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Легко катиться, не заедать, выдержать грубые броски и сохранить все содержимое в целости — с такими требованиями справится далеко не каждая дорожная сумка.

Из багажного отделение самолета в буквальном смысле вылетают чемоданы. Личные вещи путешественников просто швыряют в кузов грузовика — такое видео снял пассажир волгоградского аэропорта. А на видео из Казани дорожные сумки так небрежно свалили в прицеп, что они по очереди выпадали прямо на летное поле. И такие случаи — не редкость.

Часто пассажирам отдают помятые или треснувшие чемоданы. Еще хуже обнаружить внутри разбитые сувениры и сломанные технику. Чтобы подобного не случилось, важно купить прочную и надежную сумку для багажа. Найти такую помогла «Самая полезная программа».

Как проверить чемодан перед покупкой

Какие чемоданы чаще всего используют и покупают те же самые россияне?

«Если смотреть 10 лет назад, более 70% рынка были обычные тряпочные чемоданы. Сейчас более 85% рынка — это пластиковые чемоданы», — рассказал основатель компании по производству чемоданов Константин Косолапов.

Но что лучше — классика или современные технологии? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты сравнили два чемодана из так называемого АБС пластика и текстиля. Цена и габариты у них почти одинаковые. Первый стоит 3700 рублей, а второй — 3600.

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Казалось бы, образец из ткани проигрывает со старта. Его легче порезать ножом, а значит, и вытащить ценные вещи. А еще текстильной корпус более маркий.

«Грязь какая-либо попадет, в какой-то соус попадет, еще что-то. Тряпочный чемодан отмыть крайне сложно. От пластикового чемодана все хорошо отмывается. Даже можно прочертить маркером, а потом спиртиком убрать, и чемодан будет как новый всегда», — назвал очевидные преимущества предприниматель.

Еще один важный момент надежная фурнитура. Перед покупкой чемодана рекомендуется несколько раз расстегнуть и застегнуть молнию. Ход у замка должен быть плавный.

«Нужно обратить внимание, чтобы молния была прошита хорошими нитками для того, чтобы, когда закрыли чемодан, он просто напросто не оторвался и не разлетелся», — посоветовал Косолапов.

Стоит проверить и выдвижную рукоятку. Она должна выезжать из пазов без задержки и не болтаться в разные стороны. Тогда механизм прослужит долго.

«И самое главное, чтобы хорошо работала кнопочка, чтобы она нигде не заедала. Потому что если она при покупке у вас начинает заедать, скорее всего, в будущем она уже перестанет работать. Ручка просто не будет хорошо функционировать», — предостерег основатель компании по производству чемоданов.

Слабое место любого чемодана — колеса. Они могут треснуть или вовсе отвалиться, если пару раз провезти дорожную сумку по брусчатке или протащить по лестнице. Поэтому эксперты советуют брать модели с силиконовыми или полиуретановыми колесами. Они амортизируют удары и прослужат дольше пластиковых.

«В идеале, чтобы их было четыре, для того, чтобы было просто-напросто удобно чемодан возить. Потому что если это два колеса, его просто неудобно катать. Он только катается назад или вперед», — сказал эксперт.

Какой чемодан надежнее — тканевый или пластиковый

Но хороший чемодан должен быть еще и вместительным. На первый взгляд, образцы по размеру примерно одинаковые. Но какой их реальный объем? Чтобы это узнать, обе сумки наполнили деревянными гранулами. Пластиковый чемодан вместил 55 литров, а в образец из ткани влезло 65. Разница приличная.

Смогут ли чемоданы уберечь хрупкий груз, если на них поставят другие сумки или багаж начнут швырять в аэропорту? Оба чемодана наполнили примерно одинаковой одеждой и в каждый упаковали стеклянный бокал, завернутый в полотенце. Сверху его накрыли слоем одежды.

Чтобы изобразить силу удара, с которой багаж бросают в аэропорту, каждый чемодан сбросили с балкона второго этажа на бетонный пол.

Первым отправился в импровизированный полет чемодан из текстиля. Сумка выдержала удар без разрывов. А вот пластиковый образец теперь придется ремонтировать. У него треснул угол. К счастью, оба бокала внутри чемоданов оказались целы.

Осталось проверить чемоданы так, как это делают на производстве.

«Перед тем как какую-то новую модель выпустить в продажу чемоданов, мы их тоже тестировали. И один из тестов, самый простой заключается в том, что мы кладем чемодан и просто на нем прыгаем. Если он выдерживает, значит, тест пройден. И, скорее всего, в аэропорту с ним будет все в порядке», — рассказал Косолапов.

Добротный чемодан должен выдерживать не меньше 90 килограммов. Уцелеет ли после такой нагрузки пластиковый образец? На корпусе сразу появились белые следы от заломов, но сильных вмятин и новых трещин нет. Хороший результат.

«Чемодан, по сути, весь целый. Я бы сказал, можно поставить четыре с плюсом», — прокомментировал специалист.

На очереди чемодан из ткани. Увы и ах! Одного прыжка стало достаточно для того, чтобы выбить всю лицевую часть молнии. Но чемодан еще можно спасти, если заменить фурнитуру.

Что ж, выходит, найти идеальный дорожный чемодан по доступной цене не так уж и просто. Как показали эксперименты, модели из текстиля более вместительные. К тому же они не треснут, даже если упадут с высоты. Но во время неаккуратной погрузки у чемодана из ткани может вырвать молнию.

Пластиковые образцы лучше держат форму, но от удара могут разбиться. На сезон-два бюджетного чемодана, скорее всего, хватит. А для частых поездок эксперты советуют выбирать изделия не из обычного АБС пластика, а из прочного поликарбоната на пару тысяч рублей дороже.