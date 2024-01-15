Только не ортопедическую: как выбрать идеальную подушку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Неправильно подобранное изделие может спровоцировать проблемы похуже бессонницы.

От здорового сна зависит не только бодрость в течение дня, но и состояние организма. Комфортное положение головы ночью нормализует кровообращение и поддерживает работу нервной системы. Чтобы восстановление сил проходило в штатном режиме, важно правильно зафиксировать голову ночью.

Как правильно выбрать подушку, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Какие правила важно учитывать при выборе подушки

Главный критерий — собственные ощущения. Только опираясь на них, можно выбрать то изделие, на которое можно удобно спать. Нужно в первую очередь обращать внимание на плотность наполнителя.

«Подушка должна быть достаточно мягкая. Роль играет, насколько плотно она набита, потому что, если она плотно набита, и вы спите с головой практически под прямым углом, ничего хорошего для шеи, для сосудов, для мозга это не даст», — предупредил эксперт.

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Существует множество советов по поводу того, какой должен быть главный атрибут для сна. Многие считают, что лучше выбирать ортопедические изделия, так как они жестко фиксируют голову. Однако жесткая поверхность способна, наоборот, вызывать дискомфорт ночью и способствовать постоянному пробуждению. Это может привести к учащению головных болей из-за перенапряжения мышц и пережимания сосудов. Также высокая и жесткая подушка может приводить к смещению позвонков и развитию остеохондроза — заболеванию, при котором поражаются межпозвоночные диски.

Но не стоит выбирать и слишком мягкие экземпляры, иначе происходит запрокидывание головы назад, что также приводит к неприятным последствиям для организма. Из-за напряженных мышц голова и шея располагаются ниже других отделов позвоночника, что дает дополнительную нагрузку на поясницу.

Подушка из какого материала наиболее полезна

Важно учитывать при выборе подушки и материал, из которого она сделана. Отдать предпочтение лучше натуральным компонентам.

«Один из лучших вариантов — это пуховая подушка с хорошим мягким пухом, желательно в натуральном хлопковом напернике. Хлопок дышит лучше всего. У нас в районе шеи все должно вентилироваться», — предостерег эксперт.

Также данный материал не вызывает аллергию и быстро впитывает и испаряет влагу.

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Что делать, если ни одна подушка не подходит

Бывают случаи, когда человек долго не может найти удобную подушку. Перепробовав множество вариантов, он приходит к выводу, что ни одна ему не подходит. В таком случае нужно серьезно задуматься и незамедлительно обратиться к специалисту.

«Проблема в том, что так выстроены позвонки, так напряжены мышцы, что человек ни на чем не может расслабиться. Но иногда бывает слишком жесткий матрас, и тогда тоже ни одна подушка подходить не будет», — отметил врач.

Только полноценное исследование поможет выявить, что является причиной плохого сна, и назначить правильное лечение, чтобы устранить глубинную причину проблемы.