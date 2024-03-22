«Искупать —будут красивые»: новые правила продажи животных начали действовать в РФ

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Для продавцов были установлены новые требования к условиям содержания чьих-то будущих домашних любимцев.

Антисанитария, холод и абсолютное безразличие торговцев. Так можно описать то, что происходит на птичьих рынках по всей стране. При этом с 1 марта в России действуют новые правила продажи животных, в которых четко прописаны требования к условиям содержания питомцев. Вот только соблюдать их торговцы не торопятся. В этом убедилась корреспондент «Известий» Дария Сенникова.

Бойкую торговлю на птичьем рынке Москвы не останавливает даже собачий холод. На улице ноль градусов. Но это — не помещение — всего лишь прилавки под навесом и пластиковые боксы. В них щенки сидят по 12 часов.

«Все со свечками», — отмечают продавцы.

Тепла от свечей крошечным щенкам явно мало. Не хватает и места. В тесноте: овчарки и шпицы. От бокса, где ютятся сразу четверо, неприятно пахнет.

«Искупать — красивые будут. Сейчас они в куче сидят», — считают там.

С 1 марта условия содержания животных в местах продажи должны соответствовать требованиям правительства и сильно отличаться от увиденного.

— Без документов.

— Непривитый тоже продается что ли?

— А что в этом такого-то?

У животных с прилавков, как и прежде, должны быть ветпаспорта или справки о здоровье. Из новинок: определены размеры вольеров. Собаке до пяти килограммов положено не меньше двух квадратных метров. Породам покрупнее — по четыре квадрата.

Анастасия, увидев в тесной клетке стаю французских бульдогов, не удержалась от покупки из жалости. Но щенок не прожил и дня.

«Они просто вечно закрытые в клетке, они там, извините, и какают, писают, спят, едят. Все это вот в маленькой коробочке. И пошла инфекция», —рассказала пострадавшая.

Нормам теперь должны соответствовать не только боксы для щенят и котят, но и клетки для грызунов, птиц, а также аквариумы и террариумы.

«У древолазов по нормам предусмотрено порядка 20 или 15 кубических сантиметров. У нас здесь гораздо больше, чтобы питомцы не болели», — отметил директор зоомагазина Сергей Терешкин.

В отличие от птичьего рынка, нарушения в зоомагазинах не бросаются в глаза. Но и щенками в зоомаркетах почти не торгуют.

Ассортимент зоомагазинов сейчас практически одинаковый. В большинстве: птицы, грызуны, ящерицы и рыбки. Говоря бизнес-терминами, они более ликвидны, чем те же котята и щенки. Например, прибыль от продаж гекконов, которые сейчас популярны, может быть более 100 тысяч рублей за месяц. Но и этого с трудом хватит, чтобы покрыть все издержки на содержание.

Живой товар на прилавках зоомаркетов теперь — редкость. На витринах: корма, игрушки и другие сопутствующие товары. Инициаторы нововведения не скрывают: они добились, чего хотели.

«Многие зоомагазины, они на нас вышли и сказали, что они добровольно отказываются от продажи живого товара. Они говорят, потому что понимаем, что мы не в состоянии обеспечить нормальное содержание домашних животных», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Но в документе еще полно пробелов, считают зоозащитники. Чтобы он заработал в полную силу — нужна помощь.

«Вот я прям так себе и представляю сотрудников полиции, которые идут проверять, соответствуют ли клетки в зоомагазине. Они там должны быть два метра, а они 1,5 метра. Они даже не в курсе, что у нас есть какие-то нормы которые это все регулируют», — возмущается зоозащитник Екатерина Копытина.

Активисты планируют добиваться введения полного запрета на продажу животных на птичьих рынках и в зоомагазинах. Породистых и здоровых котят и щенят, по их мнению, могут предложить только питомники.