Самый долгий советский фильм «Вечный зов»: интересные факты и трагическая судьба актеров

Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

За судьбами героев, на долю которых выпали войны и революции, следили миллионы зрителей.

Культовый многосерийный фильм «Вечный зов», снятый по мотивам одноименного романа Анатолия Иванова, повествует о судьбе трех братьев Савельевых. Федор, Иван и Антон — выходцы из сибирского села, на долю которых выпало множество событий в период с 1902 по 1960 годы.

На фоне исторических потрясений — революция, три войны, становление нового строя — они переживают также личные драмы и на протяжении всех серий фильма делают выбор между любовью и ненавистью.



Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.

По сюжету жители деревни Михайловка в Новосибирской области сталкиваются с русско-японской и Первой мировой войной, революцией, Гражданской войной, периодом репрессий, а также Великой Отечественной войной и болезненным послевоенным периодом.

Интересные факты

Картину снимали в селе Потаповка Дуванского района Башкирской АССР РСФСР, а также других деревнях Дуванского района.

Во время сцены с гибелью Федора Савельева актер Вадим Спиридонов впал в истерику. Он не встал после снятого дубля, и съемочная группа начала думать, что в автомате были настоящие патроны. Однако актер просто слишком тяжело перенес смерть своего персонажа. Когда к нему подошли ближе, он плакал и говорил: «Вот и кончился мой Федор».

Юрий Смирнов после прочтения сценария был поражен ролью Полипова. Он сказал, что ее по-настоящему страшно играть. И эту роль предложили именно ему.

Для актера Ефима Копеляна роль Кафтанова в «Вечном зове» была последней в кино.

Когда Николаю Иванову предложили роль в картине, он только закончил читать роман «Вечный зов». По счастливой случайности, ему предложили роль Ивана Савельева, который ему и приглянулся в книге.

На роль Ивана Савельева пробовался Александр Абдулов. Также он проходил пробы и на роль Антона Савельева вместе с Олегом Янковский и Станиславом Любшиным.

Валерий Хлевинский чуть не погиб во время съемок: он уснул на заднем сидении автобуса, который вдруг покатился под обрыв. Актер не успел выпрыгнуть из автобуса, но ему все же повезло, потому что автомобиль не долетел до воды.

Как сложилась судьба актеров

Вадим Спиридонов



Вадим Спиридонов. Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.; Кадр из к/ф «Сувенир для прокурора», реж. Александр Косарев, 1989 г.

Взлет актерской карьеры Вадима Спиридонова, к сожалению, после этой роли закончилась. В его фильмографии были другие фильмы, однако в них ему доставались лишь второстепенные роли.

Спиридонов, по некоторым данным, стал часто выпивать, в связи с чем у него развились проблемы. В 45 лет, спустя шесть лет после съемок в «Вечном зове», актер умер. В последние годы жизни он жаловался на сердце.

Николай Иванов



Николай Иванов. Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.; Кадр из сериала «Мельник», 2017 г.

Николай Иванов после съемок в «Вечном зове», который принес ему широкую популярность, стал работать в театре и полностью посвятил себя ему. Сниматься в кино актер не хотел, а колоссальный успех считал случайностью, так как был больше театральным артистом.

В 1992 году Иванов получил звание народного артиста России. В 2020-м, в возрасте 77 лет, актер ушел из жизни. Он умер в Петербурге после продолжительной болезни.

Ефим Копелян



Ефим Копелян. Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.; Кадр из сериала «Ольга Сергеевна», 1975 г.

Через два года после начала съемок картины Ефим Копелян скончался. Многие убеждены, что его сердце не выдержало из-за того, что все переживания своего персонажа он пропускал через себя.

Ефим Копелян умер от инфаркта 6 марта 1975 года в санатории «Мельничный Ручей» под Ленинградом. У актера тогда остались жена Людмила Макарова и сын Кирилл. Они умерли в 2014 и 2005 годах соответственно.

Валерий Хлевинский



Валерий Хлевинский. Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.; © РИА Новости / Владимир Федоренко

После съемок в фильме Валерий Хлевинский посвятил себя театру. Он играл в Театре Табакова: на его счету роль Калошина в спектакле «Провинциальные анекдоты», а также купца Ахова в постановке «Не все коту масленица».

В 2001 году перешел в труппу МХТ им. Чехова, а позже стал преподавать актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

7 января 2021 года Валерий Хлевинский умер в Москве. Ему было 77 лет.

Петр Вельяминов



Петр Вельяминов. Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.; Белинский Юрий / ТАСС

После съемок в фильме Петр Вельяминов признавался, что роль для него была знаковой. На протяжении работы он чувствовал невероятные вещи.

«На съемках я иногда чувствовал: „Нет, этих слов Поликарп сказать не может, так поступать не станет“. Вызывали Анатолия Иванова, и он переписывал диалоги некоторых сцен», — говорил актер.

После фильма он работал в театре. А в 2006 году у Вельяминова появились признаки болезни Паркинсона.

14 июня 2009 года актер скончался в возрасте 82 лет от пневмонии. Был похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

Тамара Семина



Тамара Семина. Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тамара Семина снималась в многочисленных картинах после «Вечного зова», однако зрителю на многие годы запомнилась как Анфиса.

Сама актриса после съемок говорила, что приняла трагедию своего персонажа так близко к сердцу, что ее слезы в фильме были настоящими.

Помимо съемок в кино, Семина также вела программу на федеральном канале в 2014 году.

Тамара Дегтярева



Тамара Дегтярева. Фото: Кадр из сериала «Вечный зов», 1973 г.; © РИА Новости / Сергей Пятаков

После съемок в фильме Тамара Дегтярева посвятила себя театру. Позже преподавала актерское мастерство во ВГИКе.

В ноябре 2012 года актриса перенесла операцию по ампутации ноги. Несмотря на инвалидность, продолжала играть в театре, перемещаясь на инвалидном кресле.

Ушла из жизни 9 августа 2018 года после продолжительной болезни. Дегтяревой было 74 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 интересных фактов о фильме «Джентльмены удачи».