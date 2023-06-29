К чему снится измена и стоит ли бояться таких снов

Психолог Иневская: приснившаяся измена часто говорит о проблемах в отношениях с близкими

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sabrina Vani; 5-tv.ru

Толковать сны с эротическим сюжетом можно по-разному. Одни свидетельствуют о подавленных желаниях, другие — о проблемах в отношениях с нынешним избранником. Понять суть помогают детали.

Чаще всего во сне человек видит то, что тревожит его в реальности, и тянется к разрешению сложных жизненных вопросов. По мнению многих психоаналитиков, этот процесс неразрывно связан с подсознанием. У каждого во время сна появляется возможность воплотить нереализованные замыслы, прожить те эмоции и ситуации, которые в реальности по какой-то причине недоступны. Нужно обязательно постараться расшифровать ночные грезы, чтобы понять, как наладить свою жизнь.

Эротические сюжеты сновидений все воспринимают по-разному. Одни приходят в смущение, другие же от подобной игры подсознания сами приходят в возбуждение, третьи не могут понять, почему мозг выдает такие странные картинки. Однако стоит обратить внимание на такие сюжеты, так как они подталкивают сновидца к мысли, что что-то в жизни происходит не так, как он хочет. Возможно, в реальности человеку недостает каких-то важных качеств, или его не устраивает поведение партнера. В этом случае важно проанализировать не только эмоции, которые вызывают видения, но и вспомнить его детали.

Эксклюзивно Пятому каналу клинический психолог Олеся Иневская рассказала, о чем могут рассказать детали снов.

Олеся Иневская

клинический психолог

К чему снится измена

Один из самых волнующих сюжетов сновидений — это измена. По словам клинического психолога, такая история способна как рассказать о нехватке физической близости и телесного контакта, так и иметь другой символический смысл.

Часто много вопросов возникает, когда человек видит во вне своего бывшего партнера и пытается восстановить с ним отношения. В голове появляются мысли: неужели чувства к прошлому избраннику еще не остыли или тот сам продолжает вспоминать о былой любви. Важно помнить, что такие грезы точно не сулят, что спящий стремится разорвать нынешние отношения и воссоединиться с предыдущим партнером наяву.

«Если вы влюблены, у вас все хорошо в отношениях, и вы видите какого-то своего предыдущего партнера во сне, с которым давно не общались, не взаимодействовали, <…> с высокой долей вероятности мы будем говорить о нехватке близости», — прокомментировала эксперт.

На приемах у психолога нередко выясняется, что подобный сюжет отсылает вовсе не к любовным отношениям, а к утраченной связи с отцом или матерью.

«Это может быть перенос на родительского фигуру, потому что часто, когда мы выбираем партнеров, мы в них видим что-то от родителей», — прокомментировала эксперт.

Возможно, сновидец скучает по кому-то из родственников или близких людей. И мозг, чтобы напомнить человеку об этом, дарит ему подобный замысловатый сюжет.

«У моих клиенток бывает так, что отец, например, отдалился, у него новая семья и другие дети. И вот женщине снится сон про то, что она встречается с какой-то своей первой любовью, и у них завязывается бурный роман. И потом, когда начинаешь разбираться всплывает, что на самом деле все связано с тем, что с папой мы давно не общались», — отметила специалист.

Физическая близость во сне также часто свидетельствует о нехватке понимания со стороны избранника, и мозг дает человеку возможность подумать о том, кто бы смог утешить в той или иной ситуации.

«Это может быть показателем, что мне сейчас в моих отношениях не хватает заботы, но у меня есть другой человек, который эту заботу проявляет. И вот в какой-то момент снится близость с ним», — отметила психолог.

В таком случае стоит проанализировать, происходящее в паре и поговорить с избранником о своих переживаниях.

www.globallookpress.com / David Oxberry

Значение некоторых особенностей сновидений можно также прояснить, если обратиться к сонникам, составленным известными толкователями ночных грез.

К чему снится секс по соннику Фрейда

Сексуальность была одной из тем, входящих в круг научных интересов известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Он связывал возникновение снов с эротическим содержанием с повседневной жизнью человека.

Фрейд считал, что половой акт снится тем, кому надоел их постоянный партнер. И возможно, сон приходит в те моменты, когда желания сновидца уже на пределе. Психоаналитик считал, что, если человек увидел подобный сюжет, то вскоре не сможет подавлять свою натуру и начнет смотреть на сторону. Ситуацию можно изменить, разнообразив интимную жизнь со своим избранником.

Фрейд особое внимание придавал и некоторым деталям эротических сюжетов. Так, он считал, что интим в незнакомом месте говорит о нехватке адреналина и острых ощущений в жизни спящего. Сновидцу нужно заняться активным видом спорта или совершить экстремальный поступок: пойти в горы или прыгнуть с парашютом.

К чему снится секс по соннику Лоффа

Другой исследователь — американский психоаналитик Дэвид Лофф — считал эротические сны свидетельством подсознательной тяги спящего к человеку, который ему привиделся во сне.

От Фрейда до Ванги: к чему снится свадебное платье?

По мнению специалиста, необходимо запоминать детали видения. Стоит вспомнить, с кем именно человек занимался любовью — мужем, любовником, коллегой или другом. Если это дорогой сердцу человек, то сновидение можно трактовать положительно. Не исключено, что эта тяга взаимна, поэтому сновидец скоро получит романтическое предложение или отправится с возлюбленным в путешествие.

К чему снится секс по соннику Цветкова

В своем соннике ученый Евгений Цветков обращает внимание на продолжительность близости. Длительный секс — знак успеха в работе. Дела у сновидца пойдут в гору, поэтому смело можно вложиться в бизнес или повышать квалификацию. Но если приснившийся половой акт быстро закончился, то скоро придется обсудить важные вопросы с близким человеком, возможно, они будут касаться личных тем.

Если приснилось занятие любовью в воде, согласно соннику Цветкова, это может означать, что подсознание требует одиночества. Необходимо провести время наедине с собой и с собственными мыслями. Возможно, недавно на плечи спящего навалился груз событий, которые вызвали неприятные эмоции, поэтому мозг подсказывает, что сейчас нужно взять паузу и переварить случившееся.

К чему снится секс по соннику Миллера

Согласно одному из самых популярных сонников, написанному психологом Густавом Миллером, секс во сне — это положительное предзнаменование. Но стоит обратить внимание на эмоции, которые вызвал интим, и того, кто оказался любовником.

Если партнер был доволен процессом, то в ближайшую неделю дела сновидца будут успешны. Секс с неизвестным человеком — к удаче, а с начальником — к повышению.

Читайте также К чему снится интим и почему иногда люди не видят сны

Однако Густав Миллер предупреждает: если приснилась близость с кумиром или просто известным человеком, то ничего хорошего ждать не стоит. Сонник в таком случае говорит, что плохие события вот-вот нагрянут. Нужно быть готовым к мелким неприятным переменам или катастрофическим событиям в жизни.

К чему снится секс по соннику Нострадамуса

Французский астролог Нострадамус видел в подобных сюжетах символ опустошенности человека. Прорицатель считал, что эротические сны напоминают о необходимости отдыха.

Если партнером в ночном видении выступал неприятный человек, то оно предупреждает о приближении финансовых проблем. Следует взять под контроль материальную сферу и тщательно планировать вложения и расходы в ближайшее время. Но если любовником стала какая-нибудь знаменитость, сон стоит расценивать положительно. Грезы предвещают удачу и награду за старания в делах.

К чему снится секс по соннику Ванги

Болгарская провидица Ванга считала, что близость говорит о том, что человеку не хватает его в реальной жизни. Занятие сексом — одна из основных потребностей человека. И в случае, когда интимная сфера в данный период переживает не лучшие времена, то это желание не отпускает даже во сне. Возможно, человек этого даже не замечает, но подсознание не обмануть. Именно оно намекает о скрытых проблемах через сновидения.

По соннику Ванги, приснившийся интим, скорее всего, несет позитивный смысл. Прорицательница утверждала, что лишь сделав добро, можно получить добро в ответ. Это правило работает и в отношениях, отсюда и значение видения.