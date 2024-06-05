Ошибаются даже опытные хозяева: самые главные просчеты в путешествии с собакой

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Планируя отпуск в компании четвероногого друга, важно учитывать многие нюансы, которые помогут сделать поездку комфортной для питомца.

Многие не хотят расставаться со своими четвероногими друзьями даже во время отпуска. Хозяева стараются планировать путешествие так, чтобы собака тоже могла насладиться беззаботным временем вне дома, а не чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. А ведь именно это ощущают верные питомцы, оставленные хозяином даже на короткое время.

К счастью, сейчас организовать поездку с собакой можно без особого труда. Существует немало отелей, в которых предусматривается проживание с домашними животными, а в зоомагазинах можно найти самые разнообразные товары для путешествий с мохнатыми друзьями. Однако это далеко не все необходимое для того, чтобы поездка оказалась комфортной как для пса, так и для его хозяина.

Важно помнить, что из раза в раз в путешествии собаки испытывают сильный стресс. И порой владельцы оказываются не готовы к нештатным ситуациям и различным «сюрпризам», которые происходят в дороге. О том, как грамотно спланировать путешествие с собакой и не испортить отдых, эксклюзивно Пятому каналу рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Какие документы нужны в поездку с собакой

Владельцы домашних животных планируют предстоящие путешествия по-разному. Одни предпочитают размеренный отдых на берегу лазурного моря, другие стремятся не сидеть на одном месте и исследовать как можно больше новых уголков как в родной стране, так и по всему миру, а некоторые сбегают от суеты на дачу. Однако каким бы ни было времяпрепровождение, в первую очередь стоит подумать о том, как избежать проблем при перевозке хвостатого члена семьи.

Неопытный хозяин может столкнуться с трудностями на первых же этапах подготовки к путешествию с питомцем. Немногие знают, что даже при пересечение границ субъектов Российской Федерации как на общественном транспорте, так и собственной машине, требуются документы на вывоз собаки.

«Любой сотрудник ДПС, который остановил машину на границе областей, увидев собачку в машине, например, или кошку, может потребовать ветеринарные документы на ее перевозку», — рассказывает ветеринар.

Так, при путешествиях с собакой на любом виде транспорта по России необходимы будут справка о действующей прививке против бешенства и о клиническом осмотре. Несмотря на то, что особенно строго наличие данной документации при поездке на личном транспорте не проверяется, иметь ее при себе все равно крайне важно, ведь она может потребоваться в самый неожиданный момент. Кроме того, пройденные обследования с целью получения ветеринарной справки свидетельствуют о хорошем здоровье питомца, а также о его готовности к стрессовым условиям во время переезда.

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А вот для зарубежных поездок придется собрать полный пакет документов, необходимых для перевозки собаки.

Особенно важно иметь при себе паспорт, содержащий в себе всю информацию о своем владельце и его хозяине, и ветеринарное свидетельство формы №1 — документ, подтверждающий отсутствие заболеваний у питомца. Он выдается исключительно Государственной ветеринарной службой после проведения осмотра животного, а также на основании его ветеринарного паспорта с отметками о действующей прививке против бешенства. Важно учитывать, что с момента вакцинации пес должен находиться 30 дней на карантине. Лишь после этого будет разрешена перевозка.

Посетить врача и пройти диспансеризацию важно не только для получения необходимых документов, но и для выявления хронических заболеваний и других проблем со здоровьем. Порой о некоторых диагнозах мохнатого друга хозяева могут даже не догадываться. А ведь нередки случаи, когда недуг дает о себе знать именно вдали от дома.

Однако даже после тщательного медицинского обследования хозяевам не стоит терять бдительность. Накануне каждой поездки нужно изучить местность и узнать, где находится ближайший к месту назначения ветеринарный пункт и какой у него график работы. Ответственный подход к путешествию с домашним животным может спасти ему жизнь.

Что должно быть в аптечке для путешествия с собакой

Тема здоровья собаки всегда должна занимать первое место. Поэтому в каждый отпуск в компании четвероногого друга необходимо брать медицинскую аптечку.

«Допустим, врач выявил какие-то породные, например, нюансы, либо недостатки со здоровьем. Он может опять же посоветовать, что взять с собой на предмет экстренной помощи, либо какой-то помощи профилактической, которая будет требоваться вдалеке от дома», — объясняет эксперт.

Аптечный набор для каждого домашнего животного индивидуален. В нем должны находиться не только лекарственные средства общего списка, но и препараты, рекомендованные ветеринарным врачом конкретному четвероногому пациенту.

Говоря о лекарствах, которые могут понадобиться абсолютно каждой собаке в длительной поездке, можно выделить следующее:

перевязочные материалы (бинты, пластыри и так далее);

антисептические средства (например, хлоргексидин);

стерильные тампоны;

препараты от аллергии;

успокоительные таблетки или капли;

средства от отравления (абсорбент) и многое другое.

Помимо вышеперечисленных лекарств, в дорожной аптечке необходимо хранить средства, способные помочь в непредвиденных экстренных ситуациях.

Большинство собак любят резвиться на свежем воздухе и изучать окружающий мир. Однако ни одна не застрахована от встречи с пресмыкающимся или жалящими насекомыми, которые будут настроены на взаимодействие не так дружелюбно, как сам питомец. Зачастую результатом подобного любопытства оказываются змеиные или, например, пчелиные укусы. Вследствие чего возникает септический шок, который, как известно развивается крайне быстро и является серьезной угрозой для жизни. В таком случае животному необходима экстренная первая помощь, оказать которую успеет только находящийся рядом хозяин, имеющий под рукой необходимые препараты.

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Также важно учитывать погоду в выбранном для отпуска месте. Если предвидятся духота и палящее солнце, то тепловой удар немудрено получить как человеку, так и его четвероногому другу. Для того чтобы избежать тяжелых последствий дневной прогулки, важно иметь при себе сердечные препараты, которые спасут жизнь чрезмерно перегревшемуся псу. Однако прибегать к помощи медицинских средств рекомендуется в том случае, если первой помощи окажется недостаточно.

«Первая рекомендация при возникновении теплового удара — это унести [собаку] в тенистое место прохладное, обеспечить достаточный приток воздуха, помахать веером, смочить водой подмышки и так далее», — советует специалист.

Если же зверю не стало лучше после попыток хозяина привести его в чувства, необходимо воспользоваться лекарствами для сердца.

Как перевозить собаку на общественном транспорте

В большинстве случаев добираться до места запланированного отпуска приходится на транспортах общего пользования — самолетах или поездах. В таких случаях хозяевам и их псам приходится мириться с правилами перевозчиков.

Важно учитывать, что не все компании предусматривают путешествие пассажиров с домашними животными в салоне или купе. И если в поезде есть огромный шанс ехать вместе со своим четвероногим другом, то в самолете добиться желаемого намного сложнее.

У каждой авиакомпании есть свой четкий список правил перевозки животных и необходимых документов. С данной информацией необходимо ознакомиться путешественникам с четвероногими компаньонами. Многие не допускают на борт собак, выделяя им место в грузовом отсеке. Неудивительно, что далеко не всех хозяев устраивает перспектива отправить мохнатого члена своей семьи в это холодное и неуютное помещение. Однако если другого решения нет, приходится смириться с установленными правилами перевозки животных и позаботиться о том, чтобы питомцу было как можно комфортнее и спокойнее во время перелета.

Для этого в первую очередь важно позаботиться о переноске. Данная сумка должна быть не только удобной, но и безопасной.

«У переноски обязательно откручиваем колесики, потому что при взлете и посадке все это может сместиться, поехать, перевернуться», — советует ветеринар.

Также стоит проверить, что дверка переноски плотно закрыта и не сможет открыться во время полета. Для надежности и спокойствия хозяина можно даже дополнительно закрепить ее замком или скотчем. Это не только обезопасит питомца от несчастных случаев, но и не позволит ему сбежать в состоянии стресса.

Как сделать поездку комфортной для собаки

К сожалению, поездка даже на личном транспорте не может гарантировать, что пес хорошо ее перенесет. Однако хозяин, решивший взять четвероногого друга с собой в отпуск, может помочь ему справиться с дорогой как можно успешнее.

Одной из самых часто встречающихся проблем в пути становится укачивание собаки.

Для того чтобы избежать тошноты, рекомендуется не кормить обильно питомца перед самой поездкой. Если путешествие будет длиться меньше суток, то достаточно дать немного еды, чтобы утолить чувство голода. А если дорога займет больше суток, то больше обычного ограничивать мохнатого друга не стоит.

Особое внимание необходимо уделить количеству воды, которое пьет пес в пути.

Потребление жидкости должно быть обильным. Для того чтобы собака могла утолить жажду в любой момент, важно надежно прикрепить миску или поилку в доступном месте и не забывать наполнять ее на протяжении всей поездки.

Не менее внимательно стоит относиться к психическому состоянию животного.

Далеко не все звери наслаждаются поездкой, с интересом изучая дорогу за окном. Многие мохнатые путешественники испытывают волнение и сильный стресс. Важно помочь им справиться с таким состоянием. Для этого ветеринар рекомендует давать собакам специальные успокоительные препараты, предназначенные непосредственно для животных.

Помочь справиться со стрессом также могут знакомые вещи из дома или личные вещи хозяина. Напоминание о владельце и комфортной обстановке, в которой ежедневно находится четвероногий член семьи, способно минимизировать его стресс в пути. А если есть возможность, то лучше держать собаку на руках.

Также важно помнить, что в дороге лапки питомца могут сильно затечь. Поэтому необходимо совершать технические остановки.

Тогда животное сможет размяться и сходить в туалет, а водитель передохнуть от дороги.

Ну и конечно же, нельзя забывать о том, что микроклимат в салоне должен быть подходящим для питомца.

Желательно укрыть его от палящих лучей солнца и обеспечить приток свежего воздуха. Тогда четвероногий друг без особого труда перенесет даже длинное путешествие в долгожданный отпуск.