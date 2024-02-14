Истории с печальным концом: тяжелая судьба актеров из советских киносказок

Фото: Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964г.

Актеры из любимых фильмов после премьеры купались в славе, но за мгновения популярности им пришлось заплатить дорогую цену.

Сюжеты советских киносказок до сих пор считаются образцом доброты и житейской мудрости. Когда по телевидению показывали волшебные истории, к экранам тянулись не только дети, но и взрослые. Легкий и интересный сюжет, реплики, которые мгновенно расходились на цитаты, а также удачно подобранные герои — все это обеспечило невероятный успех картинам.

Для актеров участие в съемках таких фильмов стало настоящей минутой славы. Однако обрушившаяся известность лишь немногих сделала счастливыми. Несмотря на успех в кино, жизнь исполнителей ролей сложилась трагически.

Алексей Катышев — «Огонь вода и… медные трубы»

Кадр из фильма «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер Александр Роу, 1967 г.

Творческая карьера Алексея Катышева действительно начиналась сказочно, однако потом судьба заставила пройти его огонь, воду и медные трубы. Вынести все тяготы ему не удалось. Советская знаменитость работал на Ялтинской киностудии, где его заметил мэтр советского кино — режиссер Александр Роу. 19-летний Катышев гармонично вписался в актерский состав фильма «Огонь, вода и… медные трубы», где ему досталась главная роль угольщика Васи.

После премьеры актеру пришла повестка в армию. Всесоюзная известность помогла ему не только облегчить тяготы военной дисциплины, но и даже сократить срок службы. Роу задумал снять новую сказку «Варвара-краса, длинная коса» и не представлял ее без полюбившегося всем «доброго молодца».

Успех в карьере у Катышева сопровождался и счастьем в личной жизни. Голубоглазый красавец встретил свою любовь и женился на девушке по имени Ирина. Пара готовилась к появлению малыша, но новорожденная дочь из-за халатности врачей умерла вскоре после рождения. Пережить трагедию оказалось трудно. Позже жена подарила актеру дочь Оксану, но это не помогло наладить отношения между супругами.

Сложности стали появляться и в карьере. Больше на главные роли Алексея не приглашали, а он ждал, когда о нем вновь вспомнят. Устав от безденежья, Ирина настояла, чтобы муж нашел оплачиваемую работу. И бывший актер устроился водителем молоковоза. Но на этом его страдания не закончились.

Ушлые родственники обманом завладели недвижимостью артиста и продали долю Катышева в квартире обманным путем. Все надежды на светлое будущее испортила пагубная привычка — знаменитость сказок Роу пристрастился к бутылке. На одну из посиделок за стаканами горькой его друзья-собутыльники пригласили двух девушек. Спиртное разгорячило любвеобильных мужчин, и они попытались изнасиловать гостий. Катышев хотел помешать, но все равно оказался на скамье подсудимых, а затем несколько месяцев пробыл за решеткой, пока одна из потерпевших не отозвала заявление.

Заключение в тюрьму стало финальной точкой в браке актера и его супруги. Последние годы жизни Алексей сожительствовал с давней знакомой Мариной, работавшей на Ялтинской киностудии. Гордая Ирина, видимо, затаила обиду на пьющего экс-мужа, и когда тот постучал в дверь, убегая от хулиганов, она не впустила его.

В подъезде звезду сказок Роу жестоко избили. Врачи в больнице диагностировали повреждения легких и сердца, а также сепсис. Через несколько дней — 30 ноября 2006-го Алексея Катышева не стало. Ему было 57 лет.

Леонид Харитонов — «Огонь, вода и… медные трубы»

Кадр из фильма «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер Александр Роу, 1967 г.

Народного артиста РСФСР многие знают по фильмам 1950-х. В те годы он прославился, сыграв в фильмах «Солдат Иван Бровкин» и «Иван Бровкин на целине». Благодаря сказкам «Огонь, вода и… медные трубы», «Там, на неведомых дорожках» и «Чародеи», смог вновь обратить на себя внимание зрителей. Однако в поздних работах сложно узнать того харизматичного красавца Ивана Бровкина, которого он сыграл в молодости. Жизнь устроила знаменитому актеру проверку, подарив славу в молодости и с годами лишив практически всего. Харитонов ее не прошел.

Славу артист приобрел в 1955-м, когда в кино еще ценился образ простых парней из колхоза. Для роли Ивана Бровкина Харитонову пришлось научиться ходить строевым шагом и водить трактор. Однако уже через пять лет ажиотаж вокруг звезды экрана спал. Популярность приобрели другие фильмы, затрагивающие иные темы. Знаменитости стали предлагать похожие на Бровкина образы, да и они вскоре измельчали.

К проблемам в карьере стали прибавляться и трудности в личной жизни. Несмотря на невысокий рост и простую внешность, Леонид пользовался невероятным успехом у дам. В первый раз Харитонов женился еще в студенческие годы. Его избранницей стала сокурсница Светлана Сорокина. Однако актер не мог устоять перед толпой поклонниц, мечтающих ближе познакомиться с кумиром.

Интрижки и короткие романы на время прекратились, когда знаменитость на съемках комедии «Улица полна неожиданностей» познакомился с актрисой Джеммой Осмоловской. Ради нее он развелся с первой женой. Во втором браке у Харитонова родился сын Алексей. Но ребенок не помог сохранить семью. Только с третьей супругой артист смог прожить 20 лет.

Кроме толп поклонниц, слава принесла звезде экрана проблемы с алкоголем. Вокруг артиста появилось множество людей, которые хотели выпить с кумиром. А Харитонов не хотел никого обидеть. Безотказность и привела его к серьезной зависимости.

Пагубное пристрастие рано подорвало здоровье знаменитости. В 1980-м Харитонов перенес первый инсульт, через три года — второй. После третьего удара в 1987-м сердце артиста перестало биться. На тот момент ему было 57 лет.

Вера Алтайская — «Морозко»

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Необычная внешность и незаурядный актерский талант позволил Вере Алтайской реализоваться в образах отрицательных сказочных персонажей. Несмотря на то, что впервые зрители увидели актрису на экране в 20-летнем возрасте, получить популярность ей удалось только после сорока. Всесоюзную славу ей принесли роли в фильмах Александра Роу: «Марья-искусница», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко», «Золотые рога».

Единственной любовью Алтайской стал актер Алексей Консовский. Актрису даже не смутило, что ее избранник на момент их встречи имел сына от незарегистрированных отношений. Через год после свадьбы Вера подарила мужу дочь Светлану. Однако рождение ребенка не помогло сохранить семью. В 1941-м супругу актрисы предложили роль принца в знаменитой черно-белой экранизации «Золушки». Чувствительный наследник престола растопил сердца многих поклонниц. Алтайская ревновала супруга, что приводило к скандалам в семье. Брак продержался девять лет, но после Алексей ушел.

Говорят, что после развода актер забрал с собой и дочь. Вера, тяжело переживавшая расставание с любимым, пристрастилась к алкоголю. В это время появились роли, которые и принесли Алтайской славу, но ходили слухи, что это не помогало ей полностью отказаться от пагубного пристрастия.

Через год после съемок сказки «Золотые рога», режиссер Роу скончался. С его смертью востребованность актрисы в кино практически сошла на нет.

Зависимость от алкоголя и душевные переживания привели к тяжелым проблемам со здоровьем. Алтайская умерла в 1978-м, не дожив до 60.

Эдуард Изотов — «Морозко»

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Роль Ивана в «Морозко» сделала Эдуарда Изотова знаменитым на весь СССР. Тогда ему было всего 28, и перед ним открывались огромные перспективы. Вся страна ждала его в ролях ловеласов и героев-любовников, ведь даже его партнерша по съемкам — 15-летняя Наталья Седых — не смогла устоять перед красавцем. В более поздних интервью она признавалась, что Изотов стал ее первой любовью, но она побоялась ему в этом признаться.

Однако сыграть таких персонажей ему не довелось. В карьере артиста были еще работы в культовых фильмах «Мимино», «Семнадцать мгновений весны», но сыграть ему довелось лишь в ролях второго плана. Эдуард не переставал заниматься искусством. Он играл в театре, работал по ту сторону экрана — занимался дубляжом и озвучением.

А вот в личной жизни Изотова ждало серьезное потрясение. За год до серебряной свадьбы его супруга актриса Инга Будкевич, подарившая ему дочь Веронику, призналась мужу, что полюбила другого. Актер согласился на расставание. После развода бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения, вероятно, этому способствовала их взрослая дочь.

Инга смогла создать крепкий союз с новым избранником, да и Эдуард недолго оставался один. Через год после развода он женился во второй раз. Новой спутницей жизни артиста стала редактор журнала «Фитиль» Ирина Ладыженская.

В 1983-м супруги решили купить дачу, но накопленных средств на покупку не хватало. Тогда Эдуард и Ирина решили продать старинные монеты, а также обменять тысячу долларов. Однако вместо покупателей на встречу пришли сотрудники правоохранительных органов. Если сейчас обмен валют кажется привычным, то в СССР подобные занятия назывались спекуляцией и уголовно преследовались.

Изотова и Ладыжинскую задержали. Избежать наказания не помогли ни лучшие адвокаты, ни ходатайства знаменитых артистов. Тяжело переживала эту ситуацию и экс-жена Эдуарда. Будкевич считала, что сама виновата в заключении мужа, ведь не уйди она от него, все сложилось бы по-другому.

Три года знаменитый «Иванушка» провел в Матросской тишине — тюрьме, расположенной в районе столичных Сокольников. Заключение сломало дух Изотова. После освобождения он один за другим перенес шесть инсультов. Последние десять лет своей жизни он провел в психиатрических лечебницах и реабилитационных центрах. В марте 2003-го артиста не стало. За четыре года до этого ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Ему было 66 лет.

Виктор Перевалов — «Марья-искусница»

Кадр из фильма «Марья-искусница», режиссер Александр Роу, 1959 г.

Актер с невероятно выразительными глазами стал сниматься в кино с восьмилетнего возраста. В детстве он был особенно популярен и востребован у режиссером. Виктора после выхода сказки «Марья-искусница» его стали узнавать на улицах. Однако никаких званий и наград Перевалову получить так и не удалось.

Работа в кино не лучшим образом отражалось на школьных успехах актера. Он полностью отдавался на площадке, но на учебу юной знаменитости не хватало сил. В шестом классе после вынужденного двухлетнего перерыва учителя начали бить тревогу и поставили вопрос ребром — школа или кино. Перевалов посчитал, что карьера важнее, и так и не получил среднего образования.

После армии актер планировал вернуться в кино, но оказалось, что взрослым он не так нужен режиссерам. В его фильмографии появилось еще множество работ, но особо знаковых среди них не было.

В 90-е, когда с кино и так было трудно, артист вообще оказался за рамками индустрии. Чтобы выжить, он прокладывал пути, работал грузчиком, ездил на уборку урожая и даже копал могилы.

После более чем десятилетнего перерыва Перевалов решил вернуться в профессию, причем новая попытка началась с главной роли в фильме «Граффити». Однако больше масштабных образов актеру не доверяли.

В последние годы, несмотря на перенесенный инсульт, хроническую болезнь легких и операцию на глазах, он подрабатывал шофером, а потом сторожем на автостоянке. Небольшие заработки помогали ему поддерживать финансовое положение семьи.

В личной жизни популярный артист оказался однолюбом. Его жена была далека от кино и работала инженером. Она подарила ему дочь Елену.

Причина смерти актера до конца не ясна. Перевалов вернулся со съемок раньше запланированного с отекшими ногами и синяком под глазом. Жена вызвала скорую. Через несколько дней после госпитализации звезда экрана скончался. Заключение показало, что причиной смерти 61-летнего артиста стал инфаркт.

Оля и Таня Юкины — «Королевство кривых зеркал»

Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», режиссер Александр Роу, 1963 г.

Попасть в кино мечтает, наверное, каждый ребенок, но не всем удается осуществить свою мечту, а также выдержать натиск популярности. Так произошло с Ольгой и Татьяной Юкиными. Близняшкам было девять, когда режиссер Александр Роу пригласил их сниматься в фильме «Королевство кривых зеркал».

Чтобы на площадке не происходило путаницы, решили, что Оля сыграет свою тезку, а Таня — ее отражение. Девочкам очень понравился процесс работы над фильмом. Они даже попросили режиссера снять их в следующей картине. Роу слово сдержал, и в картине «Морозко» девочки появились в эпизодических ролях. Однако больше близняшкам возможности проявить свой талант в кино не выпадало.

Возможно, причиной тому была мама Ольги и Татьяны, которая не считала актерскую профессию надежным источником заработка, поэтому не поддерживала желание дочек продолжать развиваться в данном направлении. Она даже запретила близняшкам записываться в театральную студию, хотя те очень этого хотели.

После школы Ольга пробовала поступать в театральный, но не прошла по конкурсу, а Татьяна провалила экзамены в другом вузе. Знаменитости окончили машиностроительный техникум.

После получения диплома девушки вышли замуж: Оля — за приятеля из параллельного класса, Таня — за водителя. Экс-знаменитостям повезло устроиться работать в гостиницу «Интурист». Это место во времена СССР было настоящей золотой жилой. Девушки не только стали одеваться с иголочки, но и несколько раз бывали за границей. Их квартиры были заставлены импортной техникой. Однако длилось это время недолго.

После распада Советского Союза и дефолта начальство «Интуриста» решило обновить штат. Так, опытные сотрудницы остались не у дел. Бывшие звезды экрана стали перебиваться небольшими заработками и распродавать технику, нажитую за годы работы.

Усугубляли проблемы сложности в личной жизни. Ольге не удалось сохранить брак, и она развелась с мужем. Унять сердечную боль она пыталась спиртным. Алкогольная зависимость серьезно ударила по здоровью. Бывшая кинозвезда перенесла два инсульта и в 2005-м скончалась в возрасте 51 года.

Несмотря на терпение Татьяны, ее жизнь с супругом трудно назвать счастливой. Избранник частенько поколачивал жену. К проблемам в семье прибавилась и алкогольная зависимость. После смерти сестры бывшая знаменитость тоже стала выпивать. Она пережила родственницу на семь лет и умерла в 2011-м от атеросклероза в возрасте 58 лет.

Анастасия Зуева «Морозко» — сказочница

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Народная артистка СССР Анастасия Зуева родилась в селе Спасское Тульской губернии еще до революции — в 1896 году. Возможно, она еще застала народных сказительниц, которые с особыми интонациями умели вести народные повествования, что впоследствии пригодилось ей в кино.

Любовь к актерскому искусству не поддерживали родственники Анастасии. Первый муж, за которого Зуева вышла в 1917-м, настаивал, чтобы супруга сосредоточила внимание только на семье. Однако между сценой и личной жизнью актриса выбрала первое. Последовал развод, после которого муж забрал их общего сына Константина, названного в честь режиссера Станиславского. Только когда мальчик поступил в институт, он смог восстановить отношения с матерью.

Анастасия Зуева жила искусством. Молодая красивая и талантливая актриса восхищала современников на театральной сцене. Восторженные отзывы о ней слагали многие известные современники: Максим Горький и Борис Пастернак.

В 35 лет Анастасия обрела личной счастье. Она вышла замуж за композитора Виктора Оранского. Вместе супруги прожили много лет, но крепкой семьи не создали. Их отношения погубила излишняя доброта и доверчивость актрисы. Однажды она встретила на улице девушку, провалившуюся экзамен в театральный институт. Незнакомка проделала огромный путь и не знала куда податься. Знаменитость решила приютить несчастную. Но провинциалка оказалась с подлым характером. Несчастная быстро смекнула что к чему и соблазнила супруга благодетельницы.

Оранский ушел из семьи, но через некоторое время вернулся, и не один, а с маленькой дочерью на руках. Молодая любовница родила ему ребенка, но потом увлеклась более перспективным кавалером и ушла. Зуева воспитывала девочку как родную, но потом биологическая мать вновь заявила о себе и отобрала ребенка.

Пережить боль Зуевой помогала работа. К тому времени она уже вовсю осваивала кино. Зрители запомнили ее по фильмам «Светлый путь», «Живет такой парень», «Васек Трубачев и его товарищи». На момент съемок в «Морозко» 67-летняя Зуева была уже состоявшейся артисткой, известной на весь Советский Союз. Однако роль рассказчицы внесла ее имя в золотой фонд отечественного кино.

Последним фильмом актрисы стала картина «Там, на неведомых дорожках». Умерла советская знаменитость в 91, пережив мужа на 30 лет. Анастасия настолько любила композитора, что хотела быть похороненной рядом с ним. Актриса знала, что ее как народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище, поэтому не позволяла все это время хоронить урну с прахом супруга. Последняя воля Зуевой была исполнена.

Павел Павленко «Морозко» — отец

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

В кино заслуженный артист РСФСР Павел Павленко пришел уже зрелым мастером, за плечами которого был огромный театральный опыт. Режиссеры сразу подметили 46-летнего артиста и наперебой стали предлагать ему роли всевозможных стариков.

Судьбоносной для Павленко стала встреча с Александром Роу. Благодаря его киносказкам «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и… медные трубы», он стал знаменит на всю страну. После этих картин, у Павленко еще было несколько ролей в популярных лентах, но внезапная слава быстро прошла.

Об актере перестали вспоминать. Как старик со своею старухой он жил со своей супругой Анной Потапенко забытый долгие годы. Детей у пары не было. 91-летнего актера не стало в марте 1993-го. О том, где похоронен артист, до сих пор неизвестно.

Андрей Файт — «Волшебная лампа Аладдина»

Кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина», режиссер Борис Рыцарев, 1967 г.

«Главный кинозлодей» страны родился в 1903 году в Нижнем Новгороде. Его отец был ярым революционером-эсером, которого за радикальные взгляды не раз ссылали. Его верная жена следовала за ним по разным острогам. В очередном изгнании и появился будущий актер.

Через два года семья Фейт (настоящая фамилия актера) эмигрировала во Францию. Именно там артист стал посещать театральный кружок. После революции семья вернулась в Москву. По настоянию отца Андрей поступил учиться на инженера, но после смерти родителя бросил скучную учебу ради мечты. Чтобы его имя стало более звучным, артист сменил фамилию и стал Файтом.

Будущая знаменитость поступил во ВГИК, где познакомился с красавицей немого кино Галиной Кравченко. Они были женаты два года, но супруга изменяла Файту и в итоге и ушла от него. Однако этот уход для девушки стал роковым. Счастья с новым мужем Галина не обрела. Через четыре года отца супруга расстреляли за антисоветскую деятельность. После к высшей мере наказания приговорили свекровь и самого разлучника, а актрису перестали приглашать в кино.

Андрей Файт женился во второй раз. Казалось, что актер обрел свое счастье. Его супруга Мария Брилинг подарила ему сына Юлия, который потом продолжил дело отца. Однако счастье было недолгим. Мария умерла молодой.

Файт начал сниматься еще в немом кинематографе, но и в звуковом оказался востребован из-за своей нестандартной внешности. Однако настоящая слава пришла к нему в зрелом возрасте, благодаря сказкам «Королевство кривых зеркал» (Нушрок), «Волшебная лампа Алладина» (магрибский колдун).

До конца жизни Файт находился в хорошей физической форме и даже после 70-ти выполнял все трюки сам. Однако жизнь знаменитости оборвалась неожиданно в результате сердечного приступа в 1976 году. Андрею Файту было 72.

Ольга Викландт — «Двенадцать месяцев»

Кадр из фильма «Двенадцать месяцев», режиссер Анатолий Граник, 1973 г.

Родилась будущая заслуженная артистка РСФСР еще до революции. Отцом девочки был латышский предприниматель, занимавшийся продажей загородной недвижимости в Подмосковье и владевший строительным магазином в столице. Однако события 1917 года заставили его не только завершить свой бизнес, но и оставить жену и детей (у Ольги была еще сестра Глафира).

Любовь к искусству у будущей звезды экрана проснулась еще в детстве, поэтому, повзрослев, она решила поступать в техникум при театре МОСПС (ныне — театр имени Моссовета). Обучать всем премудростям актерской профессии Викландт стал уже известный на тот момент актер и режиссер Василий Ванин. В процессе репетиций и постановок между педагогом и его подопечной возникли чувства. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, Ванин и Викланд поженились.

Однако счастье и семейная идиллия прерывались нередкими изменами и интрижками мужа. Обаятельный и талантливый супруг никогда не был обделен женским вниманием и отвечал взаимностью некоторым поклонницам и коллегам по сцене. Ольге стоило огромных усилий обуздать страстную натуру режиссера, но избавиться от соперниц получалось не всегда. Единственное, что их держало вместе — любовь к театру.

Все решилось во время Великой Отечественной войны. Тогда Ольга вместе с труппой уехала в эвакуацию в Шымкент (город в Узбекистане), где встретила новую любовь — актера Михаила Назарова, сосланного в лагерь из-за доноса коллеги по Малому театру. Поначалу Ольга много общалась с интересным мужчиной, а потом поняла, что питает к новому знакомому нежные чувства. Викландт решила не следовать привычке мужа и честно призналась ему в том, что полюбила другого. Ванин держать супругу не стал. Последовал развод.

Ольга вышла замуж за Михаила, но когда в 1943-м для актрисы появилась возможность вернуться в Москву, супруг поехать с ней не смог, так как по закону не имел права проживать в крупном городе. Но Названов не прекращал творческой деятельности и снимался в кино. При этом продолжая обивать пороги органов власти, чтобы получить возможность воссоединиться с супругой. На этот период приходятся нежные послания, которые муж и жена писали друг другу каждый день. Через год после освобождения, Михаила реабилитировали и сняли с него судимость.

Однако на этом череда несчастий не переставала преследовать семью. Жилья у пары не было, поэтому приходилось ночевать где придется, но чаще спальней становилась гримерная. Сложности только сплотили супругов.

Но в 1964-м, когда все трудности были уже преодолены, не стало Михаила Названова. Потеря любимого мужа стала сильным ударом для Викландт. После его смерти она перестала посещать торжественные мероприятия и даже отмечать дни рождения, но не переставала сниматься. На этот период пришлись ее знаменитые роли в сказках: Царицы-Водяницы в «Садко», атаманши в «Снежной королеве», мачехи в «Двенадцати месяцев».

Роковым для актрисы стал 1995-й. Знаменитость неудачно упала и сломала шейку бедра. Не желая быть ни для кого обузой, актриса на третий день перестала есть и пить. Она умерла в возрасте 83 лет.

Татьяна Ливанова — «Иван да Марья»

Кадр из фильма «Иван да Марья», режиссер Борис Рыцарев, 1974 г.

Татьяна Пискунова (в замужестве — Ливанова) подавала большие надежды. В театральном институте она была одной из лучших студенток курса, но жизнь дала ей сыграть всего в двух кинофильмах, одним из которых стала сказка «Иван да Марья», где она исполнила главную роль солдатской невесты.

Вечно молодые: Советские актеры, которые рано умерли

Однако повстречав еще в студенческие годы будущего мужа — актера Игоря Ливанова, — она решила уйти в тень и посвятить себя театру. В браке Татьяны и Игоря родилась дочь Оля. Семья переехала в Ростов, где актриса нашла работу на местной сцене. Но счастье супругов влилось недолго. Его разрушила ужасная трагедия.

В августе 1987 года Татьяна решила навестить родителей в столице, а вместе с собой взять восьмилетнюю дочь. Доехать до места назначения они не смогли. Во время остановки пассажирского состава на станции Каменская недалеко от Ростова проезжавший грузовой поезд врезался в последние вагоны. Спящие пассажиры даже не успели ничего понять. На момент гибели Татьяне было всего 33 года.