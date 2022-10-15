К чему снится интим и почему иногда люди не видят сны

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Эротические сны могут не только указывать на подавленное желание, но и свидетельствовать о низкой энергетике.

Каждый человек когда-либо интересовался природой сна. В Древнем Египте жрецы считали их посланиями богов, а сегодня во всем мире содержание сновидений интерпретируют фрейдистским психоанализом.

Что происходит с мозгом во сне? Почему одни люди часто видят сны, а некоторые — почти никогда? О чем говорят сны с сексуальным подтекстом и с чем связаны повторяющиеся сновидения?

Ко Всемирному дню сновидений, 25 сентября, 5-tv.ru узнал ответы на самые волнующие вопросы у врача-сомнолога и семейного психолога Ольги Александровой. Своим мнением также эксклюзивно поделился астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис.

Чем занят мозг, пока мы спим

С научной точки зрения во время сна мозг занимается обработкой полученной информации за день. Условно ненужные данные он отправляет в корзину, а важные раскладывает по папкам, чтобы они оставались в долговременной памяти. Именно поэтому сон играет важную роль в обучении.

Благодаря исследованиям немецкого ученого Ганса Бергера в 1928 году с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) удалось получить запись электрической активности мозга человека. Он смог доказать, что кора головного мозга испытывает амплитудные колебания, и разделил сон на четыре важных этапа.

Так, в первые 5 минут у человека замедляется дыхание и пульс, а во вторую фазу продолжительностью 10-60 минут снижается активность тела и мозга. В этот отрезок времени сон чуткий, поэтому сновидца легко разбудить.

Затем начинается стадия глубокого сна, которая длится 20-40 минут — это самое полезное время для организма. В этот момент мозговые волны демонстрируют замедленную активность, отличающуюся от стадии бодрствования.

И, наконец, стадия быстрого сна длиною от 10 до 60 минут характеризуется высокой активностью мозга, при которой тело, за исключением глаз и органов дыхания, временно испытывает паралич. Именно в этот момент человек чаще всего видит сны.

В первые две фазы сна, который называется ортодоксальным, центральный отдел нервной системы избавляется от токсичных веществ, именно поэтому мозг не спит.

На третьей и четвертой стадии, которая называется парадоксальной, мозг редактирует память.

Во время медленного сна (NREM — Non Rapid Eye Movement) консолидируются декларативные воспоминания. К ним относятся факты, которые сложно запомнить: исторические даты, термины, иностранные слова, математические формулы. По этой причине эта фаза сна имеет такую ценность.

Быстрый сон (REM — Rapid Eye Movement) отвечает за консолидацию недекларативных воспоминаний, к которым относятся автоматические действия вроде езды на велосипеде или чистки зубов.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Почему некоторые люди не видят сны

Некоторые люди утверждают, что не видят сны или они бывают крайне редко. В связи с этим возникает вопрос, является ли это нормой: достаточно ли правильно функционирует мозг или существуют какие-то другие кармические причины.

«Чаще всего мы видим сны в REM-фазу — это сон с быстрым движением глаз. И когда мы пробуждается, чаще всего мы не помним не только самого сновидения, но и того факта, что оно было. Запоминаются обычно сновидения с каким-то страшным, тревожным сюжетом. Например, какие-то кошмары. Из-за внезапного пробуждения человек лучше помнит свой сон», — объяснила сомнолог Александрова.

По мнению астролога Харриса, отсутствие снов у человека может указывать на недостаточное количество впечатлений.

«Существуют люди, кому сны попросту не снятся. Как правило, это связано с тем, что жизнь такого человека достаточно обыденна, в ней нет особых стрессов, переживаний и чего-то нового», — считает он.

Какие сюжеты снов самые распространенные

Довольно часто у многих людей встречаются общие мотивы во снах. За их толкованием нередко обращаются к сонникам, в которых описаны самые распространенные случаи.

«Как правило, во снах есть какие-то картинки, которые будут общими для различных групп людей. Например, погони, преследования, моменты из нашей прошлой жизни (чаще всего из детства или юности), ситуации, связанные с работой. Круг проблем для большинства людей один, поэтому и сны снятся часто одинаковые», — объясняет астролог.

В то же время повторяющиеся мотивы снов указывают на нерешенные проблемы.

«Очень распространенный сюжет сновидения, когда человек пытается убежать и не может, у него как будто становится ватные ноги, или он пытается кричать, а у него пропадает голос, или он ищет-ищет и не может что-то найти. В большинстве случаев такие сны говорят о высоком уровне тревоги. Это значит, что в реальности есть какая-то стрессовая ситуация», — считает психолог Александрова.

О чем говорят повторяющиеся сны

Эффект дежавю бывает не только наяву, но и во снах. Причем одни и те же образы могут быть у человека на протяжении всей своей жизни. Подобные «повторы» напоминают застрявшую в проекторе фотопленку — и очень беспокоят сновидцев.

«Повторяющиеся сновидения, то есть с одним и тем же сюжетом и деталями, имеющими некий общий контекст, связаны c психотравмирующей ситуацией в прошлом. Из-за того, что психика не смогла справиться с этой ситуацией, она повторяется в сновидениях. Это также говорит о том, что человек упорно не хочет замечать то, что его не устраивает в жизни, что подавляет и вытесняет», — аргументировала сомнолог.

К чему снится секс

Кому-то эротические сны доставляют радость, а кому-то — смущение. Бывают и странные сны: с незнакомцами, в необычных местах и весьма парадоксальным сюжетом.

«Чаще всего сновидения с эротическим контекстом появляются из-за накопленной сексуальной неудовлетворенности. Если секс во сне имел какой-то странный контекст, то это говорит о каких-то желаниях и потребностях, которые вы почему-то игнорируете. Однако все вытесненное, что наяву наша психика видеть не хочет, неосознанно проявляется в сновидениях», — рассказала сомнолог.

В то же время бывают сны, в которых секс настолько реалистичен, что его трудно отделить от реальности. С точки зрения эзотерики это не всегда хорошо, считает экстрасенс Харрис.

«Когда подсознание хочет близости, мы начинаем все это воспроизводить и визуализировать во сне, поэтому сны приобретают эротические очертания. Но стоит сказать и о магической природе этого явления. — предупреждает эксперт. — С древних времен известно два демона — это мужчина и женщина, которые развращают людей именно во сне. Если во сне вам снится близость с кем-либо, и вы это ощущаете практически как на яву либо даже ярче, то будьте уверены, что демон вошел в ваш сон».

Так, в средневековых легендах женщин во снах соблазняли демоны-инкубы, а мужчин развращали суккубы. Нередко низшие существа принимали образ зверей, что не мешало им совокупляться с человеком. Считалось, что они ищут контакта с человеком, чтобы унизить и насмеяться, а также оставить потомство, потому что в отличие от людей они не наделены бессмертной душой.

В трактате «Молот ведьм» также описано, что суккубы похищали мужское семя, а потом уже в качестве инкубов оплодотворяли женщин в соответствии с положением звезд и появлением потомства, предрасположенного ко злу.

Образ этих демонов уходит корнями в шумеро-аккадскую мифологию, где богини Иштар и Эрешкигаль были наделены зооморфными чертами, отсюда и рога, крылья и копыта. Библейская традиция соединила его с обликом первой жены Адама Лилит, которая стала демоном, похищающим детей.

«Что делать? Поддаться искушению либо же его избежать — решать только вам. В любом случае сны зачастую отражают наши собственные переживания, дают нам ответы, готовят нас к каким-то событиям и предостерегают. Поэтому к ним нужно относиться с уважением, ждать их и обязательно уметь в них разбираться», — добавил специалист оккультных наук Харрис.



Какие сны опасны для здоровья

Сны можно разделить на неосознанные и осознанные. В первом случае человек видит сон как реальность, на которую не может повлиять, а во второй ситуации, напротив, осознает, что все происходит не наяву, поэтому может контролировать свои действия.

«Есть одна очень старая мудрость, которая гласит: „Сон — это вторая реальность, отвергнутая нашим разумом“. Все сны можно разделить на две основные категории. Первая — это сны, которые продуцирует наш собственный мозг. Вторая категория — это астральные путешествия, сны, которые нам дают высшие силы», — подчеркнул астролог.

При осознанном сновидении активность префронтальной коры головного мозга такая же, как и в состоянии бодрствования. Из-за того, что грань между снами и реальностью размывается, это негативно отражается на психическом здоровье человека. Кроме того, качество сна ухудшается из-за чего страдает долгосрочная память.

Положительным эффектом осознанных снов является возможность сновидца справиться с собственными комплексами и страхами.

«Если вы оказались среди тех, кому сон послали высшие силы, втянув в астральные путешествия, то сон будет очень интересным. — обещает экстрасенс Харрис. — Прежде всего, он будет очень ярким, цветным. Люди в нем будут говорить и делать то, что хотят на самом деле. Представьте в жизни, например, ваша коллега по работе скрывает, что вы ей нравитесь. В таком сне она раскроет вам всю правду. Вы не просто наблюдатель, а создатель своего собственного фильма. Древние маги очень любили пользоваться такими технологиями для входа в астральный мир. Они формировали события, которые потом случались в реальности, либо же узнавали правду, которая скрыта от наших глаз через сон».

Правда, астрологи и сомнологи не рекомендуют часто вызывать у себя эти сны посредством различных техник.

Источник фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Почему важно высыпаться

Быстрый ритм жизни часто не оставляет человеку возможности хорошо выспаться, тем не менее, уже после 16 часов бодрствования мозг нуждается «в подзарядке». Недостаток сна отражается на концентрации, запоминании информации и работоспособности, а также тревожности и депрессии. В крайних случаях это может привести к таким проблем со здоровьем, как ожирение, сахарный диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, болезнь Альцгеймера и инсульт.

Для хорошего самочувствия человеку полезно спать 7-8 часов, поскольку во время сна организм восполняет запасы клеточной энергии глюкозой и гликогеном. Также снижается артериальное давление и частота сердечных сокращений, благодаря чему восстанавливается функционирование кровеносной системы. Кроме того, во сне мозг упорядочивает информацию, откладывая важное в долговременную память. Ни один энергетик или кофе не способны справиться с этой работой, хотя и приводят организм в состояние бодрствования.

Чтобы не было бессонницы, очень важно за несколько часов до сна совсем отложить телефоны и работу за компьютером. Следует также отказаться от продуктов, содержащих кофеин. Кровать должна быть удобной. Причем спать рекомендуется именно в темноте, чтобы восстановить важный гормон — мелатонин, отвечающий за регуляцию биоритмов.