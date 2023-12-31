Танцуют все: главные хиты комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", режиссер Леонид Гайдай, 1973г.

Задорные, жизненные и запоминающиеся — эти песни легко угадываются с первых аккордов. А вот над созданием некоторых авторам пришлось изрядно поломать голову.

Советская кинокомедия «Иван Васильевич меняет профессию» празднует в этом году свое 50-летие.

Лента Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова до сих пор остается одной из самых популярных в стране. Хотя бы раз в год в новогоднюю ночь российские зрители с удовольствием пересматривают эту уморительную картину.

Главным украшением фильма, помимо блестящей игры актеров, являются песни. Как создавались настоящие хиты, вспоминает Пятый канал.

Звенит январская вьюга

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4773760/track/36816689">Звенит январская вьюга</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2717655">Нина Бродская</a> на Яндекс Музыке

Песню «Звенит январская вьюга» создали народный артист России Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенев.

По словам Зацепина, Гайдай лишь в общих чертах описал задание к будущему киношлягеру: на фоне моря снимается молодая девушка, она поет какую-то песню, негрустную, жизнерадостную. Причем, поскольку это была комедия, то и песня должна быть приятной на слух, но пародийной и карикатурной.

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Композитор быстро справился со своей частью работы. А поэта Дербенева простая задача поставила в тупик. Он долго не мог придумать, о чем же сочинить песню. К счастью, в конце концов к нему пришло вдохновение, и их совместное детище утвердили.

А вот почему поэт написал про январскую вьюгу и ливни, прекрасно зная, что героиня «Ивана Васильевича» будет стоять летом на берегу моря, неизвестно до сих пор. Смысловой ляп по сей день спасает только то, что данная комедия транслируется по телевидению каждый Новый год, поэтому упоминание зимней погоды очень подходит.

По сюжету фильма песню про поиски своего человека поет Наталья Селезнева. Однако актриса не отличалась сильными вокальными данными, поэтому ей стали подбирать закадровый голос. Изначально композицию записали в исполнении Софии Ротару, но режиссеру не понравился тембр голоса и слишком серьезная манера исполнения. Песня не «легла» на реальный голос жены Шурика.

После долгих поисков сценаристы остановили выбор на Нине Бродской. Она записала этот хит не благодаря, а вопреки целому ряду обстоятельств. Сам Зацепин наотрез отказывался работать с певицей. А ведь изначально именно он пригласил звезду записать песню для будущей киноленты — «Кавказская пленница». Тогда у них сотрудничество не сложилось — Бродская тоже не смогла изменить звучание. У нее не получилось исполнить хит про белых медведей под молодую Наталью Варлей.

«Я почувствовала, что он остался на меня обижен. И вдруг однажды, в 73-м раздается телефонный звонок. Это звонит Саша Зацепин. И когда он предложил мне записать эту песню, да, первое, что я сделала, я задала ему вопрос: «Скажите, пожалуйста, а что, песню надо будет опять писать под школьницу?» — вспоминала позже артистка.

К счастью, ей дали полный карт-бланш исполнить будущий хит так, как она его чувствовала. Леонид Гайдай лично присутствовал на записи. Никакой осечки не должно было быть — слова выучены, аппаратура настроена, но режиссер внезапно попросил ускорить песню и исполнять ее в два раза быстрее. Зацепину пришлось спешно менять аранжировку, а Бродской снова репетировать.

По ее словам, песня вышла довольно сложной для исполнения и требовала колоссальной энергетики и эмоциональной отдачи. Даже у опытной певицы хватило сил все лишь на три дубля. К счастью, на этот раз Гайдаю все понравилось. А когда состоялась премьера «Ивана Васильевича», певицу ждал приятный сюрприз: оказывается, режиссер попросил Селезневу «украсть» не только голос, но и жесты Нины Бродской. И пусть ее самой не было на экране, ее манера исполнения безошибочно угадывалась.

Кинокомедия повлияла более чем положительно на дальнейшую карьеру певицы. Сама она находилась в то время в так называемом «черном списке председателя госкомитета по радио и телевещанию Сергея Лапина», но на фоне общих хвалебных оценок и бешеной популярности фильма ее песни стали пропускать в эфир.

Разговор со счастьем (Счастье вдруг в тишине)

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23692052/track/107792228">Разговор со счастьем</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/233551">Валерий Золотухин</a> на Яндекс Музыке

Песню «Разговор со счастьем» сочинили композитор Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенев. Любимую многими песню коллеги написали легко и быстро.

«Песня писалась очень просто. Даже не могу сказать, что было вначале, музыка или стихи», — вспоминала Вера Дербенева, вдова поэта.

Изначально была мысль, что композиция должна иметь какой-то древнерусский колорит. Однако режиссер решил поступить более вольно и разрешил сыграть современную музыку. Его единственным требованием было придумать что-то, что бы легко запомнилось и сразу понравилось зрителям.

На экране хит времен Ивана Грозного исполнил Леонид Куравлев. Но на самом деле артист, хоть и славился вокальными данными, пел не своим голосом. Для музыкального номера Юрия (Жоржа) Милославского был привлечен народный артист РСФСР Валерий Золотухин, на тот момент больше певец, нежели актер.

Композиция получилась живая, заводная и озорная. Поэтому снимать сцену в царских палатах решили тоже единым порывом. Все актеры «Ивана Васильевича» — музыканты, девушки на пиру, Федя в исполнении Савелия Краморова и сам Куравлев много импровизировали.

«Через тон, который появился под песню, где мы танцуем, где царь царицу в углу прижимает и потом играет в ладушки за столом — все это рождалось прямо мгновенно и естественно на съемке. Все создавало атмосферу такой вот правды, как будто ты живешь, и ты настоящая царица, а это настоящий царь», — вспоминала спустя годы Нина Маслова, сыгравшая Марфу Васильевну.

Так, Леонид Куравлев внезапно вытащил из-за спины импортную пачку сигарет. Режиссеру Гайдаю так понравилась эта идея, что он оставил ее в фильме, не заботясь об исторической достоверности — в одежде допетровской эпохи даже карманов не было.

Кстати, фраза «Танцуют все!» до сих пор входит в топ самых известных цитат из советских фильмов.

Кап-кап-кап (Маруся)

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23691776/track/107789416">Кап-кап-кап</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2558101">Борис Кузнецов</a> на Яндекс Музыке

Песня стрельцов, уезжающих на бой, не задумывалась как одна из главных, но тоже с первых аккордов врезалась в память зрителей.

Сочинил ее тот же дуэт — Зацепин и Дербенев. А вот пели средневековый марш за кадром вовсе не актеры.

Целое русское войско озвучили заслуженные артисты России Борис Кузнецов и Лев Полосин. А для многоголосности им на подпевку поставили весь хор Московского военного округа.

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Бег в обратную сторону

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23691713/track/107788531">Бег в обратную сторону</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/17531403">Государственный симфорический оркестр кинемотографии</a> на Яндекс Музыке

Еще одна легко угадываемая мелодия из «Ивана Васильевича» — целиком детище Зацепина. Она уже сочинялась не как отдельное произведение, а продолжение двух композиций — «Разговор со счастьем» и «Маруся», только в более ускоренной аранжировке.

Уже полюбившийся мотив соединяет все сцены в царских палатах в единое целое, а потом задает тон и кадрам с погоней в московской многоэтажке.