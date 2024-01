Он создал Boney M и Milli Vanilli: как Фрэнк Фариан дважды обманул весь мир

Фото: www.globallookpress.com

Несколько дней назад не стало одного из самых скандальных и противоречивых людей за всю историю музыкального бизнеса. Речь идет о Фрэнке Фариане. Возможно, вы даже не слышали его имени, однако именно благодаря ему появилось аж несколько групп с мировым именем.

Он создал и, тщательно продумав, спродюсировал Boney M, Milli Vanilli и еще множество других успешных проектов. Однако почему он вошел в историю как скандальный мистификатор? Читайте в материале 5-tv.ru.

Начало карьеры

Франц Ройтер (а именно так звали будущего музыкального гения при рождении) был родом из Германии. Еще в раннем возрасте он получил образование повара и долгое время работал по специальности, катаясь по всей стране.

Посещая Люксембург, Франц проникся американской культурой и музыкой и взял псевдоним Фрэнки Фариан. Собрав все свои накопления, Фрэнк решился на дерзкий шаг: на десять тысяч марок он купил три гитары, три усилителя, три спикера, мини-орган и микрофоны, после чего создал собственную группу под названием «Frankie Boy».

Около пяти лет Фрэнк вместе с группой дает концерты по всей Европе, сотрудничает со студиями звукозаписи, дает концерты, однако в 1969 году группа распадается. Отправившись в свободное плавание, Фариан сначала начинает карьеру сольного певца, а после решает стать продюсером.

Его первым продюсерским проектом стала австрийская диско-певица Джилла, которая смогла завоевать немалую популярность не только в Европе, но и в мире. Однако успех Джиллы невозможно даже сравнивать с успехом следующего проекта Фрэнка.

Великие мистификации Фрэнка Фариана

Появился он по чистой случайности. В 1974 году Фрэнк сидел в студии и экспериментировал с ямайской песней Al Capone, на основе которой он сочинил мелодию и записал мужские и женские вокальные партии.

Получившуюся композицию он решил выпустить под новым псевдонимом — Boney M. Особых надежд по поводу нового проекта он не питал, однако песня внезапно стала хитом и несуществующую группу стали приглашать на концерты и даже ТВ.

Чтобы не упускать свой золотой билет, Фрэнк решил создавать группу под уже существующую песню. Проведя кастинг среди иммигрантов с Карибских островов, Фариан отобрал трех девушек и одного парня, которые больше всего подходили под образ. Именно они и стали лицом группы Boney M, хотя никто из них не был причастен к созданию оригинальной песни.

Главной находкой продюсера стал темнокожий танцор Роберто Альфонсо (Бобби) Фаррелл, с которым до сих пор ассоциируется группа. Несмотря на свою бесконечную харизму и зажигательные танцы, Фаррелл абсолютно не умел петь, поэтому все вокальные партии за него исполнял сам Фариан, а на концертах Бобби просто открывал рот под фонограмму.

Успех Boney M был оглушительным. В 1978 году они стали первой группой мирового масштаба, которая приехала с туром в СССР. Они дали десять концертов в Москве, фирма «Мелодия» выпустила пластинку с песнями группы, которую мгновенно смели с полок магазинов, а сами музыканты даже попали в эфир советского телевидения.

Самая крупная афера в истории шоу-бизнеса

Однако Фариан не ограничился одной суперпопулярной группой. В конце 1970-х он спродюсировал группу Eruption, а в конце 80-х он решился на одну из крупнейших афер в истории музыки, которая едва не стоила ему карьеры, а кое-кому стоила жизни.

Экспериментируя с новыми популярными жанрами, Фрэнк задумал создать очередной проект. Он получил название Milli Vanilli и, по началу, как и Boney M, не имел даже состава.

В дебютном клипе несуществующей группы решили снять молодых танцоров Роберта Пилатуса и Фабриса Морвана. Однако, во время съемок, они вдруг начали импровизировать, изображая пение. Результат Фрэнку понравился, и он решил снова провернуть тот же трюк, что и с Бобби Фарреллом, а именно полностью избавить группу от необходимости петь самим.

С первой же песни группа, которая изначально была задумана Фарионом исключительно для заработка на европейских дискотеках, каким-то образом возглавила сначала немецкие чарты, а после и мировые. Однако обман начал потихоньку вскрываться. Прессу начало смущать, что музыканты, чьи песни на английском гремят на весь мир, в реальной жизни весьма плохо владеют этим самым английским.

Масла в огонь подлил конфуз на одном из выступлений, когда прямо во время исполнения главного хита «Girl You Know It's True» у группы заело фонограмму.

Из-за нарастающей волны слухов, Роб и Фэб решительно хотели записывать второй альбом сами, однако Фариан, который уже понимал, что мистификация затянулась, понял, что пора положить этому конец.

Осенью 1990-го года он собрал пресс-конференцию, где на весь мир заявил, что Milli Vanilli, все это время пели не своими голосами. За скандальным признанием последовали судебные тяжбы, лишение дуэта премии «Грэмми» и отзыв денег за пластинки. А один из участников, Роб Пилатус, даже предпринял попытку суицида.

Судьба участников группы сложилась незавидным образом. Они пытались реанимировать свою карьеру, однако в 1997 году Пилатус пристрастился к наркотикам, попал в тюрьму за вандализм, а в 1998 его тело обнаружили в номере немецкого отеля. Причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Сам же Фариан дожил до глубокой старости и сумел восстановить свой статус в шоу-бизнесе. Скандальное разоблачение не помешало ему выступить в роли продюсера большого количества успешных проектов, хоть он и не смог прыгнуть выше головы в третий раз.