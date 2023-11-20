Внимание на аквариум! В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп

Фото: Кадр из х/ф "Иван Васильевич меняет профессию", реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

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Странное несовпадение обнаружилось в квартире изобретателя Шурика.

Комедия режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова остается одной из самых популярных в стране вот уже 50 лет. В фильме снялись главные звезды советского кино — Юрий Яковлев, Александр Демьяненко, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Наталья Кустинская… Хотя бы раз в год в новогоднюю ночь российские зрители пересматривают эту уморительную картину.

Пересматривают и замечают все новые интересные детали, в том числе и киноляпы. Так, один из них недавно приковал к себе внимание почитателей творчества Гайдая. Он обнаружился в сцене, где героиня Селезневой Зина приходит в квартиру Шурика, где прячется застрявший в Советском союзе из-за поломки машины времени Иван Грозный (Яковлев). Царь пробует консервы, пускает слезу под записи Владимира Высоцкого, а потом прячется за шторами, чтобы не попасться на глаза Зине.

Кадры из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

В этот момент в кадре виден аквариум, он стоит рядом с балконом. Вода в резервуаре мутная. Спустя считанные мгновения мимо рыбок проходит героиня Селезневой, поправляя волосы, и раздвигает шторы. Заполнивший комнату свет помогает увидеть, что вода в аквариуме вдруг стала чистой и прозрачной, а еще в нем появились водоросли. А затем разыгрывается блестящая сцена с Якиным и перепутанными чемоданами. Которая, впрочем, тут же заставляет забыть о недоразумении с рыбками.

Ранее, писал 5-tv.ru, в сцене с Трусом из фильма «Кавказская пленница» нашли сразу три киноляпа.