Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Личный архив Татьяны Сопроновой; 5-tv.ru

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Путешествия в парах или компаниях мешают расслабиться после жизни в мегаполисах.

Отдых в одиночестве недооценен. Плюсы личных путешествий эксперт по туризму Татьяна Сапронова эксклюзивно рассказала 5-tv.ru

Плюсы поездки без компании начинаются с первых же минут после принятия такого решения. При бронировании билетов и отеля не нужно ни на кого ориентироваться.

Можно подстроиться лишь под свои желания и удобный распорядок дня: вставать в комфортное время, питаться в ресторане с кухней, которая нравится и выбирать маршрут, не опираясь на желания кого-либо.

Не менее важным плюсом является то, что после жизни в шумных мегаполисах и ежедневной активной коммуникации с внешним миром, можно погрузиться в себя, насладиться тишиной и не тратить силы на разговоры с людьми.

«Людям, живущим в мегаполисе, как мне кажется, необходимо хоть раз в год делать себе такой некий детокс-отдых, чтобы побыть в тишине с самим собой, прислушаться к своим мыслям, к своим желаниям. Понять, что вы можете разобраться в любых картах, локациях, что вам весело с самим собой», — сказала Сапронова.

Большим преимуществом эксперт по туризму назвала и возможность завести новых друзей. Ведь, когда едет сформированная компания, она обычно общается между собой, а у человека в одиночестве есть много возможностей для того, чтобы завести с кем-то дружбу.

Заключительным критерием Татьяна Сапронова назвала гордость за свою смелость.

«И пятое — это пожалуй гордость за себя, что вы вышли из такой некой зоны комфорта, преодолели все свои страхи и отправились в путешествие», — отметила Татьяна Сапронова.

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