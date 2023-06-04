Легко не заметить: 10 забавных киноляпов в советских фильмах
В советских фильмах нашли массу забавных киноляпов
Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.
Оказывается, что скипетр и держава в картине «Иван Васильевич меняет профессию» появились на сто лет позднее происходящих событий!
Забавные киноляпы совершали порой и даже самые серьезные советские постановщики. И в этом ничего страшного нет, ведь производство фильма настолько сложное, что без них было практически не обойтись.
Девчата (1962)
Когда Вере Кругловой впервые приносят письмо, Тося кладет его на стул, в следующем кадре конверта уже нет.
Д`Артаньян и три мушкетера (1979)
Этот киноляп трудно заметить при первом просмотре. Сначала сапог Д`Артаньяна на левой ноге, а на следующем видеоряде уже на правой.
Семнадцать мгновений весны (1973)
По сюжету Штирлиц везет паспорта Шлага к границе в мае 1945 года. В этой сцене можно услышать музыкальный трек «Allez venez! Milord, vous avez l’air d’un môme…» Эдит Пиаф. Однако впервые эту композицию артистка исполнила в 1959 году.
Любовь и голуби (1984)
В киноленте Владимира Меньшова в сцене, когда Надя и Люда читают письма, сначала они сидят спиной к окну, а через несколько секунд фон меняется на противоположный, где находится шкаф.
Девчата (1962)
На переднем плане мальчики играют в шашки. На одном из изображений зритель видит четыре черные фигуры, а уже через пару секунд после смены кадров шашки практически все на доске.
Также в этом фильме есть еще один киноляп. Когда герой Михаил Пуговкин держит в руках перед входом в общежитие одно белье, а уже войдя в помещение — другое.
Приключения Петрова и Васечкина (1984)
Учительница просит Петрова показать на карте Америку, и тот, обнаружив ее, протыкает указателем карту и доску. Однако на следующем видеоряде он стоит со сломанной указкой, но карта оказывается цела и невредима.
Берегись автомобиля (1966)
Когда троллейбус подъезжает к остановке, зритель видит номер 413, а когда отъезжает — 478. Необычные трюки с советским транспортом.
Москва слезам не верит (1979)
В легендарной картине Меньшова главная героиня Катя и ее подруга идут в гости к дяде профессору: у последней на ногах сначала туфли черного цвета, а внутри помещения они становятся белыми. Но когда девушка заходит в подъезд происходит чудо, и босоножки снова становятся черными.
Иван Васильевич меняет профессию (1973)
Самый очевидный киноляп в том, что скипетр и держава, которые мы видим в фильме (и которые также изображены на иконе), как символ царской власти, появились на сто лет позднее происходящих событий, в XVII веке.
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