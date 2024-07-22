Новый кандидат в президенты США от демократов? Что известно о Камале Харрис

Фото: ТАСС / EPA

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Вышедший из предвыборной гонки Джо Байден заявил, что выбор ее в качестве вице-президента был его лучшим решением. Сейчас же он поддерживает выдвижение ее кандидатуры на выборах от демократов.

Хотя официально выборы США еще не окончены, ведущие американские СМИ уже назвали победителя президентской гонки. Новым президентом Штатов будет демократ Джо Байден, а вице-президентом — Камала Харрис. И если о Байдене уже сказано много, то до сих пор в тени остается его «правая рука» — Камала Харрис, первая женщина вице-президент в истории США.

В Штатах каждый кандидат на пост президента подает так называемую балансирующую заявку — в ней он указывает, кто станет вице-президентом. Еще до включения Харрис в балансирующую заявку ходили слухи, что Демократическая партия и Джо Байден рассматривают на должность вице-президента «цветную» женщину. В августе 2020 Харрис стала кандидатом на этот пост, победа Байдена автоматически сделает ее вице-президентом. Кто такая Камала Харрис рассказывает 5-tv.ru.

Дочь бунтарей: Семья Камалы Харрис

Камала Харрис родилась 20 октября 1965-го в городе Окленд штата Калифорния. В ней течет индийская и ямайская крови: ее мать Шамала Гопалан уроженка Индии, отец Дональд Харрис-младший приехал в США из Ямайки. Пара познакомилась во время учебы в Калифорнийском университете. Шамала состояла в группе гражданских активистов, Дональд тоже посещал митинги и изучал в университете экономические теории левых партий. Даже после рождения дочерей Камалы и Майи, они продолжили участвовать в протестных акциях.

Фото: ТАСС / ZUMA

Брак родителей Харрис был недолгим, они развелись, мать забрала девочек и переехала работать в канадский университет Макгилла в Монреале. Шамала Гопаган сделала себя имя в академической среде и исследовала рак.

Благодаря родителям будущий вице-президент получила хорошее среднее образование и окончила два университета. Ее выбор пал на Говардский университет, где она защитила диплом в области политологии и экономики. Вторым высшим учебным заведением Харрис был юридический колледж Гастингса, который входил в Калифорнийский университет: там Камала защитила степень доктора права.

Младшая сестра Камалы Харрис адвокат и политический аналитик. В 2016-м Майя Харрис была членом команды предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Кем работала Камала Харрис до выборов 2020-го?

После окончания университета и колледжа, Харрис начала работать в окружной прокуратуре округа Аламеда штата Калифорния в 1989-м. Одним из первых карьерных достижений Камалы стало снижение статистики подростковой проституции. Харрис удалось добиться, что пойманных проституток рассматривали не только в качестве преступниц, но и жертв сутенеров и развращения.

Харрис на дебатах в качестве кандидата на должность Генерального прокурора Калифорнии в 2010-м. Фото: Globallookpress.com / ZUMA

В 1994-м, когда Камале Харрис было 30 лет, она состояла в отношениях со спикером собрания штата Калифорния Вилли Брауном-младшим, который был вдвое старше ее. По информации американских СМИ, именно он посодействовал, чтобы Камалу назначили членом Калифорнийского апелляционного совета по страхованию от безработицы и Комиссии по медицинской помощи.

В 2003-м Камала Харрис была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и проработала на этой должности до 2011-го. Победа на выборах сделала ее первой темнокожей женщиной в истории США, которая заняла этот пост. Некоторые считают, что Камала наделала много ошибок, которые обернулись для нее провалом в предвыборной гонке в 2020-м. В частности Харрис отказалась требовать смертную казнь для обвиняемого в убийстве полицейского. Генеральный прокурор Калифорнии Билл Локиер и сенаторы обвинили ее в превышении должностных полномочий.

Харрис во время митинга под лозунгом «Спасите наше здравоохранение» в 2017-м. Фото: Globallookpress.com / ZUMA

Но этот скандал не помешал Камел Харрис баллотироваться на должность генерального прокурора Калифорнии в 2010-м и победить. В 2014-м она была переизбрана на второй срок. В 2017-м после завершения второго прокурорского срока, Харрис заняла должность сенатора от штата Калифорния.

Почему Харрис не участвовала в президентских выборах?

Харрис планировала баллотироваться на пост президента США с девизом предвыборной кампании «For The People» (Для людей). Камале Харрис помешали черные пятна в ее прокурорской карьере: скандалы с делами о наркотиках, нежелание добиться смертной казни для преступника, застрелившего полицейского. Кроме того, Харрис выступила против введения должности спецпрокурора, занимающегося расследованием дел, в которых полицейские стреляют на поражение.

Камала Харрис во время своей предвыборной кампании в Лас-Вегасе в 2019-м. Фото: ТАСС / ZUMA

Жители Калифорнии не могут простить Харрис ее поступок в 2012-м, когда она отказалась подавать гражданский иск против местного банка, который якобы взыскивал имущество по закладным и не соблюдал юридические процедуры. Камала посчитала, что иск — беспочвенен, хотя его поддержало Министерство юстиции США.

Джо Байден и Камала Харрис на предвыборных дебатах в 2019-м.

Несмотря на черные пятна в карьере, Камала Харрис уверенно шла вперед в предвыборной гонке. Она участвовала в дебатах с Джо Байденом и даже вырвалась вперед, но в декабре 2019-го сняла свою кандидатуру. Американские СМИ уверены, что проблемы у Харрис возникли из-за отсутствия четкой предвыборной кампании.

Почему ее выбрал Джо Байден?

В балансирующую заявку кандидаты в президенты обычно включают человека, который будет продолжать линию партии, но при этом привносить и свои видения. Это делается для того, чтобы переманить на свою сторону потенциальных избирателей партии противника. Так и сам Джо Байден был включен в балансирующую заявку Барака Обамы. Эксперты считают, что консерватор Байден помог добиться уверенной победы Обамы на тех выборах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что политик «старой» закалки Джо Байден выбрал в качестве своего вице-президента молодую и прогрессивную женщину.

Джо Байден, его жена Джилл Байден и Камала Харрис. Фото: Globallookpress.com / Erin Schaff — Pool via CNP

Джо Байден назвал Камалу Харрис бесстрашным борцом за права «обычных» граждан. Кроме того, будучи кандидатом в президенты Байден хотел на должность своего заместителя женщину, а после протестов и массовых беспорядков спровоцированных убийством Джорджа Флойда, политик заявил, что ищет «цветную» женщину-политика. Харрис вовремя заметили — демократ, цветная, женщина, прогрессивные взгляды, выдвигалась на пост президента. Рейтинг популярности в конце октября 2019 года — 3%. Конечно, для президента США — мало, а вот для вице-президента — в самый раз.

Отношение к СВО

После начала российской спецоперации на Украине Харрис неоднократно объясняла поддержку Вашингтоном Киева. Из последнего — в июне 2024 на конференции в Швейцарии она подчеркнула, что это не благотворительность, а потому, что народ Украины и его будущее находятся в сфере стратегических интересов США.

Выборы президента США 2024

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден вечером 21 июля заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США от демократов. Соответствующее сообщение было опубликовано на его страничке в социальной сети X.

«Я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», — говорится в публикации.

Байден отметил, что решение выбрать Харрис вице-президентом было его лучшим решением.

Сама Харрис намерена побороться за кресло в Белом доме. Она спустя несколько часов после заявления Байдена подала заявку в Федеральную избирательную комиссию США. Предвыборный штаб Джо Байдена был переименован стал называться «Харрис в президенты».