Тяжелые болезни и смерти: как сложилась судьба участников группы Boney M

Исполнители легендарных хитов не могли полностью отдаться творчеству в коллективе, однако и построить сольную карьеру после распада проекта так и не сумели.

Ритмичные и зажигательные 1980-е не были бы такими без песен легендарной группы Boney M. Их хиты до сих пор знают и любят на всех континентах. Однако за яркими улыбками солистов скрывалось множество тайн, о которых долго не было известно.

Что на самом деле означает Boney M.

История легендарного коллектива началась с идеи музыканта Фрэнка Фариана. В 1974-м он написал песню «Baby Do You Wanna Bump?» («Хочешь потолкаться, детка?») на мотив ямайской мелодии. Смысл этой композиции отсылает к популярному диско-танцу, где партнеры сталкиваются бедрами в такт музыке. Однако в этих строках есть и эротический подтекст.

Фариан сам записал вокальную партию от лица придуманного им бэнда «Boney M.» Название родилось совершенно случайно, во время просмотра австралийского сериала, где главного детектива звали Наполеон Бонапарт по кличке Бони. Буква «М» была добавлена для лучшего звучания, однако именно из-за этой детали фанаты вели долгие споры, что провоцировало еще больший интерес к солистам. Певцы использовали легенду о том, что М — это соединение четырех черточек (по числу солистов).

Песня «Baby Do You Wanna Bump?» стала настолько популярной, что слушатели требовали увидеть исполнителей вживую.

Тогда Фариан решил собрать группу из выходцев с Карибских островов. Золотой состав коллектива формировался в течение двух лет. В группу входили выходцы из Вест-Индии, Ямайки, Арубы (небольшого острова вблизи Венесуэлы), а впоследствии к ним присоединился африканский исполнитель.

Как Boney M. покорили мир

После некоторых рокировок квартет начал покорять мир. Эксперименты Фариана запали в душу слушателям из многих стран: Германии, Австрии, Бельгии. После первых выступлений артисты получить признание в Европе и даже в Советском Союзе.

Зажигательные ритмы, простые тексты и харизма солистов обеспечили им всеобщую популярность. Однако проблемы внутри группы привели к закономерному распаду. Несколько раз Boney M. возрождалась силами ее бывших участников, но былой популярности и новых хитов им так и не удалось создать.

Единственной страной, куда квартету было сложно попасть, оставались США. Владельцы радиостанций запрещали ставить популярные европейские новинки, так как местные музыкальные лейблы боролись за монополию, поэтому смотрели на зарубежные композиции как на конкурентов.

Фрэнк Фариан

Основатель и автор множества хитов группы поначалу освоил профессию повара. Мать Франца Ройтера (настоящее имя музыканта), родившая мальчика в Германии в 1941 году, с детства внушала ему, что, став кулинаром, он никогда не будет голодать. Сын последовал заветам родительницы, но с возрастом понял, что вокальная карьера привлекает его больше.

Франц учился петь с юных лет и даже состоял в церковном хоре, потом освоил гитару. В начале музыкальной карьеры будущий продюсер увлекался рок-н-роллом и под псевдонимом Фрэнк Фариан, созданном на английский манер, начал выступать.

Противостоять набирающему популярность направлению диско и латиноамериканской музыки Фариан не мог и решил уйти в тень, заняв позицию продюсера. Однако Фариан с тяжелым сердцем доверял подопечным музыкальный материал, поэтому мужские партии в студийных альбомах для Boney M. записывал сам. Это приводило к конфликтным ситуациям.

Жениться композитор так и не решился, хотя много лет жил с моделью Чиньей Оньевенджо, подарившей ему троих детей. Одна из дочерей Фариана пошла по стопам отца и выступает на сцене под псевдонимом Yanina.

Когда Фрэнку было уже за 70, Чинья ушла от мужа. Но музыкант нашел утешение в лице на тот момент 28-летней возлюбленной Энджи Хоу.

В последние годы продюсер страдал от проблем с сердцем и перенес операцию. Вследствие болезни он передвигался на инвалидном кресле и дышал с помощью специального аппарата. Умер 23 января 2024 года в Майами.

Мэйзи Урсула Уильямс

Ямайская певица Мэйзи Уильямс находилась в состав Boney M. с самого первого концерта. Когда Фрэнк Фариан собирал группу, он обратил внимание на ее кандидатуру и пригласил участвовать в подтанцовке. На тот момент девушка успела поработать моделью, а потом создала свой музыкальный коллектив.

Однако во время переговоров возник языковой барьер, который мог стоить Мэйзи воодушевляющей карьеры. Агент Уильямс не говорил по-английски, а сама девушка не понимала немецкий, да и поверить в предложение выступать под популярный в то время хит она просто не могла. Но потом ситуацию удалось разрешить.

На первом концерте группа выступала совершенно в другом составе. Главной солисткой стала певица Шейла Бонник, а вместе с Мэйзи в подтанцовке участвовали два танцора под псевдонимами Натали и Майк. Однако через год солистка покинула коллектив, а Фрэнк Фариан решил полностью изменить состав группы.

Продюсер заметил вокальный талант Уильямс и впоследствии позволил ей занять место одной и солисток. Однако в записи студийных альбомов по неизвестным причинам девушка не участвовала.

После распада Boney M занялась сольной карьерой и в свои 72 все еще гастролирует по миру. Но посвятив жизнь творчеству, в личном плане артистка счастья не обрела. Она никогда не была замужем и детей не имеет.

Бобби Фаррелл

Харизматичный танцор с небольшого острова Аруба и, как многие думают, прекрасный солист Бобби Фаррелл на самом деле не отличался вокальным талантом. Он появился в «золотом составе» группы самым последним, но именно его пластика и невероятная энергетика стали визитной карточкой коллектива.

Роберто Альфонсо Фаррелл в 15 лет начал работать моряком, но уже тогда стал подумывать о сцене. Судьбоносным для артиста стал его переезд в Германию, где энергичного музыканта заметили и пригласили в подтанцовку Boney M. Однако перед первым выступлением Бобби, как его называли в музыкальном бэнде, одолел дикий страх. Возможно, эксцентричные образы помогли ему впоследствии преодолеть эту фобию.

Артиста возмущало, что продюсер не дает ему самостоятельно исполнять песни, заставляя открывать рот под фонограмму с голосом Фариана. После пяти лет безуспешных споров Фаррелл покинул коллектив. Фариан взял на его место другого певца, но публика не оценила нового солиста.

Фрэнк попросил Бобби вернуться, но возвращение было недолгим. В 1986-м Boney M. окончательно распалась. Тогда Бобби создал свой проект Bobby Farrell’s Boney M. Он не только исполнял легендарные хиты, но и проводил многочасовые диджейские сеты.

Сердцем красавца желали завладеть многие поклонницы группы. Как же их в 1981-м огорчила новость о том, что Фаррелл женился на югославской модели Ясмине Шабан. У пары родилось двое детей. Однако в 1995-м брак распался. Дочь музыканта пошла по его стопам и строит карьеру в качестве хип-хоп исполнительницы.

Трагедией для фанатов Boney M. стало известие о смерти Бобби Фаррелла. В декабре 2010-го музыкант приехал в Санкт-Петербург на гастроли. Однако во время концерта он почувствовал себя плохо. После выступления он поднялся к себе в номер. Утром следующего дня коллеги знаменитости забеспокоились по поводу его долгого отсутствия. Зайдя в номер, они нашли бездыханное тело 61-летнего кумира миллионов. Причиной смерти врачи назвали остановку сердца.

Лиз Митчелл

Второй звездой Boney M. можно назвать ямайскую певицу Лиз Митчелл. Именно она исполнила 80% женских партий в знаменитых хитах. После распада группы именно ей Фрэнк Фариан передал права на исполнение всех композиции. После судебных разбирательств все участники коллектива получили разрешение на исполнение всего репертуара Boney M. Но до конца жизни Фариан поддерживал только проект Лиз, а также писал для нее новые треки.

Талант и харизма артистки позволили ей активно продолжить музыкальную карьеру. Помогает ее муж американский актер Томас Пембертон, за которого знаменитость вышла в 1979-м. В 1996-м супруги основали собственный лейбл, под которым выпустили несколько песен. Однако Митчелл продолжает давать концерты под логотипом Boney M. Кроме творчества, пару связывает еще трое детей. Младший сын супругов Твон пошел по стопам родителей и стал музыкальным продюсером.

Еще одним направлением деятельности 56-летней Лиз стала благотворительность. Певица помогает детям и подросткам из неблагополучных семей посредством собственного фонда.

Марсия Барретт

Певица присоединилась к Boney M. в 1975-м и стала принимать активное участие в записи дебютного альбома Take the Heat off Me («Остуди меня»). Вокальный талант певицы Фрэнк Фариан оценил по достоинству и даже предложил ей сольно исполнить песню «Белфаст», вошедшую во второй студийный альбом группы. Впоследствии продюсер предоставил ей возможность исполнить еще несколько песен самостоятельно.

После распада группы Барретт настигла череда несчастий. Марсия пережила рак яичников, опухоль в спинном мозге и онкологию молочной железы, из-за чего долго не могла работать.

В настоящее время Барретт живет в Берлине с мужем Маркусом Джеймсом, за которого вышла замуж в 1984-м. У знаменитости есть сын, родившийся еще до знакомства с супругом.

Несмотря на тяжелые испытания, 75-летняя Мария продолжает выступать с группой Show Boney M, однако во время своих концертов исполняет не только всеми любимые хиты, но и композиции из сольных альбомов, выпущенных после завершения карьеры.

Рэджи Цибо

Фрэнк Фариан после ухода Бобби Фаррелла решил уделить внимание вокальной подготовке подопечных артистов, поэтому пригласил в состав профессионального певца Рэджи Цибо, который уже имел невероятную популярность в родной Гане, где снимался в кино.

Но поклонники не оценили перемен и требовали вернуть любимого Бобби. Однако после возвращения Фаррелла он остался в коллективе.

После распада группы он вместе с Лиз Митчелл продолжил выступать в дуэте, сохранившем название Boney M. Однако потом вернулся к актерству. Рэджи можно увидеть в эпизодах фильмов «Чисто английское убийство», «Лондонский мост», «Доктор Кто» и «Врачи». О личной жизни 73-летнего музыканта ничего неизвестно.