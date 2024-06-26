На борт не приглашаются: как быть, если опоздал на самолет

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

В некоторых случаях авиакомпания обязана вернуть полную стоимость билетов или осуществить их обмен совершенно бесплатно.

Забыть паспорт дома, перепутать дату, попасть в пробку, долго собираться или просто проспать — поводов опоздать на самолет много, а вот вариантов, как быть в этой ситуации — не очень.

В каких случаях авиакомпания обязана вернуть полную стоимость билета? К кому обращаться, если опоздал на рейс? Можно ли обменять билет на следующий рейс? Об этом и многом другом Пятый канал рассказал в данной статье.

Опоздание на регистрацию

Иногда не получается доехать до аэропорта в нужное время. Непредвиденные обстоятельства или пробки на дорогах могут заставить опоздать даже самого пунктуального туриста. В таком случае по приезде в аэропорт необходимо найти стойку для опаздывающих. Если до вылета осталось хотя бы 45 минут, шанс, что пассажира все же зарегистрируют на рейс, достаточно велик. Во многом это будет зависеть от авиакомпании. В некоторых лоукостерах за такую услугу придется заплатить.

Еще один вариант, как можно решить этот вопрос — обратиться к представителю авиакомпании. Нужно будет объяснить ситуацию и выполнить указания персонала. Если времени до вылета осталось совсем мало и посадка уже закончилась, то сотрудники авиалиний предложат осуществить возврат денег или обмен билета. Опция решения проблемы будет напрямую зависеть от тарифа, по которому оформлен билет. Если возвращение денежных средств не предусмотрено, то получить их обратно не выйдет.

Опоздание на посадку

Как правило, путешественники не успевают вовремя приехать именно на регистрацию, однако случаи опоздания на посадку — тоже не редкость. Причины бывают разные: плохое самочувствие пассажира, крепкий сон в зале ожидания или громкая музыка в наушниках, из-за которой не было слышно приглашения пройти в самолет.

Читайте также Ошибаются даже опытные хозяева: самые главные просчеты в путешествии с собакой

В таких ситуациях фамилии опоздавших объявляют по громкой связи и просят пассажиров подойти к конкретному гейту. Если посадка на борт уже закончена, то с вероятностью 99% туристов в самолет, к сожалению, не пустят.

Если путешественник серьезно настроен вернуть хотя бы часть от стоимости авиабилета, то важно учесть его тариф:

Дешевый невозвратный билет обменять не выйдет, придется покупать новый.

Билет средней ценовой категории, как правило, предусматривает обмен и возврат. Подробные правила этих операций должны быть прописаны в тарифе. Обычно за возвращение денежных средств удерживается определенная сумма, а обмен осуществляется с наценкой. Чтобы поменять или вернуть билет, нужно поставить в известность авиакомпанию до конца регистрации.

Билет в бизнес-класс работает по принципу «любой каприз за ваши деньги». Его можно менять и сдавать без дополнительных плат. Некоторые перевозчики разрешают обмен, даже если самолет уже улетел.

Опоздание на стыковочный рейс

Что такое стыковочный рейс? Стыковкой называется одно бронирование двух рейсов одновременно, пересадка между которыми меньше суток. Часто, в силу непредвиденных обстоятельств, в промежуточный аэропорт самолет прилетает с задержкой. Из-за таких сдвигов в расписании пассажиры могут опоздать на второй рейс. Что делать в данной ситуации?

Эксперты советуют покупать билеты одной авиакомпании, если дорога предусматривает стыковки. В таком случае перевозчик поменяет билеты на второй рейс совершенно бесплатно, так как опоздание произошло по его вине. Кроме того, пассажирам обязаны предоставить:

Напитки, если рейс задержали более, чем на два часа.

Горячее питание — при задержке от 4 часов.

Размещение в гостинице, если вылета нет дольше 8 часов.

Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Менее оптимистичная история случается с теми, кто приобрел билеты разных авиакомпаний. В таких случаях надо отталкиваться от тарифа и действовать, как при обычном опоздании на посадку.

В каких случаях авиакомпания обязана вернуть деньги

Читайте также Какой чемодан лучше купить — пластиковый или тканевый

Авиакомпании гарантируют возврат денежных средств или обмен билетов, если:

— рейс отменен по вине перевозчика;

— произошло чрезвычайное происшествие, которое не зависит от пассажира;

— пришлось поменять самолет и задержать рейс на несколько часов;

— у пассажира есть уважительная причина, по которой он не может осуществить полет.

В последнем случае лучший аргумент — это медицинская справка, которая доказывает, что в день полета пассажиру было плохо и он не смог воспользоваться самолетом.

Как избежать проблем?

Уменьшить риски опоздать на рейс по своей вине можно, если соблюдать несколько простых правил:

Не стоит приобретать билеты, где время на пересадку составляет менее часа. Особенно это касается транзита через другие страны с выходом в город. Надо помнить, что по прилете в другое государство туристам будет необходимо пройти паспортный контроль. На это уйдет время, которое важно учитывать.

Надо записать дату и время вылета и прилета. Необходимо понимать, сколько часов будет в городе, где самолет совершит посадку, чтобы избежать путаницы с билетами.

Следует заранее узнать, в какой терминал нужно приехать. Переходы из одной части аэропорта в другую могут занять много времени и повлечь за собой опоздание пассажира на рейс.

Важно понимать условия билетного тарифа. Иногда имеет смысл купить возвратный билет. Например, если нет уверенности в собственных планах, то лучше переплатить и не рисковать.