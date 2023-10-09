Афродизиаки или убийцы: кому категорически нельзя есть помидоры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Опасность могут представлять как свежие продукты, так и консервированные.

Помидоры давно стали неотъемлемой частью повседневного рациона. Их добавляют в салаты, гарниры, овощные рагу, а также консервируют. Наверное, у многих есть свое любимое блюдо с этим ингредиентом.

Данный продукт обладает невероятной пользой, однако при некоторых заболеваниях употреблять его категорически не следует. Когда стоит воздержаться от поедания помидоров и какие сорта наиболее опасны, эксклюзивно Пятому каналу рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как помидоры попали на стол

В европейской части света о существовании диковинного плода узнали всего несколько веков назад, после того, как испанские завоеватели в XV столетии открыли Америку. Там растение окрестили «томатль», от которого и пошло первое название плодов — томат.

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Привычное нам слово «помидор» образовалось от сочетания pomo d’oro, означавшего золотое яблоко, так как первые сорта, которые увидели в Старом Свете, были желтого цвета.

В Европе по-особому относились к диковинному плоду. Французы нарекли его pomme d'amour (яблоко любви). И дело вовсе не в форме и цвете овоща, чем-то похожего на сердце. Помидоры в то время считали мощным афродизиаком. В некоторых странах их не разрешалось употреблять женщинам, чтобы ненароком не подтолкнуть тех к измене.

В России продукт появился довольно поздно. Он был завезен лишь в XVIII веке, но долгое время считался ядовитым, поэтому его выращивали только в декоративных целях. Но как только плоды удалось распробовать, они тут же завоевали сердца любителей вкусно поесть.

В чем польза помидоров для мужчин и женщин

Несмотря на разнообразие сортов этого растения, состав полезных веществ в них примерно одинаков. Помидоры могут похвастаться большим количеством витаминов А, К и группы В. Богаты эти овощи и аскорбиновой кислотой — в одном плоде средних размеров содержится до 40% от суточной нормы витамина С. Также томаты можно назвать кладезем железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди.

Особенное воздействие на человека оказывают и органические соединения, которые есть в составе помидоров. Главный элемент данного продукта — ликопин. Это вещество придает овощу яркий и насыщенный оттенок. С точки зрения диетологии, продукты, имеющие в составе указанное соединение, являются мощным антиоксидантом, предотвращающим развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также это вещество снижает риск мужских заболеваний: аденомы простаты и рака предстательной железы.

Как и другие плодовые культуры, помидоры содержат большое количество клетчатки, которая благотворно влияет на здоровье кишечника.

Популярен этот продукт и в косметологии. Томатный сок используют как средство от солнечных ожогов, а маски из помидоров наносят для защиты лица от ультрафиолетового излучения и улучшения выработки коллагена, что оказывает омолаживающее действие.

Когда помидоры вредны

Если вернуться к истории, то долгое время считалось, что этот продукт оказывает опасное воздействие на организм. Вся проблема в том, что в помидорах повышенная кислотность, что негативно влияет на пищеварительную систему. Исходя из этого, следует аккуратно относиться к данному продукту.

«Помидоры — все-таки достаточно кислые овощи, поэтому при проблемах желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, при различных гастритах, язвах, панкреатите, заболеваниях печени, конечно, лучше от употребления отказаться», — прокомментировала диетолог.

Существует и другой компонент, содержащийся в данном овоще и способный нанести серьезный удар организму.

«Еще помидоры содержат очень много щавелевой кислоты, что вредно при заболеваниях почек, повышенном уровне мочевой кислоты, подагре и, соответственно, при проблемах с суставами, связанных с этим», — отметила эксперт.

Стоит с осторожностью есть данный продукт не только в период обострения, потому как вредные вещества могут накапливаться в организме. Не рекомендует совмещать его с чесноком и другими острыми ингредиентами.

Еще одной причиной, по которой лучше воздержаться от поедания данного овоща, можно назвать индивидуальную непереносимость. Помидоры — достаточно аллергенный продукт, поэтому если в организме появляются неприятные ощущения при употреблении, то лучше исключить овощ из рациона.

Кому нельзя консервированные помидоры

Один из самых популярных способов приготовления томатов — консервация. Многие хозяйки осенью любят готовить закрутки, чтобы зимой радовать ими семью. Однако при этом стоит учитывать состояние организма.

«Помидоры, конечно, не рекомендуется есть опять же людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, потому что много кислоты, и иногда туда даже добавляют уксус, приправы, перец и так далее», — комментирует эксперт.

Стоит помнить и то, что в данном блюде большое количество соли. Этот ингредиент плохо влияет на некоторые процессы в организме. Налегать на консервацию ни в коем случае нельзя при некоторых проблемах со здоровьем.

«Соль задерживает жидкость. И людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, отеками, конечно, тоже лучше от таких помидоров отказаться или есть в совсем минимальном количестве», — предостерегла специалист.

Однако даже при отсутствии перечисленных состояний не стоит набрасываться на соленые и маринованные продукты, поскольку большое количество соли также способно привести к неприятным последствиям для организма.

Как выбрать наиболее полезные помидоры

Чтобы приобрести качественные помидоры, нужно при выборе овощей обращать внимание на несколько факторов.

«Тут нужно, конечно, обращать внимание на то, где выращены, откуда привезены, как долго хранились», — прокомментировала диетолог.

При этом нужно внимательно осмотреть плод и понюхать его. Если у овоща нет запаха — это прямое доказательство, что он обработан химией. Лучше покупать томаты на ветке. По состоянию листьев на ней легче определить свежесть продукта.

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Важную роль играет и сорт помидоров, и степень их зрелости. По словам эксперта, есть более полезные овощи, а есть те, которые лучше обходить стороной.

«Польза, конечно же, варьируется, но, тем не менее, считается, что концентрация полезных веществ в помидорах черри больше», — отметила эксперт.

При этом диетолог назвала и самый вредный сорт. Ни в коем случае нельзя добавлять в пищу зеленые помидоры — недозревшие плоды, из которые тоже иногда готовят блюда. Этот продукт содержит соланин — ядовитое органическое соединение.