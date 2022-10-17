Самая страшная ночь в году: как узнать будущее на Хэллоуин и не стать жертвой злых духов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen; 5-tv.ru

Ночь на 1 ноября считается самым мистическим временем в году. В Хэллоуин грань между мирами живых и мертвых стирается. Это период для воспоминаний об ушедших родственниках и гаданий о будущем.

Хэллоуин — мистический праздник. Он отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых. Праздник имеет древние корни.

Считается, что в эту ночь исчезает граница между миром живых и миром мертвых, поэтому в последнюю ночь второго осеннего месяца стоит осторожно относиться к непрошенным гостям. А определенные ритуалы помогут ответить на главные жизненные вопросы и узнать будущее.

История праздника Хэллоуин

История праздника связана с традициями поминовения мертвых, которые в ночь Хэллоуина могут вернуться в мир живых, чтобы посмотреть, как живут потомки и направить нерадивых родственников на истинный путь.

Одними из первых покойных стали почитать древние египтяне. Они готовились к уходу из жизни почти с самого рождения. В Древнем Египте существовал специальный день, когда, по поверьям, духи могли прийти на землю и узнать, как живут их потомки. Возвращаясь к родным, предки вели себя прилично, но и требовали уважения со стороны здравствующих. Чтобы задобрить умерших, живые оставляли им специальные угощения и подарки.

www.globallookpress.com / Lilly

В основу современного Хэллоуина легли традиции кельтов, населявших Британские острова. Их праздник мертвых — Самайн — выпадал как раз на последнюю ночь октября. Это время отмечали с особым размахом: разжигали огромные костры, устраивали гуляния и совершали жертвоприношения в честь божества — покровителя осенней жатвы. По легенде, в этот праздник миры живых и мертвых лишались границы, поэтому кельты гостеприимно встречали своих предков и, как и древние египтяне, оставляли для них угощения.

После прихода христианства некоторые языческие традиции все-таки сохранились в культуре, хотя и несколько видоизменились. Трансформация коснулась и кельтского Самайна. Древний кровавый праздник превратился в веселый Хэллоуин, который стал отмечаться в канун Дня всех святых, что приходится на 1 ноября. Согласно представлениям жителей Британии, в эту ночь по земле бродит нечистая сила. Чтобы откупиться от нее, нужно выставить на окно сладости, которые избавят хозяев от напастей, приготовленных злыми духами.

Спустя еще некоторое время празднование приобрело новые черты. Дети и молодые люди стали надевать костюмы пострашнее и бродить под окнами, выпрашивая конфеты и пугая негостеприимных соседей.

Долгое время Хэллоуин оставался местным британским праздником. В США и Канаде поначалу осуждали языческие веселья и Хэллоуин не отмечали. Но в XIX веке ситуация изменилась, когда началась массовая эмиграция ирландцев и шотландцев в США. Увидев, как новые жители веселятся на Хэллоуин, местные решили присоединиться к празднику. Впоследствии он стал частью американской культуры.

Благодаря кинематографу, традиция получила еще большее распространение. Теперь практически в каждой стране есть любители Хэллоуина. Но жители других государств не забывают и о собственных праздниках, посвященных поминовению умерших.

Хэллоуин в России и других странах

Дни мертвых отмечаются во многих странах. Наиболее ярко эта традиция сохранилась в Мексике. Там его празднование приходится на 2 ноября. Согласно преданиям, души родственников в этот день навещают членов своей семьи. Местные жители сооружают алтари из фотографий умерших. Рядом с изображениями ставят разрисованные сахарные черепа и любимую еду предков, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Дороги и кладбища в День мертвых украшают цветами и свечами, чтобы путники могли отыскать путь домой.

В славянской культуре также существовал праздник, посвященный приходу мертвых в мир живых. Он назывался Велесова или Марина ночь. Как и Хэллоуин, он отмечался в ночь на 1 ноября. Считалось, что души умерших предков в этот день посещают живых потомков, чтобы благословить их и наставить на путь истинный.

В древности в Велесову ночь прыгали через костры, чтобы очиститься от происков нечистой силы. В этот день необходимо было преодолеть все свои страхи, чтобы обрести настоящую силу и обезопасить себя от козней злых духов. В домах накрывались столы для ушедших из жизни предков, которых хозяева с почтением приглашали за праздничную трапезу. Все двери в Велесову ночь открывали настежь, произнося фразу: «Деды, приходите, с нами пейте, ядите…». После поминания живые просили духов унести из дома все беды и болезни.

В отличие от Хэллоуина, славянская ночь не получила распространения в культуре, поэтому об этом празднике почти забыли. Также в русской культуре существовали другие праздники, традиции которых были похожи на обычаи, принятые в канун Дня всех святых. Так, на Рождество молодежь и дети наряжались в костюмы нечисти, пугали соседей и ходили по домам, прося сладостей, — колядовали.

Как отмечают Хэллоуин 2022

В Хэллоуин принято украшать дом символами потустороннего мира. Дети и подростки обычно мастерят гирлянды из оранжевой и черной бумаги, вырезают страшные гримасы на овощах, плетут паутины из ниток. Для декораций интерьера также используются предметы в виде олицетворяющих нечисть существ (летучих мышей, пауков, лягушек), а также ставятся пугала и скелеты.

www.globallookpress.com / West Coast Surfer

На праздник также принято устраивать встречи с друзьями и перевоплощаться в мистических существ. В этот день популярны образы ведьм и скелетов, вампиров и зомби, а также привидений. Массовая культура внесла в маскарад свои коррективы. Молодые люди стали наряжаться в героев популярных фильмов, мультфильмов и сериалов, особенно жанра хоррор.

Еще одна из традиций Хэллоуина — игра «Кошелек или жизнь», в другой интерпретации она звучит как «Сладость или гадость». 31 октября наряженные дети и взрослые посещают соседские дома и просят угостить их. Если не дать гостю хотя бы несколько конфет, можно нарваться на неприятности. В Европе даже те, кто не отмечает Хэллоуин, стараются приобрести сладости, чтобы соблюсти традицию и не обидеть малышей в праздничных костюмах.

Почему тыква — символ Хэллоуина

Главным символом Хэллоуина считается тыква. В плоде прорезаются глаза и рот, а внутрь овоща ставится свеча. Такой светильник, по легенде, носит неприкаянный дух пройдохи Джека-с-Фонарем, который после смерти не смог обрести покой.

www.globallookpress.com / imago stock& people

Этот персонаж ирландского фольклора чем-то похож на Вакулу из повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», написанной Николаем Гоголем. Только добиться Джек хотел того, чтобы после смерти не попасть в ад.

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По легенде, молодой плут и любитель выпить пригласил самого дьявола опрокинуть с ним пару кружек пива, и тот пришел на встречу. Когда наступило время расплачиваться, Джек попросил обернуться властителя преисподней монеткой. Тот перевоплотился, и молодой ирландец быстро положил его в карман, в котором лежал серебряный крестик. Свое привычное обличье дьявол принять не смог и взмолил отпустить его, пообещав не строить Джеку козни. Радостный хитрец отпустил своего пленника.

Через год дьявол решил отомстить обидчику, но Джек снова обманул его. Он заставил повелителя тьмы забраться на дерево, а сам нацарапал крест на стволе. Дьявол снова оказался в западне. Тогда властитель преисподней поклялся не брать душу Джека в ад. После этого ирландец жил еще десять лет.

Когда он скончался, дьявол выполнил свое обещание, но в раю его договоренности с владыкой преисподней не оценили, поэтому врата перед душой не открыли. Так, Джек стал бродить по земле среди живых. Чтобы освещать свой путь, заблудшая душа поместила небольшой тлеющий уголек в тыкву. Так и появились светильники Джека, олицетворяющие грань между миром живых и мертвых.

Существует и другая версия, согласно которой светильники из плодов стали делать, чтобы отгонять злых духов. Стоит отметить, что тыкву начали использовать для этих целей только в XIX веке, а раньше их изготавливали из более дешевых продуктов — брюквы и репы.

Что нельзя делать на Хэллоуин

Считается, что в ночь Хэллоуина духи умерших не всегда приходят с добрыми намерениями, поэтому вокруг праздника сложились особые суеверия. Чтобы обезопасить себя, стоит соблюдать в самую мистическую ночь года несколько важных правил:

Не стоит оборачиваться и отвечать на зов, даже если кто-то настойчиво идет за вами и окликает со спины. Взглянув на преследователя, можно лишиться рассудка или быть увлеченным в потусторонний мир. В ночь перед Днем всех святых нельзя оставлять на улице личные вещи, даже развешивать белье за окном. Духи могут проклясть предметы, и негативная энергетика принесет их владельцу несчастья. После заката ни в коем случае не нужно открывать двери и окна, даже если на пороге стоит друг или родственник. Злые духи могут перевоплотиться в знакомых жителю дома людей, чтобы войти в доверие и сбить с толку. Перед тем как открыть, следует подумать, мог ли родственник или друг прийти в такое время, а лучше позвонить ему и выяснить лично. Обязательно нужно следить за своими словами и поступками в ночь с 31 октября на 1 ноября. Следует постараться уйти от всего негативного, быть светлыми и добрыми. Тогда злые духи не смогут повлиять на жизнь и здоровье человека.

Нужно помнить, что ночь Хэллоуина мистическая, поэтому стоит внимательно относиться ко всему, что происходит вокруг.

Гадания на Хэллоуин 2022

В ночь Хэллоуина можно заглянуть в будущее, потому что мертвые знают больше, чем живые, и могут дать ответы на все интересующие вопросы.

www.globallookpress.com / PsychoShadow

Вот некоторые из обрядов, которые помогут узнать судьбу:

Сбудется ли задуманное? Чтобы узнать, исполнится ли желание, следует разрезать символ праздника — тыкву — и посчитать семена. Если в правой половине плода семечек окажется больше, то мечта обязательно сбудется, нужно только немного подождать. Сколько детей родится в браке? Супруги в ночь Хэллоуина могут получить ответы на этот вопрос. Для этого потребуется взять блюдце с холодной водой и капнуть в него яичным белком. Количество капель на поверхности жидкости будет олицетворять количество детей. Насколько прочны отношения между супругами? Узнать о судьбе союза можно, бросив в костер пару каштанов. Если они сгорят вместе, то муж и жена проживут в мире и согласии до старости, а если порознь, то супругов ждет расставание.

Конечно же, самые главные вопросы, на которые нужно получить ответы, касаются любви. Чтобы узнать будущего жениха, вечером 31 октября девушка должна в тайне от всех постирать ночную рубашку и повесить сушиться ее в своей комнате. Суженый обязательно придет к спящей во сне.

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В ночь Хэллоуина можно прибегнуть к традиционному русскому гаданию с зеркалом и свечой. В полночь нужно встать перед своим отражением со свечой и начать есть яблоко. В этот момент в зеркале должен показаться будущий возлюбленный. Стоит немедленно прекратить гадание, если свеча упадет, чтобы не накликать беду.

Гадания на Хэллоуин касаются не только девушек. Если молодой человек хочет узнать, какой будет его будущая супруга, ему нужно проползти под ветвями куста черной смородины. Тогда он сможет увидеть тень своей суженой.

Ритуалы на Хэллоуин

Ночь Хэллоуина — самое время для того, чтобы провести различные ритуалы. В это время нужно отдать дань уважения близким, которые недавно ушли из жизни. Для этого следует зажечь свечу, вспомнить родственника или друга добрыми словами, поблагодарить, сказать о своей любви к нему и пообещать помнить.

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В Хэллоуин можно провести ритуал, отгоняющий негативные воспоминания. Для этого понадобятся: две свечи, бумага, ручка и добрые намерения. Чтобы провести ритуал, следует:

зажечь одну свечу и сформулировать предмет обряда; выписать задуманное на листок и зажечь вторую свечу; взять бумагу за кончик и сжечь между двумя свечами.

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Во время обряда нужно представить, что вместе с этой бумагой сгорает все ненужное, что есть в человеке, его страхи, обиды и негативные черты характера.

Что приготовить на Хэллоуин

Если отталкиваться от того, что символом праздника является тыква, то существует множество блюд из этого желтого овоща, которые порадуют гостей.

www.globallookpress.com / Andrey Turusov

Если планируется праздничный вечер с чаепитием, на стол можно поставить тыквенный пирог. Способ его приготовления прост. Для этого потребуется:

приготовить тесто по вкусу, нарезать тыкву на кубики и измельчить в блендере, смешать тыквенное пюре с сахаром и корицей; выложить тесто на противень, а поверх него поместить тыкву; верх пирога для равномерного запекания посыпать любой крупой, например, манной; запекать 50 минут при температуре 180 градусов.

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И все, блюдо готово! Гостей порадует вкус этого угощения.