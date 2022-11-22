Кулинарный блогер Максим Гринкевич делится рецептом фаршированной тыквы — сытного и полезного блюда, которое отлично подойдет для любого праздника и встреч с друзьями и родственниками.

Несмотря на то, что в некоторых регионах уже вполне уверенно наступила зима, у всех нас все-таки продолжается сезон тыквы.

Именно сейчас тыквы много, она в лучшей своей кондиции и хорошо для того, чтобы употребить ее в пищу. Но этот овощ, как известно, — предмет странный: на вид очень яркий и красивый, а на вкус нравится далеко не всем. Потому тыкву вроде и хочется приготовить, а вроде и не так много рецептов и блюд с ней мы знаем.

Максим Гринкевич

Сегодня мы откроем еще одно новое блюдо. Ведь тыква, кроме всего прочего, — это еще и отличный сосуд для запекания разных продуктов, который к тому же съедобный. Именно в этой ипостаси мы и используем ее.

Что понадобится для рецепта фаршированной тыквы:

тыква средних размеров — 1 штука;

куриное филе (грудка или бедра) — около 1 кг;

шампиньоны — 300-400 г;

лук — 2 штуки;

сметана 15% — 200 г;

плавленый сырок — 1 штука;

сыр «Российский» — 100 г;

соль;

черный перец.

Вообще, тыкву можно фаршировать чем угодно — любым мясом, птицей, овощами, грибами, даже, наверное, морепродуктами. Есть такое узбекское блюдо, когда тыкву фаршируют бараниной и кусочками курдючного жира. Но мне захотелось более легкого и нежного рецепта. Например, сделать жульен прямо внутри тыквы. По-моему, идея неплохая. Главное — подобрать для рецепта подходящую тыкву, чтобы все внутри поместилось. Итак, приступим к приготовлению фаршированной тыквы!

Шаг 1: Очищаем лук и обжариваем Первым делом очищаем и мелко нарезаем лук. Также сразу нужно измельчить курицу и грибы. Грибы можно нарезать крупными ломтиками, потому что в ходе приготовления они потеряют в объеме. Нагреваем на сковороде растительное масло, кладем лук и неспешно обжариваем на среднем огне. Шаг 2: кладем грибы на сковороду Когда лук потеряет цвет, отправляем к нему грибы и перемешиваем. Грибы дадут сок, который будет постепенно испаряться, поэтому их объем станет меньше. Зажаривать до полной готовности необходимости не стоит, мы ведь готовим начинку для тыквы, так что особо усердствовать не нужно.

Шаг 3: обжариваем курицу Готовим до побеления мяса. Если вы используете грудку, то дальше ее жарить не имеет смысла. Если у вас куриное бедро, то следует немножко еще подержать.

Шаг 4: добавляем сметану Теперь будем создавать сливочный вкус. Для этого выкладываем в сковороду сметану, уменьшаем газ (или снижаем температуру) и размешиваем курицу с грибами и луком. Если состав очень густой, нужно добавить немного воды.

Шаг 5: нарезаем плавленый сырок Время использовать плавленый сырок! Разрезаем его пополам или на три части и тоже отправляем в сковороду. Он должен расплавиться и создать прекрасный сливочный соус.

Шаг 6: добавляем сыр «Российский» Следом за сырком натираем на средней терке половину сыра «Российский» и отправляем в соус. Хорошенько все размешиваем и только теперь пробуем на соль и перец. Добавляем специи по вкусу и выключаем огонь. Начинка готова! Шаг 7: моем тыкву и вырезаем сердцевинку Дальше нам предстоит повозиться с самой тыквой. Нужно вымыть ее и аккуратно срезать «крышечку» сверху. Следует вырезать и выбросить семена.