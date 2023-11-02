Сердце не выдержало: 7 личных трагедий легендарного певца Джо Дассена

Фото: Малышев Николай / ТАСС

Легенде французского шансона в 2023 году могло исполниться 85 лет, однако череда трагических событий подорвала его здоровье и ускорила печальный исход.

Знаменитый певец, символ французского шансона Джо Дассен родился в Нью-Йорке 5 ноября 1938 года. Исполнитель многих знаменитых хитов долго не мог найти свое предназначение и в начале музыкального пути даже не мечтал об оглушительной славе, однако у судьбы были свои планы.

Американец с русскими корнями и французским паспортом

Родителей будущей знаменитости объединяли не только чувства и еврейское происхождение, но и любовь к искусству. Отец занимался режиссурой, а мать, имевшая австро-венгерские корни играла на виолончели.

Известно, что дед Джо Дассена по отцовской линии был парикмахером, эмигрировавшим из Одессы, находившейся тогда в составе Российской империи. По легенде, при въезде в США предок звезды эстрады, не зная языка, только повторял на идише: «Ик бин фун Одессен» (Я из Одессы). Не разобрав слова иммигранта, американцы приписали ему фамилию Дассин.

Через два года после рождения Джо (полное имя — Джозеф Айра) семья переехала в Лос-Анджелес, где Жюль занялся кино и стал ассистентом легенды жанра ужасов Альфреда Хичкока. Однако в конце 40-х Дассинам пришлось эмигрировать во Францию. Отец будущей знаменитости попал в «черный список» Голливуда из-за симпатии к коммунизму.

Переехав, родственники сменили и фамилию, которая приобрела привычную поклонникам звезды эстрады форму — Дассен. Семья обосновалась в Париже. Новая жизнь дала возможность певцу овладеть французским языком, что впоследствии сыграло большую роль в его биографии, хотя все равно в его речи и пении слушатели могли уловить легкий американский акцент.

Тяжелый развод родителей

Отношения между родителями Джо оставляли желать лучшего. Отец певца был больше увлечен работой в кино и искал музу, которая смогла бы его вдохновлять на новые проекты. Мать знаменитости посвятила себя дому и заботе о детях (Джо имел двух младших сестер).

В 1955-м на фестивале в Каннах Дассен-старший встретил новую любовь — греческую актрису Мелину Меркури. Вскоре после знакомства с новой пассией он развелся с женой и уехал на родину возлюбленной.

Чувствительный Джо тяжело переживал развод родителей и назло им даже уехал учиться в Америку.

Ранящий отзыв

Джо Дассен долго искал свою стезю. Поначалу он учился на медицинском факультете, потом увлекся этнологией — наукой, изучающей быт разных народов. Окончив Мичиганский университет в Анн-Арборе, будущая знаменитость даже преподавал студентам. Стараясь заработать, Джо хватался за любую подработку: вывозил мусор, работал дальнобойщиком и посудомойщиком.

Читайте также У жизни свои планы: почему легендарный Хулио Иглесиас мог никогда не стать певцом

Еще во время обучения в университете друзья предложили Дассену заняться музыкой. Тогда Джо впервые взял в руки гитару. Работа в кафе по выходным помогала ему поддерживать финансовое состояние. Поначалу артист сам сочинял песни на родном английском, но всемирную популярность ему принесли композиции на французском языке, написанные другими известными авторами.

В 1959-м Дассен даже записал несколько песен для фильма «Закон», который снимал его отец. Однако критики посоветовали исполнителю оставить музыку, потому что посчитали его плохим певцом.

После этого Джо с маниакальной педантичностью стал подходить к работе над песнями. Он мог по нескольку десятков раз заставлять авторов переписывать тексты. Некоторые композиторы жаловались на дотошность и требовательность артиста.

Однако бывали и исключения, например, композиции L'ete Indien («Бабье лето»), написанную Тото Кутуньо и Вито Паллавичини, и A toi («За тебя»), сочиненную Жаном Бодло, Пьером Деланоэ и Клодом Лемелем, Джо одобрил в первого раза.

Отказ от записи альбома

С детства Дассен был довольно закрытым и не любил публичность. Он не ставил своей целью стать звездой и кумиром миллионов. Когда в США наметился музыкальный перелом и сердца слушателей захватил рок-н-ролл, который не нравился Джо, молодой исполнитель вернулся во Францию. Финансовое положение не позволило ему купить пассажирский билет, поэтому он пересек океан в трюме сухогруза. Однако по всей вероятности это лишь легенда, которые так любил сочинять про себя певец.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/12809165/track/73652064">Et Si Tu N'Existais Pas</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/28112">Joe Dassin</a> на Яндекс Музыке Через год после возвращения будущая знаменитость встретил главную любовь своей жизни — актрису Мариз Массьеру. Исполнитель тогда подумывал о карьере в кино и работал ассистентом режиссера, но девушка убедила его вернуться к музыке.

Однажды Джо Дассен подарил возлюбленной единственный экземпляр кассеты со своими песнями. Услышав бархатистый голос из проигрывателя, Мариз поняла, что ее возлюбленный должен стать знаменитостью, и в тайне от него отнесла ту самую запись в студию звукозаписи.

Там начинающего исполнителя признали перспективным и позвонили ему с предложением выпустить альбом. На удивление, Джо отказался, а девушке устроил скандал, объявив, что никогда не стремился к славе. Мариз несколько месяцев уговаривала молодого человека подумать над приглашением. В итоге Дассен сдался. И хотя этот опыт оказался не совсем удачным — первые композиции не стали популярными — певец поверил в свои силы.

Внезапная смерть сына

Мариз стала для Дассена не только возлюбленной, но и агентом, психологом, шофером, костюмером и даже парикмахером. Джо не любил свои кудри, но именно она сумела убедить его, что эта часть образа поможет ему запомниться. Также она повлияла на то, чтобы возлюбленный выступал в белоснежных костюмах.

После долгих творческих исканий певец смог найти свою стезю и прославиться. Однако добиться оглушительного успеха без поддержки Мариз, возможно, он бы не смог. Первым хитом, позволившим Дассену занять верхние строчки в чартах полулярных радиостанций стала композиция Bip Bip, выпущенная в 1965-м. В том же году исполнитель записал свой первый альбом. С этого момента в жизни Дассена началась напряженная, но головокружительная пора концертов и гастролей.

Несмотря на все старания Мариз, певец не спешил расставаться с репутацией холостяка. Ему нравилось положение завидного жениха, а вот девушке хотелось создать семью. И в этом вопросе она опять все взяла в свои руки и поставила возлюбленному условие: либо они регистрируют отношения, либо расстаются. Дассен выбрал первое. В 1966-м состоялась скромная свадьба. Знаменитость не хотел огласки. Пара долго не афишировала брак, чтобы не разрушать сценический образ свободного мужчины.

Читайте также Смерти родных и предательство друзей: личные трагедии Тото Кутуньо

Внешне казалось, что в союзе Джо и Мариз все благополучно, но эта видимость сохранялась только благодаря терпению и преданности супруги. Она знала, что у мужа есть другая и он несколько лет изменяет, но старалась не выносить боль на всеобщее обозрение. Многие девушки смотрели на пару и хотели занять место спутницы жизни кумира.

Трещина в их семейной жизни появилась 1973-м. Супруги после долгих лет брака готовились стать родителями. Но малыш родился раньше срока и умер через пять дней после появления на свет. Певец впал в депрессию. Избавиться от гнетущих мыслей помогала работа.

Трагедия стала финальной точкой в их истории любви. Говорят, ее поставила сама Мариз. Именно она предложила мужу развестись. Но даже после расставания она тепло вспоминала о своем возлюбленном и даже написала книгу «Дорогой Джо Дассен».

Роковая любовь Джо Дассена

Еще находясь в браке, Дассен встретил новую любовь — простую девушку Кристин Дельво. Эта история была похожа на сказку о Золушке. Существует несколько версий их знакомства. Самая распространенная и правдоподобная такая: они взяли билет на один самолет и во время перелета разговорились.

Однако знаменитость часто рассказывал совсем другое. По его словам, он повстречал возлюбленную в Руане, когда зашел в фотоателье, чтобы проявить пленки. Друзья пары всегда считали этот вариант выдумкой. Да и сама Кристин не раз признавалась, что муж сочинил эту романтическую историю, потому что реальная версия казалась ему банальной. Несмотря на то, что избранница была на десять лет младше, Дассен чувствовал, что именно с ней хотел бы провести остаток жизни, поэтому через год после развода с первой женой повел возлюбленную под венец.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/6882161/track/49994165">À toi</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2716498">Julien Dassin</a> на Яндекс Музыке Их отношения действительно отличались от заурядных. Оба супруга были наделены страстным темпераментом. Кристин постоянно ревновала мужа к поклонницам, которые заваливали Дассена любовными посланиями. Шутка ли: только в неделю автор популярных хитов получал около четырех тысяч писем от влюбленных в него незнакомок. Но и у самой девушки были слабости. Она злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами. Именно с ней Джо тоже стал прибегать к этим способам отвлечься от повседневной суеты.

Пагубные пристрастия пассии знаменитости чуть не обернулись трагедией. Кристин чуть не потеряла ребенка — сына Джонатана. После рождения наследника атмосфера в семье только ухудшилась. Дассен хотел уйти от жены и забрать малыша, но узнал, что супруга во второй раз беременна. Но и младший сын Жюльен не смог укрепить отношения. После родов Кристин продолжила вести нездоровый образ жизни. Тогда Дассен подал на развод и добился полной опеки над детьми.

Постоянные проблемы с сердцем

Проблемы со здоровьем преследовали Дассена всю жизнь. Еще в юности у него диагностировали шумы в сердце, из-за чего знаменитость не призвали в армию.

Нагрузки, связанные с постоянными гастролями и записью песен, серьезно влияли на состояние артиста. И в 30 лет у звезды эстрады случился первый инфаркт. Тогда ему удалось быстро восстановиться и вновь выйти на сцену. Однако наркотики и алкоголь, что привнесла в его жизнь вторая супруга, усугубили ситуацию со здоровьем. У Дассена открылась язва, а также все чаще стали беспокоить боли в груди.

Обостряло положение и то, что в музыкальной среде стали происходить глобальные изменения. В моду вошло диско. Несмотря на попытки певца подстроиться к современным реалиям, его новые песни не получали той славы, что предыдущие шлягеры.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3050311/track/25781457">L'été indien (Africa)</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/28112">Joe Dassin</a> на Яндекс Музыке Дассен продолжал гастролировать и усердно работать над новыми композициями. В 1980-м во время концерта в Каннах исполнитель почувствовал себя плохо. Он спешно ушел за кулисы, где врачи сделали ему укол. Медики предлагали знаменитости завершить вечер, но тот вновь вышел на сцену. После финальных аккордов певец потерял сознание. В больнице поставили неутешительный диагноз: повторный инфаркт миокарда. После этого случая артисту пришлось восстанавливаться около двух месяцев.

Дети взрослели без отца и матери

Чтобы прийти в себя и поддержать здоровье, знаменитость решил совершить поездку на Таити. Однако уже во время перелета у исполнителя появилось неприятное ощущение в груди. На борту ему помогли справиться с приступом. Но артист не придал особого значения своему состоянию и продолжал веселиться с друзьями, тоже решившими отдохнуть на побережье Тихого океана. Тем временем проблемы только прогрессировали.

В августе 1980-го в ресторане Джо Дассен вновь внезапно потерял сознание. Сердце навсегда остановилось. Певцу был 41 год.

На тот момент детям артиста было пять и два года. После смерти экс-супруга воспитанием мальчиков занялась родная мать. Ради этого Кристин полностью избавилась от пагубных привычек. Однако семейная идиллия длилась недолго. Женщина умерла в 45 лет, когда сыновья еще были подростками. Тогда мальчиков взяли под опеку дальние родственники второй жены Дассена.

Сыновья звезды пошли по стопам отца и тоже посвятили себя музыке, однако знаменитого родителя Джонатан и Жюльен совершенно не помнят. Младший из братьев сейчас занимается продвижением наследия отца. В 2010-м он даже поставил мюзикл, основанный на известных песнях Джо Дассена.