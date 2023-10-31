Вызывает отек и проблемы с сердцем: кому нельзя есть тыкву и почему

Фото, видео: www.globallookpress.com / Meinrad Riedo; 5-tv.ru

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Существует немало простых и вкусных блюд из тыквы: крем-суп, каша, пирог, пряный латте. Однако для некоторых категорий людей употребление продукта может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Осенняя пора неспроста ассоциируется с готовкой. Спелые яблоки, кабачки, капуста, тыква — вариаций простых и вкусных блюд с сезонными овощами и фруктами немало. Однако затягивающийся на целых три месяца праздник живота для некоторых людей может быть крайне опасен.

Та же тыква, признанная гипоаллергенной, способна спровоцировать обострение ряда тяжелых болезней и в миг испортить все волшебство пасмурного времени года. О том, кому от употребления овоща стоит отказаться и почему, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

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Чем тыква полезна для организма

Прародиной тыквы принято считать Мексику. Достаточно жаркий и сложный для произрастания климат страны сделал солнечный овощ крайне неприхотливым к условиям окружающей среды. Именно поэтому тыква впоследствии успешно прижилась в других странах и стала неотъемлемой частью многих кухонь.

Ее используют в качестве сладкой начинки в пирогах, а также как основной ингредиент в кашах и крем-супах. Кроме того, она является источником витаминов групп В, РР, Е и С.

«Тыква, несомненно, очень полезна. Она содержит каротиноиды (жирорастворимые пигментные соединения), которые благотворно влияют и на глаза, и на иммунную систему. Обновляет кожу, предотвращает раннее старение», — рассказала диетолог.

Свой красивый цвет тыква, равно как морковь, болгарский перец или тот же батат, получила благодаря богатому содержанию бета-каротина — провитамину А, оказывающему благотворное действие на зрение и процессы регенерации клеток. Кроме того, употребление сезонного овоща профилактирует онкологию.

«Витамин С, содержащийся в тыкве, укрепляет иммунную систему, наши сосуды и капилляры. А цинк, которого особенно много в семечках, необходим для репродуктивной функции и [наиболее] ценен для мужчин, так как без [него] не вырабатываются сперматозоиды», — прокомментировала специалист.

Однако наиболее ценна тыква из-за большого содержания калия, в которой содержится около 340 миллиграмм на 100 грамм. Для сравнения, в банане, признанном рекордсмене по содержанию макроэлемента, содержится немногим больше — 376 миллиграмм.

Калий крайне важен для поддержания водно-солевого баланса в организме. Он помогает избежать отеков, а также отвечает за сердечный ритм и давление. Лучше всего он работает в связке с магнием, который в большом количестве находится в тыквенных семечках.

«И, конечно, клетчатка которая совершенно необходима для нормальной работы иммунной системы, поскольку она подкармливают нашу полезную микробиоту, тем самым подавляя размножение вредной и условно патогенной среды. Все это делает тыкву действительно полезной», — отметила эксперт.

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Когда употребление тыквы может быть опасным для здоровья

Несмотря на богатый состав микро- и макроэлементов, в ряде случаев употребление тыквы в пищу может привести к негативным последствиям. В первую очередь, это касается людей со слабым ЖКТ. Маленьким детям и пожилым людям зачастую сложно переварить овощ в сыром виде. Поэтому, вопреки тому, что именно в свежем виде мякоть полезнее всего, лучше ее предварительно варить или запекать.

Не менее опасны блюда с тыквой при гастрите, панкреатите и пониженной кислотности. Питательный продукт ощелачивает организм, провоцируя воспаление. А также оказывает желчегонное действие.

«Это не всегда хорошо при камнях в желчном пузыре. А та же клетчатка, которая является твердой составляющей, может травмировать слизистую», — предупредила врач.

С осторожностью включать в свое меню тыкву следует людям с пониженным давлением и высоким содержанием калия в крови. Это может повлечь проблемы с сердцем: аритмию или учащенное сердцебиение, боли, а в наиболее запущенном случае даже инфаркт. А также стать катализатором следующих симптомов:

тревожность;

нарушения в работе и болезненность почек;

слабость;

тошнота.

При диабете от тыквы в рационе лучше отказаться, так как осенний овощ значительно повышает уровень сахара в крови. Даже абсолютно здоровому человеку в день рекомендуется съедать не более 200-300 грамм в день.

«К любому продукту нужно подходить, в общем то, разумно. Не нужно ее (тыкву) есть в больших количествах, особенно сырую», — отметила диетолог.

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Как выбрать спелую и вкусную тыкву

Наибольшую пользу для организма принесет наиболее спелая и вкусная тыква. Определить идеальный плод в магазине можно по нескольким несложным параметрам:

Внешний вид: тыква должна быть ровной, без существенных повреждений — пятен, мягких участков, плесени или трещин. Цвет: спелая тыква имеет яркий оранжевый цвет, однородный по всей поверхности, без зеленцы или затемнений. Твердость: тыква должна быть твердой на ощупь. При постукивании по овощу должен издавать звук, похожий на пустоту или глухой удар. Хвостик: он должен быть твердым и сухим. Если же хвостик подвижный или мягкий, это может быть признаком того, что тыква не дозрела. Вес: хорошая тыква должна быть относительно тяжелой для своего размера. Увесистость обычно указывает на спелость и сочность.

Из правильно выбранного овоща получится множество аппетитных блюд, которые порадуют не только отменным вкусом, но и колоссальной пользой для здоровья.