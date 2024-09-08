Кто рассмешит Америку? Камала Франкенштейн, или к чему готовиться на выборах в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hu Yousong; 5-tv.ru

Битва между кандидатами за избирателей переросла в битву мемов и забавных картинок. А главный кандидат от демократов и вовсе примерила на себя качества хамелеона.

Сын президента США Хантер Байден получил все шансы все-таки сесть в тюрьму. Причем надолго. Он отказался от судебных разбирательств и признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Более миллиона долларов укрыл от фискальных служб и растратил на наркотики, предметы роскоши и проституток.

Сумма смешная конечно для обвинения. Теперь все зависит от судьи, какой он вынесет приговор. По закону Хантеру грозит до 17 лет. Как объяснил адвокат Хантера: он пошел на это, чтобы защитить свою семью от перемывания грязного семейного белья и обмусоливания в прессе деталей его жизни.

Ранее Хантера Байдена суд признал виновным в нарушениях при приобретении оружия — скрыл, что был наркозависимым. По тому делу приговор должны вынести до конца года.

Республиканцы заподозрили в этом ловкий трюк, Хантер все признал, чтобы лишний раз фамилия Байденов не светилась в прессе до выборов в ноябре. А там папочка его амнистирует. Пока он еще два месяца будет досиживать свой срок. Сразу по двум приговорам. Удобно.

Дело Хантера Байдена и финансовые махинации его семьи бросают тень, хоть и по касательной на основного кандидата демократов на этих выборах Камалу Харрис. Да, она формально не при чем, просто рядом стояла. Но ведь стояла.

Ситуация зыбкая. Появился прогноз, если не будет каких-то крупных провалов — победит все-таки Камала. Во всяком случае так утверждает профессор истории Аллан Лихтман, который с 1984 года верно предсказывает результаты президентских выборов в США. Он проанализировал все американские выборы за последние 120 лет и сформулировал 13 пунктов, которые ему помогают определить исход голосования. Итак, восемь плюсов за Харрис, а пять за Трампа. И скандал с Хантером Байденом ее не коснется, уверен профессор.

«Должен быть такой скандал, который хотя бы частично признают представители обеих партий. Что в коррупции или каком-то другом нарушении замешан лично президент США, а не член его семьи. Так что этот пункт не в пользу Трампа», — уверен профессор истории Алан Лихтман.

Надо сделать поправку, что этот прогноз подготовила газета New York Times, которая благоволит демократам. И профессор Лихтман один раз все-таки ошибся, делал ставку на Альберта Гора, тоже демократа, а победил тогда Джордж Буш-младший. Ситуация удивительная, опросы социологов показывают, что Камала опережает на несколько пунктов Трампа, в то же время букмекеры фиксируют — больше ставок на то, что победит Трамп.

Кто лучше для Москвы? Лучше Харрис — неожиданно заявил Владимир Путин отвечая на вопросы гостей Восточного экономического форума (ВЭФ):

«Я уже говорил: у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий Президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то… Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода».

Политические обозреватели, заметили что Камала Харрис буквально на бегу натянула на себя личину хамелеона, она меняет свою речь в зависимости от той аудитории, перед которой выступает. И ладно бы просто вставляла профессиональные жаргонизмы вроде «дОбычи» перед нефтяниками или «возбУждено» перед силовиками. Нет, она меняет диалект. Это все равно что «окать» на вологодчине, или «гэкать» в южных губерниях.

Камала Харрис умудряется менять даже цвет кожи, перед афроамериканцами она цитирует папу, который с Ямайки, а перед белыми вспоминает, что ее мама профессор медицины, хотя и из Индии, но из интеллигентной семьи. Для политика подстраиваться под аудиторию — конечно важно, но не до такой же степени. Так можно и вовсе потерять лицо.

Может потому на первых прямых дебатах Харрис и Трампа решено не пускать зрителей. Мало ли кого под кого мимикрирует Камала. Кстати, Трампу тоже следует приготовиться. Возможно, он просто будет беседовать с самим собой. Демократы делают ставку на поддержку креативных индустрий, молодежи, мигрантов и представителей разнообразных меньшинств. Коих великое множество: латиноамериканцев — 17%, 12% населения чернокожие, азиатов — 6%, индейцев всего 1%, евреев - 2%. Как всем угодить?

И это мы еще не погружались в дебри полового разнообразия - 58 гендеров. Как под них под всех подстроиться? И успеет ли за два месяца до голосования. Как бы на выходе не получилась Камала Франкенштейн. И у этого персонажа в руках окажется ядерный чемоданчик.

Впрочем, возможно это все осознанная стратегия — о чем бы не писали — лишь бы писали. Впервые число упоминаний Камалы Харрис в социальных сетях превысило число упоминания Дональда Трапма. В конце концов на него уже никто не устраивает покушения и вал интереса спадает.

Битва между кандидатами за избирателей переросла в битву мемов и забавных картинок. Такое ощущение, что они соревнуются не в том, кто придумает лучше политическую программу, а кто рассмешит Америку.