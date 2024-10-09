Любительница роскоши: сколько стоят украшения Камалы Харрис

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Кандидат в президенты США обожает дорогую дизайнерскую ювелирку.

Пока верхушка демократов пытается показать свою близость к американскому народу, газета Daily Mail оценила коллекцию аксессуаров Камалы Харрис, и образ «скромной женщины из среднего класса», который активно эксплуатирует кандидат в президенты, мгновенно разрушился, ведь по самым скромным подсчетам на ювелирные изделия она потратила свыше двухсот тысяч долларов.

В ее коллекции есть редкие часы Cartier, серьги и кольца с бриллиантами, и золотые ожерелья Tiffany. Еще Камала Харрис очень любит украшения из жемчуга. На фото с ее инаугурации на должность вице-президента на шее Харрис красуется дизайнерское ожерелье за баснословные 46 тысяч долларов.

А совсем недавно на предвыборном митинге Харрис рассказывала об «экономике возможностей», где каждый американец сможет разбогатеть, купить дом и построить бизнес. Для выступления политик выбрала куда более скромное жемчужное украшение стоимостью около 20 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский предприниматель Илон Маск назвал Камалу Харрис недалекой.