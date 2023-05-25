Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары

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Многим людям снятся сны с похожим сюжетом: они умирают, убегают от врагов или стоят голыми у всех на виду. О чем говорят такие кошмары и можно ли считать их вещими?

Конец света, падение в пропасть, смертельная болезнь, встреча с покойником — чего только не видит человек во сне и за одну ночь порой проживает словно целую жизнь, а потом еще несколько дней переваривает увиденное. Сложнее всего людям впечатлительным и суеверным. Настольная книга у них часто отнюдь не художественное произведение, а сонник, затертый до дыр. И не дай бог там сказано готовиться к беде или неприятностям — насмарку день, неделя, месяц.

Но стоит ли придавать значение всем ночным кошмарам, ведь снятся они регулярно каждому второму и как их толковать? На эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила психолог, педагог и руководитель центра психологической поддержки и коррекции Анна Рязанова.

Плохой сон — не значит вещий

Эксперт уверяет, что самый дурной сон — отнюдь не всегда вещий, чаще всего — это следствие работы подсознания. Пока тело дремлет, оно анализирует, систематизирует и хочет донести что-то важное.

«Когда мы говорим о снах, тем более мощных, которые мы можем запомнить, мы должны понимать, что это процесс взаимодействия нашего бессознательного, нашего подсознания с нашим мозгом, сознанием, и часто прямая интерпретация будет некорректной», — поясняет психолог.

Убегать от врагов во сне

В числе самых распространенных сновидений, по ее словам, к примеру, — преследование. На Земле вряд можно найти человека, который не проживал этот ужас во объятиях Морфея и причем много раз. От кого только ни приходится убегать во сне: враги самые немыслимые — от реальных людей до персонажей из фильма. И все они олицетворяют зло.

Но искать недоброжелателей там, где их нет после такого ночного просмотра не стоит. А вот задуматься о своем психологическом состоянии — самое время. Скорее всего, оно не в норме, и страшные герои из сна как раз на это указывают.

«Таким насыщенным событийным рядом что-то внутри нас подсознательное хочет рассказать о степени переживания, тревожности и напряжения, страха, внутри абсолютно не связанного, возможно, с тем, что нам снится. Именно через эти события, показанные во сне, подсознание хочет выразить уровень напряжения», — комментирует специалист.

Заниматься сексом во сне

Эротические сновидения — тоже не редкость. Причем речь идет о самых смелых снах, от которых в реальности ничего нет и на 1%. В роли партнера неожиданно выступают всемирно известные певцы, голливудские актеры, а порой и коллеги или друзья. Проснувшийся в итоге пребывает сам от себя в шоке, хочет с кем-то это обсудить, но такое и близкому другу не хватит смелости рассказать.

Однако стоит ли такой сон понимать буквально? Неужели в интимной жизни все так плохо, что организм пытается восполнить пробелы во сне? На самом деле секс здесь ни при чем — копать нужно глубже. Вероятно, дает о себе знать чувство собственной нереализованности: потенциал есть, но зарыт глубоко.

«Если мы говорим о сексуальных снах, часто это совершенно не означает сексуальную фрустрацию или недостаток секса как такового в жизни человека. Это говорит о большом нереализованном уровне энергии, о большом застое энергии, то есть потенциал не может вырваться наружу», — отмечает Рязанова.

Видеть бывшего во сне

Удивительно, как могут быть назойливы во сне люди, с которыми в реальной жизни уже ничего не связывает. Особенно это касается бывших. Вроде бы, уже тысячу лет как отношения завершены, каждый идет своей дорогой друг о друге не вспоминает. Но во сне от экс-возлюбленного никакого покоя: снова вместе, снова рядом.

Однако и такие ночные свидания воспринимать буквально не стоит. Это вовсе не знак того, что нужно воссоединиться. Но вот проанализировать свои эмоции после таких снов не помешает. Возможно, где-то в подсознании точка еще не поставлена, и нужно сделать это как можно быстрее.

«Скорее всего, психикой что-то недопрожито: в подсознании человек не поставил точку, даже если во внешнем мире она стоит. Возможно, не сказаны какие-то слова, даже если это не сильно связано с бывшим. Или есть ряд каких-то эмоций, которые в тех отношениях недовыражены. Эти эмоции копятся и ищут реализации, а во сне это может выглядеть как сексуальные отношения с бывшим партнером, например», — отмечает психолог.

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Стоять голым перед людьми во сне

Чувствовать себя во сне полностью уязвимым и обезоруженным — тоже не редкость. Особенно, оказавшись голым перед людьми. После такого сновидения вдвойне неприятное послевкусие. Но и в данном случае нужно подойти к ситуации проще и мудрее.

Эксперт советует не зацикливаться на наготе. Никаких неприятностей это не сулит, а говорит о терзающем чувстве стыда. Возможно, за какие-то давние ситуации, которые человек еще не отпустил. А надо бы.

«Нам за что-то стыдно в своей жизни, и подсознание во сне рисует нам максимально постыдную ситуацию, в которой мы можем хотя бы во сне прожить этот чувство, но часто нам этого не вполне достаточно. То есть нужно поймать себя на том, где нам стыдно, где есть непрожитые эмоции», — говорит психолог.

Умирать во сне

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Ценность жизни порой остро ощутима именно после сна с фатальным концом. В объятиях Морфея люди проживают его совершенно по-разному: одни умирают от неизлечимой болезни, другие погибают на войне, третьи летят в пропасть. Первое, что человек говорит проснувшись: «Слава богу, что это сон». Но осадок-то остается и надолго.

Сонники по-разному толкуют подобные сны и часто в позитивном ключе: значит, будешь долго жить. Психологи же смотрят на смерть во сне как на сигнал обновления: пришло время закончить старые дела и начать личную трансформацию, чтобы перейти на новый уровень. Не важно в чем: в работе или личных отношениях.

Буквально же интерпретировать подобные сновидения психолог категорически не рекомендует. Для психики это хорошо не закончится.

«Сон подводит нас к осознанию силы эмоций и тех эмоций, что мы испытывали, но совершенно не привязывается к тем событиям, которые мы видим, пока мы спим. Здесь нужно четко разграничить эти два момента», — предупреждает эксперт.

Иначе, по ее словам, человек можно впасть в очень сильный невроз, не понимая сути. А суть в данном случае — это эмоции и интенсивность внутреннего напряжения.