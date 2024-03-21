В Роскачестве заявили, что в поездках животное приравнивается к грузу

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Чтобы перевозка любимого питомца не доставила никому неудобств, нужно соблюдать все рекомендации.

Если вы решили завести животное, то вам необходимо узнать все нюансы его содержания. Хоть и нечасто, но его придется перевозить куда-либо. Например, к ветеринару или на дачу. Существует целый ряд правил, которые необходимо соблюдать при транспортировке животного. О всех необходимых мерах пишет URA.RU.

Согласно статье № 137 Гражданского кодекса Российской Федерации, животные не считаются пассажирами и приравниваются к имуществу. Это означает, что для перевозки четвероногих друзей действуют примерно такие же правила, как для перевозки груза.

Правила запрещают перевозить животное в такси без ограничительных мер, то есть без поводка, переноски или шлейки. На это указали в Роскачестве.

Если вы планируете поездку на такси с питомцем, заранее предупредите об этом водителя. Если вы этого не сделаете, то он может просто напросто отказаться от поездки.

Необходимо также помнить, что хозяин несет ответственность за поведение своего любимца. Если животное беспокоит окружающих, издает слишком громкие звуки или пытается вырваться, то водитель имеет полное право завершить поездку, ведь такое поведение может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Маленькие животные (кошки, мелкие собаки, грызуны) обязательно должны находиться в переносках. А большие собаки должны располагаться на полу или на сидении.

Необходимо чтобы пушистый друг был зафиксирован поводком, шлейкой или специальными лентами. Птицы перевозятся только в клетках, а земноводные рептилии — в специальных боксах. Питомец не должен свободно передвигаться по салону.

Следите за тем, чтобы животное не нанесло ущерб машине. Имейте при себя подстилки, пеленки и салфетки. Если ущерб все же будет нанесен, то хозяин обязан его возместить.

Не забывайте, что для поездок с животными существуют специализированные такси. Это может быть особенно актуально для владельцев крупных животных. Рекомендуется уточнять цену поезди заранее, поскольку стоимость такой услуги может быть высока.

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