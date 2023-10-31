Мистическое совпадение: кто из звезд предсказал свою смерть

Фото: www.globallookpress.com / Offspring Entertainment

Читайте нас в: Дзен Новости

Многие прославленные актеры, музыканты по странному стечению обстоятельств смогли предугадать свое несчастное будущее.

Многие знаменитости удивляли коллег и близких мрачными мыслями о своей судьбе. Как оказалось, все они так или иначе чувствовали свой «последний день», а некоторые даже называли точный возраст, в котором уйдут из жизни.

Кто из звезд предсказал свою смерть незадолго до нее, вспомнил Пятый канал.

Мэттью Перри

Мэттью Перри. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Подробности внезапной гибели звезды Голливуда Мэттью Перри повергли поклонников в шок. За несколько дней до внезапной смерти Перри разместил пророческий пост в соцсетях, подкрепленный снимком из джакузи, и загадочной подписью.

«Так плещется теплая вода. Я Мэттман», — подписал снимок актер, а уже спустя неделю его нашли мертвым в том злополучном джакузи.

Знаменитость ранее говорил, что не боится собственной кончины и внутренне к ней готов. Также его герой Чендлер из культового сериала «Друзья» сказал в одной из серий, что из всей шестерки умрет первым. Мэттью Перри не стало 28 октября 2023-го в 54-летнем возрасте.

Вячеслав Гришечкин

Вячеслав Гришечкин. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актер Вячеслав Гришечкин ушел из жизни в 61-летнем возрасте в сентябре 2023-го. В последнем своем кинопроекте звезда сериала «Солдаты» буквально предсказал свою смерть. В фильме «Дурдом» он сыграл умирающего ветерана.

В кадре Гришечкин готовит близкому человеку прощальное письмо, уже зная, что они больше не встретятся. Позднее персонаж умрет в больнице: такая же участь постигла и самого артиста.

Дмитрий Свиргунов

Дмитрий Свиргунов. Фото: ВКонтакте / Dima Nova

Покойный солист группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов за шесть лет до трагедии мистически предсказал свою смерть. Слова из песни Volga, изданной группой в 2017-м, стали пророческими для знаменитости.

«С тобой иду по дну, в плену весенних губ я утону… Холодными руками до солнца я дотянусь. Мой компас — течение воды», — такие слова есть в композиции.

35-летний артист погиб во время празднования своего дня рождения в Ярославской области на берегу Волги в ночь с 19 на 20 марта 2023-го. Музыкант и его друзья в нетрезвом виде вышли на лед, и он не выдержал. Из компании никто не выжил, кроме одной девушки.

Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Исполнитель таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь», яркая звезда российской эстрады Юрий Шатунов незадолго до своей смерти выиграл в суде против продюсера Андрея Разина по вопросу авторских прав. После судебных разбирательств певец назвал попытки противника отнять у него композиции «Ласкового мая» предсмертными судорогами. Как оказалось, слова поп-звезды стали пророчеством его собственной кончины.

Юрия Шатунова не стало в ночь на 23 июня 2022-го. Причиной его смерти стал обширный инфаркт. Он умер в возрасте 48 лет.

Игорь Тальков

Игорь Тальков. Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Советский рок-музыкант Игорь Тальков предсказал обстоятельства своей смерти еще в 1983-м. По пути на гастроли самолет попал в зону сильной турбулентности. Испугавшихся коллег артист успокоил, сказав, что самолет с ним не разобьется, потому что ему предначертано погибнуть при большом стечении народа, и убийцу не найдут.

Так и случилось: 34-летнего Талькова через восемь лет в 1991-м застрелили во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Никто до сих пор не ответил за убийство знаменитости, орудие преступления так же не найдено.

Андрей Миронов

Андрей Миронов. Фото: www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

Актеру, народному артисту РСФСР Андрею Миронову будущее раскрыла цыганка. Она предсказала ему, что в скором времени его настигнут болезни и он рано умрет. После смерти своего коллеги по цеху Анатолия Папанова в 1987-м Миронов сказал, что он «будет следующим».

Исполнитель «бриллиантовых» ролей скончался в том же году, в 46 лет. Миронов внезапно упал на сцене рижского театра незадолго до завершения представления. Его в экстренном порядке госпитализировали, врачи два дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Причиной смерти эксперты назвали кровоизлияние в мозг.

Василий Шукшин

Василий Шукшин. Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

Известный советский литературный деятель и актер, режиссер Василий Шукшин за несколько дней до своей гибели встретился с близким другом, актером Георгием Бурковым. В ожидании встречи Василий Макарович взял пустую папирусную коробку и принялся на ней рисовать. Комментируя товарищу свое творчество, Шукшин сказал: «Да так… Дождь, горы, облака. В общем, похороны». Знаменитость словно уже знал о грядущей кончине.

Он умер 2 октября 1974-го в 45 лет на съемках фильма «Они сражались за Родину». Причина смерти — инфаркт миокарда.

Виктор Чистяков

Виктор Чистяков. Фото: Кадр из к/ф «Похищение», реж. Юрий Сааков, 1969 г.

Звезда отечественного кино, пародист Виктор Чистяков за несколько дней до своей гибели начал носить рубашку в черном цвете, будто осознавая приближение смерти. На все вопросы окружающих он просил не приставать и говорил, что у него траур.

Он погиб 18 мая 1972-го в авиакатастрофе. В тот день 28-летний артист проспал, прибыл в аэропорт, когда самолет уже должен был взлететь. Однако рейс задержали. Через час с небольшим после взлета лайнер рухнул на землю вблизи Харькова. Никто из пассажиров не выжил.

Леонид Быков

Леонид Быков. Фото: Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

Когда снимался фильм «Аты-баты, шли солдаты», актер и кинорежиссер Леонид Быков подготовил странное завещание, в котором перечислил указания по поводу его похорон. Артист попросил проводить его по-простому, «без цирка».

Через некоторое время после этого, 11 апреля 1979-го, Быков погиб в ДТП на обратном пути с дачи. Его машина столкнулась со встречным авто при обгоне. Знаменитости было 50 лет.

Олег Даль

Олег Даль. Фото: www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

Один из самых выдающихся артистов советского кино Олег Даль на похоронах своего товарища и коллеги, легенды авторской музыки, актера Владимира Высоцкого летом 1980-го заявил, что следующим суждено уйти ему.

Через семь месяцев 39-летний Даль скончался от сердечного приступа. Оказалось, что за несколько дней до смерти актер говорил режиссеру Евгению Татарскому, что ему снился и звал к себе Высоцкий.

Децл

Децл. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Рэп-звезда Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля 2019-го от острой сердечной недостаточности.

Уже после смерти знаменитости поклонники вспомнили его интервью одному из воронежских изданий в 2015-м. В нем Децл шутя высказался, что желает инсценировать свою смерть в 35 лет и переехать на остров. Он умер именно в этом возрасте.

Михаил Горшенев

Михаил Горшенев. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Основатель рок-коллектива «Король и шут» Михаил Горшенев скончался в июле 2013-го, за месяц до своего 40-летия от остановки сердца.

По словам друзей, знаменитость не раз говорил, что не доживет до сорока, а в одном из интервью сказал, что уйдет, когда «не успеет всем надоесть».

Алина Багирова

Алина Багирова. Фото: Instagram* / alinabagirova_

Художница и фотограф Алина Багирова погибла в Таиланде 27 сентября 2021-го, предсказав свою смерть в последней публикации в своем микроблоге.

«Сон — это нежная смерть», — подписала пост она.

После этого случилась трагедия. Багирова попала в смертельную аварию во время езды на мотоцикле.

Артур Диланян

Артур Диланян. Фото: Кадр из сериала «Черкизона. Одноразовые люди», 2010 г.

Киноактер Артур Диланян скончался 29 августа 2021-го театре от острой сердечной недостаточности. Последние фразы, произнесенные знаменитостью перед этим, стали пророческими.

На 22-й минуте спектакля «Кубик Рубика или геометрия любви» 59-летний актер прочитал строки в рамках своей роли: «Прощай, мой народ. Прощайте, друзья…». Диланяну стало плохо прямо во время выступления. Врачам скорой помощи спасти его не удалось.

Джон Леннон

Джон Леннон. Фото: www.globallookpress.com / t14

Британский рок-музыкант Джон Леннон незадолго до смерти во время путешествия на яхте попал в продолжительный и сильный шторм. Основная часть экипажа погибла от истощения и морской болезни, Леннон смог выжить. После произошедшего он сочинил трек Borrowed Time («Одолженное время») со словами: «Жизнь в одолженном времени без мысли на завтра».

Всего через шесть месяцев, 8 декабря 1980-го, основатель группы The Beatles был застрелен во дворе своего дома в Нью-Йорке фанатом Марком Чепменом. По словам экс-пресс-секретаря The Beatles Фрида Келли, Леннон не видел себя после сорокалетия — именно в этом возрасте его убили.

Тупак Шакур

Тупак Шакур. Фото: www.globallookpress.com / Globe Photos

Легендарного рэпера Тупака Шакура осенью 1996-го неизвестные расстреляли в машине в Лас-Вегасе. За два года до трагедии рэп-звезда в одном из интервью говорил, что через 15 лет в лучшем случае окажется на кладбище, а в худшем станет прахом, «который выкурят его лучшие друзья».

После смерти тело Шакура кремировали, часть праха, по словам участников группы Outlawz, была смешана с марихуаной и выкурена. Однако друзья знаменитости эту информацию опровергают.

Джим Моррисон

Джим Моррисон. Фото: www.globallookpress.com / Manfred Rehm

Солист группы The Doors Джим Моррисон, обсуждая с коллегами смерть гитариста Джими Хендрикса и рок-певицы Дженис Джоплин, сказал: «Возможно, вы пьете с „номером три“». При этом артист имел ввиду называемый «Клуб 27» — список музыкантов, которые покинули этот мир в указанном возрасте.

Так и случилось: 27-летний Моррисон скончался 3 июля 1971-го, у него остановилось сердце.

Курт Кобейн

Курт Кобейн. Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people

Еще один последователь «Клуба 27» Курт Кобейн в 14 лет сказал однокласснику, что станет известным рок-музыкантом, разбогатеет, а потом покончит с собой.

5 апреля 1994-го, в 27 лет, будучи всемирно известным исполнителем, лидер группы Nirvana совершил самоубийство. В тот момент музыкант находился под действием героина, его тело обнаружили в пустом доме через три дня после случившегося.

Пол Уокер

Пол Уокер. Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

Внезапная гибель американского актера Пола Уокера стала огромной трагедией для всех поклонников медиафраншизы про автомобили, гонки, риск и скорость — «Форсажа». 40-летний актер погиб в ДТП 30 ноября 2013-го. Машина, в которой он ехал, врезалась в столб, затем— в дерево. Авто загорелось, все находившиеся в салоне погибли на месте происшествия.

Задолго до своей смерти Уокер опубликовал в своей соцсети загадочное и одновременно пугающее сообщение: «Если когда-нибудь скорость убьет меня, не грустите, ведь в тот момент я улыбался».

Марина Голуб

Марина Голуб. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Актриса Марина Голуб делилась при жизни, что в молодости цыганка напророчила ей раннюю смерть и призывала бояться красных машин.

Голуб заявление гадалки не воспринимала всерьез. Однако на похоронах матери своего друга Александра Васильева актриса первая бросила в могилу горсть земли со словами: «И я тут буду». Пророчество сбылось скоро: актриса погибла в аварии с участием красной машины в октябре 2012-го. Знаменитости не стало на 54-летнем возрасте.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.