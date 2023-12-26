Остались только Марфа и Зина: как сложилась судьба актеров из «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссер Леонид Гайдай, 1973г.

Для многих актеров участие в культовой советской ленте стало важным моментом в творческой карьере, но не для всех этот эпизод в биографии стал счастливым.

Легендарную комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» знают и любят многие. Фильм вышел на экраны ровно 50 лет назад — в 1973-м — и сразу покорил сердца зрителей искрометным юмором и игрой талантливых актеров.

Создатели ленты серьезно подошли к кинопостановке, так как она должна была не только понравиться публике, но и реабилитировать на экране писателя Михаила Булгакова, по пьесе которого и была снята картина. Долгое время произведения литератора запрещали даже публиковать, поэтому режиссеру и его команде пришлось столкнуться со множеством трудностей, чтобы лента увидела свет. При этом комедия стала одним из хитов советского проката и до сих пор не теряет популярности.

У некоторых россиян даже есть традиция пересматривать любимую кинокартину в новогодние праздники. Увы, почти все исполнители главных ролей уже ушли из жизни.

Как проходили съемки фильма и какое влияние она оказала на жизнь актеров, вспомнил Пятый канал.

Александр Демьяненко — инженер Александр Тимофеев

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Несмотря на запоминающийся образ, роль инженера Тимофеева актеру не нравилась. Он до этого фильма уже несколько раз воплощал образ Шурика на экране, поэтому съемки в новом фильме не стали чем-то новым.

Однако идея пригласить Демьяненко в новую картину Леониду Гайдаю пришла не сразу. Поначалу на роль претендовал красавец Олег Видов, исполнивший Гвидона в «Сказке о царе Салтане» и бедного мустангера во «Всаднике без головы». Однако потом режиссер передумал, и даже решил переименовать главного героя из Николая Ивановича, как изначально значилось в пьесе Булгакова, в Александра Сергеевича в честь исполнителя.

Несмотря на обширную фильмографию, знаменитость стал заложником роли Шурика. В других картинах Демьяненко пытался избавиться от тяготеющего клейма, но подобного успеха иные образы не приносили. Новые грани творчества Александр открыл в озвучивании. Артист подарил свой голос другому советскому актеру Донатасу Банионису, а также зарубежным звездам: Жан-Полю Бельмондо, Роберту Де Ниро, Арнольду Шварценеггеру и некоторым другим.

В свой внутренний мир артист не любил никого посвящать. Даже близким людям было порой сложно понять его поступки. С первой женой Демьяненко познакомился в 16 лет. Друзья вспоминали, что супруги понимали друг друга с полуслова, но через несколько лет после свадьбы актер пришел домой, молча собрал вещи и сказал, что полюбил другую и уходит к ней. Детей у знаменитости не было. Первая супруга вспоминала, что бывший муж не любил маленьких детей.

Во втором браке знаменитый Шурик тоже не обзавелся потомством.

Жизнь артиста оборвалась в 1999-м. 62-летний Демьяненко страдал от проблем с сердцем и готовился к серьезной операции, однако не дожил до хирургического вмешательства.

Наталья Селезнева — Зина, жена Шурика

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Выбор женских персонажей для создателей «Ивана Васильевича» был невероятно сложен. На роль жены Шурика Зины пробовались первые красавицы того времени: Наталья Гундарева, Наталья Гвоздикова, Наталия Богунова. Однако взгляд режиссер пал на другую Наталью — Селезневу.

С девушкой Леонид Гайдай был знаком еще со съемок «Операции „Ы“». Актриса там исполнила роль Лиды — возлюбленной Шурика. Вероятно, мэтр советского кино решил, что раз его герои уже пересекались в другой картине, то и пусть в новой версии тоже будут вместе. Несмотря на то, что худсовет не хотел разрушать образ «хорошей девочки Лиды» и превращать ее в роковую женщину, решившую бросить мужа, режиссер отстоял кандидатуру Селезневой.

Саму знаменитость роль в картине привлекала тем, что ее Зина в сне главного героя и на самом деле — две противоположности. Одна кинозвезда, готовая на многое ради ролей, а вторая — обычная театральная актриса, уставшая после репетиции. Над образом обворожительной Зинаиды Михайловны художники работали кропотливо, создавая каждый наряд в отдельности.

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После фильма эффектную блондинку стали приглашать и в другие проекты. Самыми запоминающимися в биографии актрисы стали роли в картинах «По улице комод водили», «Берегите мужчин». Также зрителе понят знаменитость по образу пани Катарины в юмористической передаче «Кабачок 13 стульев».

Сейчас поклонники Селезневой могут увидеть любимицу нечасто. 78-летняя Наталья ведет затворническую жизнь, поскольку ей сложно передвигаться после травмы, перенесенной еще в 2018 году. Знаменитость неудачно упала и сломала шейку бедра. Тогда актрисе провели несколько операций, заменив тазобедренный и коленный суставы на протезы.

В 2020-м актрису настигло очередное несчастье — умер единственный муж Владимир Андреев. Сейчас звезда советского кино передвигается на инвалидном кресле, на публике появляется очень редко, все больше стараясь уделять время внукам — детям сына Егора.

Леонид Куравлев — вор Жорж Милославский

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Роль харизматичного вора Жоржа Милославского мог исполнить другой легендарный советский актер Андрей Миронов. Однако пробы не утвердили. Актера сочли «артистичным и излишне утонченным». На роль пробовались и такие звезды советского экрана, как Георигий Юматов, Вячеслав Невинный, Сергей Никоненко, но убедительнее всех режиссеру показался его тезка — Леонид Куравлев, который к тому моменту уже был широко известен.

Актер добавил своему герою некоторых деталей, которые не появились бы без его участия. Например, именно ему пришло на ум петь знаменитую песню о счастье с пачкой импортных сигарет в руках вместо микрофона, а также добавил к фразе: «Храните деньги в сберегательной кассе» примечание «Если они у вас, конечно, есть». Импровизации Куравлева нравились Гайдаю, поэтому многое из «выходок» актера на площадке он решил оставить в картине. Вплоть до преклонного возраста актер продолжал сниматься в кино. Многие современные зрители помнят знаменитость в образах полковников и генералов в популярных детективных сериалах.

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Карьера и личная жизнь у актера сложились удачно. Свою любовь он встретил в 16 лет на катке и всю жизнь хранил верность избраннице. В браке Леонид и его возлюбленная Нина прожили 52 года вплоть до смерти супруги. Куравлев тяжело переживал утрату и практически не появлялся на публике. В браке у пары родилось двое детей — дочь Екатерина и сын Василий. Девушка хотела продолжить дело отца, но в актерском поприще не нашла себя и переучилась на психотерапевта.

Последние годы жизни Куравлев провел в доме-пансионате для пожилых людей в Москве. В 2022-м артиста госпитализировали в Коммунарку с вирусной пневмонией. Умер легенда советского кино через несколько дней в столичном хосписе на 86-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с женой.

Юрий Яковлев — царь Иван Грозный / управдом Бунша

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Жизнь за роль царя готовы были отдать многие актеры. Изначально образ Грозного предназначался Юрию Никулину. Как раз в те годы скульптор и антрополог Михаил Герасимов восстановил облик царя, и тот оказался похож на знаменитого артиста.

Однако Никулин сам отказался играть царя. Возможно, не верил, что картина по произведению Михаила Булгакова выйдет на экраны. По другой версии, он имел большую занятость в цирке и не мог разорваться между делами. В любом случае начались сложные пробы. Оказалось, что сыграть двух противоположностей — грозного царя и трусливого бюрократа-управдома может не каждый. Пробовались на роль многие именитые актеры: Евгений Лебедев, Георгий Вицин, Владимир Этуш. Наилучшим вариантом, по мнению режиссера, оказался Евгений Евстигнеев, но, как гласит легенда, актер поругался с Гайдаем из-за неаккуратно оброненной фразы и отказался от участия в ленте. Тогда создатели фильма обратили внимание на Юрия Яковлева.

Именно ему принадлежала и идея разграничить манеру речи героев. Он считал, что если Иоанн Грозный в фильме должен говорить громко, отчетливо и низким тоном, то Бунша может произносить слова шепеляво, быстро и постоянно сбиваться с мысли. Гайдаю такой ход понравился.

После работы в «Иван Васильевич меняет профессию» у артиста было еще множество запоминающихся ролей, например, Ипполит в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Харизматичного актера буквально преследовала толпа поклонниц. Говорят, что некоторым из них Яковлев отвечал взаимностью. Однако семейное счастье он все-таки обрел с третьей женой Ириной Сергеевой, с которой прожил более 40 лет. Только смерть знаменитости смогла их разлучить. В 2013-м после продолжительной болезни актер скончался на 86-м году жизни.

Нина Маслова — царица Марфа Васильевна

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.

Роль вредной Кравянской в фильме «Большая перемена» открыла для Нины Масловой дорогу в другие известные советские фильмы. Леонид Гайдай решил пригласить девушку на эпизодическую роль царицы Марфы Собакиной. Однако хоть актриса и появляется на экране всего на несколько минут, ее образ остается одной из главных изюминок картины «Иван Васильевич меняет профессию».

В первую очередь жену царя запомнили по ее стеснительному взгляду. Актриса все время опускала глаза. Однако это не задумка режиссера. Дело в том, что на площадку Нина пришла с синяком под глазом — постарался супруг знаменитости. Гримеры фингал замазали, но девушке казалось, что припухлость все еще заметна всем, поэтому старалась скрыть изъян в кадре. И эта деталь сделала ее героиню более трогательной.

Съемки в фильме запомнились Масловой еще и тем, что вся еда в фильме была настоящей, и девушка в прямом смысле в кадре ела красную икру большой деревянной ложкой. Без камер пробовать яства запрещалось, но актеры и работники на площадке то и дело нарушали запрет. Тогда режиссер решил, что бороться нужно сурово и облил все блюда керосином. Причем сцену с трапезой царя снимали дважды. После первой попытки на монтаже заметили, что кто-то оставил на столе современную бутылку воды.

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После «Иван Васильевич меняет профессию» актриса сыграла во многих других знаменитых фильмах: «Афоня», «Старые молодые люди», «Тайна темнй комнаты», «Девичник», «Опасно для жизни!».

А вот личная жизнь знаменитости не сложилась. По собственному признанию, в мужчинах Нина Маслова искала не спутника жизни, а отца, которого никогда не имела. Сейчас 77-летняя актриса ведет уединенный образ жизни, посещает храм и проводит время за чтением духовной литературы.

Наталья Крачковская — жена управдома Бунши

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.; www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Единственная актриса, которая не проходил этап кинопроб в «Иване Васильевиче», была Наталья Крачковская, сыгравшая жену Бунши. Режиссер Леонид Гайдай уже снимал знаменитость в роли мадам Грицацуевой в фильме «Двенадцать стульев» и сразу пригласил ее в очередной проект. Возложенное доверие актриса обещала всецело оправдать.

Но не все знаменитость смогла преодолеть на площадке. Для актрисы оказалось невозможным справиться с боязнью высоты. По сюжету, когда вздорная женщина видит похожего на своего мужа Ивана Грозного, она пытается вернуть его домой и для этого перелезает с балкона на балкон. В итоговом варианте сцену вырезали, однако снять попытались.

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Гайдай убедил Крачковскую, что этажом ниже будет стоять страховочная бригада, но после команды «мотор» Наталья заметила, что ее обманули, и чуть не сорвалась. После неудачного дубля сцену решили убрать.

Также во время съемок актриса серьезно заболела и сильно похудела. После возвращения на съемочную площадку режиссер ужаснулся, ведь смонтировать сцены в таком случае не удастся: вот уходит актриса в одном весе, а через секунду появляется заметно более стройной. Знаменитости наказали быстрее вернуться в форму. Для этого Гайдай даже прописал ей калорийную диету: манную кашу со сливками, макароны с сыром и оладьи с медом. Уже через неделю Крачковская вернулась к прежним объемам.

Благодаря запоминающейся внешности и харизме Наталья за более чем 40-летнюю карьеру сыграла в более 70 фильмах. В последние годы знаменитость имела серьезные проблемы со здоровьем. В 2010-х ей даже установили кардиостимулятор. Скончалась актриса в 2016-м в результате инфаркта.

Владимир Этуш — сосед Шпак

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Владимир Этуш изначально мечтал сыграть Ивана Грозного, но его кандидатуру не утвердили и предложили сыграть в «Иване Васильевиче» «обокраденного Шпака», соседа главных героев.

На площадке знаменитости тоже пришлось бороться со своей фобией. Актер очень боялся собак, поэтому во время съемок сцены на лестнице, где он изливает душу милицейской немецкой овчарке, испытал невероятный стресс. Режиссер настойчиво просил актера поближе придвинуться к животному. Чтобы хоть как-то успокоить себя, Этуш поставил ноги так, чтобы колено разделяло его от пса. За кадром розыскную собаку на поводке держал опытный кинолог. Только в таких условиях Этуш смог успокоиться в кадре и не испортить дубль.

Роли в гайдаевских комедиях принесли артисту всенародную любовь. После данного проекта Этуша стали заваливать предложениями о съемках. Актер сыграл во множестве знаменитых фильмах «Неисправимый лгун», «Приключения Буратино», «31 июня», «По улице комод водили» и других. Актер был женат четыре раза, в третьем браке у него появилась дочь Раиса, которая продолжила актерскую династию.

Владимир Этуш продолжал сниматься практически до самой смерти. Умер легенда экрана за два месяца до 96-летия в 2019 году.

Михаил Пуговкин — режиссер Якин

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.; Кавашкин Борис / ТАСС

Михаил Пуговкин в 1970-х уже имел славу комедийного артиста, поэтому худсовет с сомнением отнесся к его кандидатуре на роль влиятельного режиссера. Однако его удалось отстоять другому известному деятелю кино Георгию Чухраю, снявшему «Балладу о солдате».

«Вы слишком хорошо о себе думаете. Вот Пуговкин вам и покажет, какие типы среди вас встречаются», — заступился представитель худсовета.

Так и получилось. Актер настолько запомнился зрителям в этой роли, что на побережье Ялты, где проходили съемки сцены с песней «Звенит январская вьюга», ему установили памятник в образе Якина.

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Создав большое количество образов на экране, артист не хотел, чтобы коллеги и тем более зрители видели его немощным стариком, поэтому последние годы перестал появляться на экране и не давал комментариев журналистам. Помогала знаменитости в последние дни его третья жена Ирина. У актера также осталась дочь от первого брака, которая пошла по стопам отца и посвятила свою жизнь театру и кино.

Умер артист в 2008-м. Причиной смерти называют осложнения сахарного диабета. Михаилу Пуговкину было 85 лет.

Наталия Кустинская — пассия Якина

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.

На момент съемок Наталия уже была известна по ролям в картинах «Три плюс два» и «Вечный зов». Актриса была, как бы сказали сейчас, секс-символом своего времени. Однако ей предложили совсем другую роль — невоспитанную любовницу режиссера Якина.

Чтобы сделать героиню запоминающейся, Гайдай настоял, чтобы Наталия плевалась в кадре: сначала она так разводит сухую тушь в коробке, а затем показывает, как ей неприятно целоваться с любовником. Но главное, чем запомнилась актриса в фильме — это желание ее персонажа рассказать всему миру, что она закрутила роман со знаменитым режиссером. Фразы: «Галочка, ты сейчас умрешь!» и «Вава, ты сейчас упадешь!» — до сих пор является одной из золотых цитат советского кино.

К слову, актриса озвучила и другой телефонный разговор в фильме. Когда Жорж Милославский звонит Шпаку и представляется его поклонницей, из уст Куравлева звучит голос Кустинской.

Однако роль в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» стала последним успехом для звездной блондинки. Последующие образы измельчали и не приносили того же успеха. Крупных проектов у Наталии больше не было.

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В личной жизни роковой красотке также не везло. Она была замужем шесть раз, но счастья так и не обрела. Единственный наследник страдал наркоманией и умер в 2002-м. Звезда экрана пережила не только сына, но и внука, который умер в семимесячном возрасте от гидроцефалии. Наталия Кустинская скончалась в 2012-м. Актриса до последнего надеялась, что еще сможет сыграть в кино, но судьба распорядилась иначе. На 75-м году жизни ее не стало.

Савелий Крамаров — дьяк Феофан

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 г.; Мамонтов Сергей / ТАСС

Савелий Крамаров обладал невероятной харизмой. Всего одной фразой или действием на экране он мог по-настоящему развеселить зрителей. Чего стоят только его реплики: «Не вели казнить», «Икра заморская — баклажанная», которые стали крылатыми.

Несмотря на востребованность в комедийных образах, артисту не хватало простора и главных серьезных ролей. Ситуацию осложняла личная драма. Краморов расстался с гражданской женой после 13 лет брака. Пара не смогла пережить смерть дочери во младенчестве.

В 80-х артист решил эмигрировать. Поначалу он подал документы на отъезд в Израиль, где жил его дядя. Однако знаменитости отказали. Тогда при выезде на постоянное место жительство за границу должны были изъять из показа все фильмы с его участием. Сделать это категорически не могли. В фильмографии актера к тому времени было около 40 картин, некоторые из которых стали лидерами проката в свои годы.

Не придумав ничего лучше, Крамаров вместе со своим другом актером Александром Левенбуком написал письмо президенту США Рональду Рейгану. Жалобы советского артиста на судьбы зачитали на американском радио. После международного скандала актера никто держать не стал, и он воспользовался возможностью и переехал в Америку.

В эмиграции у Крамарова не было проблем с работой. К тому же артист исправил свой внешний недостаток — косоглазие, из-за которого, по его мнению, получал только роли дурачков и алкоголиков в советских фильмах. Первой большой ролью на американском экране стал образ агента КГБ в картине «Москва на Гудзоне». Голливудские продюсеры отметили талант знаменитости, но так как Краморов не владел английским в совершенстве, ему часто предлагали роли героев, происходивших из СССР.

За рубежом актер нашел и свою любовь. В 1986-м он женился на уроженке Одессы. Через два года после свадьбы у пары родилась дочь, которую актер назвал в честь своей мамы Бенедиктой. Однако отношения между мужем и женой не задались. Супруги решили развестись.

За полгода до смерти Краморов женился еще раз, избанница была на 21 год моложе. Умер актер в 1995-м в США от онкологического заболевания. Ему было 60 лет.