однако ряд экспертов имеет противоположную точку зрения и утверждает, что подобные эпизоды веселого настроения могут быть признаком серьезных заболеваний. В дальнейшем они могут перерасти в агрессивное поведение и злобное возбуждение, а в некоторых случаях даже привести к появлению галлюцинаций.

После одного из последних выступлений Харрис, в американских газетах появились публикации о том, что странный смех свидетельствует о психическом расстройстве, которым политик страдает давно. Экс-советник Дональда Трампа Стив Кортес назвал это выступление политика «худшим кошмаром Демократической партии».

По оценкам врачей, неконтролируемые вспышки хохота могут быть симптомами опасного психологического состояния под названием логорея. Заболевание может свидетельствовать о травме головного мозга или аутизме.

Кстати, помимо эксцентричного смеха, Камала Харрис любит максимально упрощать свои выступления. Е манеру говорить даже прозвали «словестным салатом». Так, на том самом выступлении в Аризоне, она сказала, что предстоящие выборы — «это много про что».

Широко известно выступление Харрис на Национальном съезде Демократической партии в 2019 году. Тогда она дала совет подросткам, которые боятся публичных выступлений.

«Представьте, что вы на «Титанике» и только вы знаете, что корабль тонет». Вы будете переживать по поводу того, как вы выглядите или звучите? Нет, потому что важнее всего необходимость рассказать всем то, что вы знаете», — объяснила она.

Конечно, в народ ушла только первая часть цитаты.

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Харрис или Трамп: кто победит на выборах президента США 2024

www.globallookpress.com/Saquan Stimpson — CNP

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024. Они будут знаменательными, так как станут 60-ми по счету.

Согласно опросам общественного мнения, 48% респондентов в штатах, где проводилось досрочное голосование, отметили, что они выбрали бы кандидата от республиканцев — бывшего президента Дональда Трампа.

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Кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис имеет показатель в 47%. Но 5% опрошенных указали, что рассматривают другие варианты или вовсе не могут выбрать ни одного из заявленных претендентов.

В семи «колеблющихся» штатах Трамп имеет преимущество перед Харрис в 7 процентных пунктах среди всех избирателей. Тем не менее среди тех, кто проголосовал заранее по всей стране, Харрис опережает Трампа на 46 пунктов.

Если Камала Харрис будет избрана президентом, она станет первой женщиной и первой азиаткой на этой должности, а также вторым человеком афроамериканского происхождения, занимающим этот пост, после Барака Обамы. Американские политологи характеризуют ее как жесткую и пробивную, при этом улыбчивость и смешливость считают не более чем напускным образом. Камалу часто ругают за нехватку мудрости и внутренней силы истинного лидера, но при должном советнике она может быть способна удержать власть в руках.

Ожидается, что основное внимание в случае победы женщина-президент уделит правам сексуальных и национальных меньшинств. Ведь будучи генеральным прокурором Калифорнии, она активно поддерживала инициативу по легализации однополых браков.

Камала Харрис выступает в защиту прав на проведение абортов. Вице-президент США настаивает на том, что штаты, которые против этого, обязаны получить согласие Министерства юстиции. Также Харрис поддерживает легализацию марихуаны, не признавая ее «ступенькой» к зависимости от других наркотиков.

Харрис выступает против смертной казни, полагая, что пожизненное лишение свободы без возможности досрочного освобождения является более действенным методом наказания.

Если Камала Харрис станет президентом, то в ее внешнеполитическом курсе, безусловно, будет присутствовать линия, заданная президентом Байденом. Она поддерживает идею сдерживания Китая, но не планирует возвращаться к жестким тарифам, которые применял Трамп. Отношения между Вашингтоном и Пекином должны строиться на соревновании, а не на конфликте. Однако Харрис активно критикует политику Китая в отношении национальных меньшинств и является соавтором как минимум двух законодательных инициатив, касающихся этой проблемы.

Камала Харрис выступает за восстановление «ядерной сделки» с Ираном, которая была отменена в период президентства Трампа. В отношении Израиля она призывает Тель-Авив проявлять больше сдержанности в отношениях с палестинцами.

Скандальные дебаты Харрис с Трампом

www.globallookpress.com/MICHAEL LE BRECHT II

Не так давно Камалу Харрис обвинили в нечестной игре в ходе президентских дебатов с Дональдом Трампом. Внимание всех присутствовавших привлекли сережки вице-президента США, которые по виду напоминали специальные наушники.

В Интернете заметили, что украшения кандидатки, выполненные из жемчуга, напоминают беспроводные наушники с направленным звуком. Такой гаджет можно использовать не только как яркий аксессуар, но и слушать музыку так, что другие не заметят.

Тем не менее многие полагают, что вместо того, чтобы наслаждаться любимыми мелодиями, Харрис в действительности прислушивалась к подсказкам своей пиар-команды, что строго запрещено правилами дебатов. Представители предвыборного штаба Камалы Харрис и сама вице-президент пока никак не прокомментировали информацию о ее серьгах.

Дискуссия между Трампом и Харрисом вызвала активное обсуждение в социальных сетях и СМИ. Пользователи реагировали на словесные споры кандидатов с помощью мемов и карикатур.

Особое внимание привлекла предвзятость ведущих NBC News, которые явно были на стороне Харрис и целых 11 раз прерывали Трампа. кандидатку от демократов журналисты не перебили ее ни разу.

Дональд Трамп, кстати, весьма нелестно отзывается о своей сопернице. Он неоднократно называл Камалу тупой и предрекал США крах в случае ее победы.

Позиция Камалы Харрис по России

www.globallookpress.com/Ron Sachs — CNP for NY Post

Что касается России, Харрис в целом придерживается недружелюбной риторики. Так, она не раз официально осуждала Кремль, обвиняя российское руководство в «преступлениях против человечности"в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Украине кандидатка в президенты США при этом готова продолжать оказывать всестороннюю поддержку на установление «справедливого и устойчивого мира».

В 2017-м, занимая пост сенатора, Камала Харрис вместе с коллегами инициировала законопроект, касающийся кибербезопасности. Основная задача этого документа заключалась в предотвращении предполагаемого вмешательства России в предстоящие выборы в стране. На тот момент, не предоставляя конкретных доказательств, вице-президент США утверждала, что Россия каким-то образом повлияла на выборы 2016-го, что, по ее словам, стало «атакой на само сердце американской демократии». В дополнение к этому, в 2019-м Харрис упомянула, что стала объектом «российских ботов».

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Также известно, что сенатор высказывала недовольство по поводу «связей Трампа с Россией». В частности, она насмехалась над ним после того, как он заявил, что рассматривает вариант участия в параде на День Победы в Москве в 2020-м и назвала его поведение позорным.

В феврале 2023-го Харрис предъявила обвинения России в совершении «преступления против человечности». Она заявила, что Вашингтон пришел к этой оценке после анализа доступных свидетельств о деятельности РФ на территории Украины. Однако какие именно «свидетельства» имеются в распоряжении, Харрис не уточнила.

Высказывания вице-президента США по поводу России всегда носили враждебный характер и отличались множеством противоречивых утверждений.

И тем не менее президент России Владимир Путин заявил, что «между двух зол» Кремль выбирает ставленницу Байдена.

Кто лучше для Москвы? Лучше Харрис — неожиданно заявил Владимир Путин отвечая на вопросы гостей Восточного экономического форума (ВЭФ):

«Я уже говорил: у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать», - заявил глава страны.

Он также обратил внимание на смех кандидатки и сыронизировал, что если она много смеется, значит, у нее все хорошо и можно надеяться, что она больше не будет вводить санкции в отношении России.