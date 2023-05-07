Назван эффективный способ избавления от ночных кошмаров

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Полностью контролировать сны невозможно, однако минимизировать проблемы в этой сфере вполне реально.

Если записывать сценарии кошмарных сновидений, можно определить триггеры, вызывающие их и сделать свои ночи более спокойными. Этот и еще несколько способов избавиться от дурных снов рекомендует сомнолог Мэриэнн Тейлор в статье британского издания Metro. Правда, отмечает, что полностью контролировать эту сферу жизни невозможно.

Волшебной таблетки, после которой вам будут сниться только прогулки по радуге, не существует, однако метод рефлексии на бумаге может оказаться весьма эффективным. Записывать произошедшее в вашем сознании ночью стоит сразу после пробуждения, чтобы не забыть. Далее — попробуйте сопоставить написанное с событиями вашей жизни, в частности, последних дней.

Вероятно, перечитывая сценарий сна, вы найдете моменты ярких эмоций, которые спровоцировали кошмары. Это знание свяжет реальные переживания и образы подсознания, что позволит снизить общую тревожность. Или облегчит работу специалиста, к которому вы обращаетесь за терапией.

Стресс — один из мощнейших факторов, влияющих на сон. Поэтому все основные советы эксперта по сну связаны со снижением уровня стресса, переходом в расслабленное состояние тела и души. Тейлор рекомендует обустроить спальню с уютом, убедиться, что ночью в помещении темно и тихо, поддерживать комфортную температуру воздуха.

Прежде чем отправиться в постель, почитайте книгу, займитесь дыхательными упражнениями и другими расслабляющими процедурами вроде ванны с аромамаслами или даже рисования. Не нужно смотреть на ночь криминальные новости и фильмы ужасов, читать про маньяков и вообще много думать. Отложите смартфон и другие гаджеты. Делайте все, чтобы освободиться от мыслей, «выключить» мозг.

Снизить уровень стресса не так просто, как говорить об этом. Однако нервное напряжение напрямую влияет на сон, так что лучше попробовать побороться. Помогают физические упражнения, практики релаксации и социальная поддержка. В том числе свобода в общении на сложные темы. Если это возможно, обсуждайте свои тревоги с близкими, нет — обратитесь к специалисту в области психологии.

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