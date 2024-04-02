Увеличенная печень и ранняя смерть: на что собак обрекают производители премиум-кормов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandra Pfau; 5-tv.ru

Многие хозяева не подозревают о том, какой вред наносит сухой корм их подопечным.

Все любят своих домашних питомцев, однако часто бывает так, что сами хозяева ненамеренно подвергают опасности четвероногих друзей. А ведь все дело в корме. Что нашли в премиальном корме для животных? Чем это грозит питомцам? И есть ли альтернатива? Что показало лабораторное исследование популярных кормов?

Ответы на все вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как производят отечественные корма для собак и кошек

На одном из подобных предприятий выпускают гранулы и консервы для домашних животных.

«Для изготовления кормов используется очень много мяса, в основном: говядина, говяжий ливер — это и печень говяжья, легкое говяжье. Затем используется очень много индейки, филе курицы, субпродукты куриные, фарш кролика, фарш утки», — поведал главный технолог производства кормов для животных Александр Рябинин.

На производстве есть своя ферма, где выращивают птицу. А вот мясо других животных закупают.

«Проверяется, как было доставлено, санитарное состояние автомобиля. Следующее звено — это технолог, который также оценивает сырье по органолептическим признакам. Дальше сырье передается в лабораторию», — объяснила директор по контролю качества производства кормов для животных Светлана Ролдугина.

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Также специалисты добавляют в корм витамины, в частности A и D. После — густая смесь превращается в привычные гранулы.

«Здесь осуществляем визуальный контроль качества кусочков, размер», — прокомментировал Рябин.

И если все в полном порядке, тогда корм упаковывают и отправляют в точки продаж.

Эксперты провели лабораторное исследование. Сдали на экспертизу европейские корма трех разных сегментов: супер-премиум, премиум и эконом. Что же показала проверка?

«По содержанию токсичных элементов: кадмий, мышьяк, ртуть и свинец. Данные образцы соответствуют нормативным стандартам, которые действуют на территории нашей страны и устанавливают требования к безопасности кормов для непродуктивных животных», — аргументировала руководитель Испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Наталья Чекменева.

Ядовитых или токсичных примесей нет, но дальше интереснее. В самых популярных кормах оказались растительные компоненты вместо мяса.

«По содержанию растительных компонентов — три образца содержат сою в своем составе и два образца из трех содержат кукурузу», — сказала Чекменова.

Какая еда полезнее всего для питомца

Но самый надежный вариант — готовить для питомца самостоятельно. А если на это нет времени, можно обратиться к зоокондитеру.

«Нам потребуются базовые такие продукты, как растительное масло и безглютеновая мука. Можно взять кукурузную, овсяную, гречневую. Одно яйцо, желатин, сезонные овощи», — пояснила зоокондитер Мария Сухарева.

Мария приготовила торт для животных. Овощной слой сделала из говяжьего бульона на желатине и свежей моркови, а мясной — из фарша индейки. Коржи на час отправила в морозилку. И позже приступила к приготовлению бисквита.

«Собакам и кошкам все это можно, потому что у нас пищевое золото, достаточно модные дизайны. И вот такая красота получилась. Осталось только украсить», — подметила Сухарева.

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Какой корм выберут четвероногие добровольцы

Эксперты спросили о вкусовых предпочтениях у трех четвероногих.

В первую миску положили свежеприготовленную говядину. Во вторую — индейку. А в третью миску насыпали самый простой и бюджетный сухой корм.

Что же выбрали добровольцы?

Первая собака предпочла говядину. Аппетит у нее хороший. Сначала она съела первое, потом второе, и вернулась опять к первому. На закуску у нее тоже второе. Однако третьим тоже не побрезговала. Собаки, прошедшие эксперимент после первой подопытной, повторили те же действия. Все они начали с говядины. Потом перешли на индейку. А в самом конце — на сухой корм.

Как влияет сухой корм на здоровье собаки

Милую собачку породы чихуахуа зовут Дэля. Долгое время у нее наблюдались проблемы с весом. Походы к ветеринару стали регулярными.

«Частый посетитель, как у нас дела сейчас?» — спросил ветеринар Михаил Шеляков.

«Сейчас получше уже», — ответила хозяйка Дэли.

«Получше. Нервничает, я вижу, вся она», — отметил Шеляков.

Ветеринар почти не сомневался, что причина проблем — в рационе питания. Но как же так? Дэлю кормили дорогим и весьма популярным иностранным кормом.

Корм «Хиллс» — товар американской компании, но производят его в Италии. Специалисты Россельхознадзора выяснили, что производитель подменял мясные ингредиенты растительными. Поэтому с шестого февраля поставки корма в Россию приостановлены.

«В них были обнаружены ДНК продуктов, незаявленных в их состав. Например, гороха в составе нет, а в продукте содержится. Производители некачественных кормов добавляют в корма различные ароматизаторы, идентичные натуральным. Собака при выборе корма в первую очередь ориентируется на запах, а уже потом на вкус», — рассказал заведующий кафедрой кормления и кормопроизводства МВА имени К. И. Скрябина Алексей Васильев.

Как такое питание могло отразиться на состоянии здоровья питомца? Собаку ожидала полная проверка организма.

После обследования пришли результаты анализа крови Дэли.

«Так, проходите. Результаты анализов мы получили. Они, в общем-то, вполне нас устраивают. Сейчас посмотрим еще по ультразвуку», — поведал ветеринар.

УЗИ показало, что печень собачки увеличена и выходит за край реберной дуги.

«Неподходящим кормлением для организма можно испортить здоровье, сократить жизнь, привести к хроническим заболеваниям, которые могут обостриться и вызвать преждевременную гибель. Поэтому еда — это основное», — объяснил эксперт.

Напоследок ветеринар рассказал о трех принципах здорового рациона для домашних животных. Еда должна быть простой, однообразной и невкусной. Все потому, что в ней меньше вредных добавок и больше натуральных ингредиентов.