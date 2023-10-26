Хэллоуин по-русски: как получить подсказку от предков в Велесову ночь 31 октября 2023

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На Руси считали эту ночь самой мистической и даже боялись выходить из дома после захода солнца.

Испокон веков люди верили, что в ночь с 30 октября на 1 ноября стирается грань между миром живых и миром мертвых. В западной традиции указанное время связывают с Хэллоуином (кануном Дня всех святых) или Сайманом (кельтским праздником по случаю окончания полевых работ).

Славяне тоже с особым трепетом относились к данному периоду, который нарекли Велесовой ночью, и устраивали 31 октября после захода солнца особые торжества в тесном семейном кругу. Кроме гуляний, в это время проводили определенные ритуалы, чтобы заручиться поддержкой предков и избавиться от влияния злых духов.

Почему славяне в Велесову ночь старались не выходить из дома и какие древние способы до сих пор помогают получить подсказку от умерших родственников, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Когда отмечается Велесова ночь в 2023 году

Мистический праздник, как и в других культурах, отмечают с 31 октября на 1 ноября. Велесов праздник тоже приходится на данный период. По древним поверьям, в это время происходят разные таинственные и загадочные события.

Как появилась традиция праздновать Велесову ночь

Интересно, что период считают особенным и мистическим во многих культурах. Кельты нарекли его Сайманом, на который жгли костры и пировали, отдавая дань памяти умершим предкам. На Западе мистическую ночь называют Хэллоуином или кануном Дня всех святых, отмечаемого 1 ноября. Сейчас праздник утратил первоначальное значение. К нему теперь относятся как к развлечению: наряжаются в костюмы нечисти, колядуют, смотрят фильмы ужасов и веселятся. А вот про славянский аналог практически забыли.

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Если западный Хэллоуин сумел объединить языческие традиции с христианскими, то отечественный эквивалент затерялся в истории после Крещения Руси. Изначально праздник был посвящен символическому переходу из периода света, который олицетворяли конец весны, лето и начало осени, к темной и холодной зиме.

История Велесовой ночи корнями уходит в мифологию. Древние верили, что мир состоит из трех частей: Яви (земного мира, где живут люди), Прави (обители светлых богов, которым управлял Белобог) и Нави (пристанища темных сущностей и злых духов, подвластного Чернобогу).

В мистическую ночь, как говорили славяне, Белобог передавал колесо судьбы своему брату Чернобогу. Во время этого события негативные сущности прорывались из Нави и устраивали козни людям. Охранял дорогу между Явью и Навью бог-чародей Велес. Ему единственному в славянском пантеоне удавалось совладать одновременно со Светом и Тьмой. Обладая тайными знаниями, Велес мог повелевать всеми стихиями и даже изменять законы мироздания. Только от его помощи зависело, что произойдет с человеком и как изменится его судьба в мистическую ночь с 31 октября на 1 ноября.

Как праздновали Велесову ночь на Руси

К Велесовой ночи на Руси относились с настороженностью. После заката старались не выходить из дома и ни с кем не разговаривать.

«По этой же причине новые знакомства в такое время считались дурной приметой. <…> Встреченный человек мог принести беды и несчастья», — прокомментировала эксперт.

По поверьям, в эту ночь даже хорошо знакомые дороги способны завести в неизвестном направлении, так как злые духи специально запутывают любителей прогуляться. Однако если все-таки требовалось выйти за порог, обязательно наряжались, но не в красивый наряд, а маскировались под нечистую силу — в таком костюме низменные сущности примут человека за своего и не сделают ничего плохого.

Доброй традицией считалось провести праздничную Велесову ночь в кругу родных и близких. Перед встречей обязательно убирались в доме и украшали жилище свечами и гроздьями рябины. Ветки с ягодами клали у порога и на все подоконники. В народе верили, что именно это дерево помогает избежать негативного влияния злых духов. Также на Руси верили, что уберечься от напасти можно с помощью огня. Во дворе дома всегда зажигали костры. Существовала также традиция перепрыгивать через пламя, чтобы очиститься от негативной энергии.

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Во время застолья ставили несколько лишних приборов для умерших родственников. Славяне верили, что именно в этот день, когда стирается граница между мирами, ушедшие предки наведываются к своей семье, чтобы узнать о том, как они сейчас живут.

«Велесова ночь традиционно считалась семейным, родовым праздником. За столом за богатой трапезой, на которую собиралась вся семья, стояла всегда лишняя посуда для тех родственников, кто решил навестить потомков, и велись очень тихие разговоры, чтобы не спугнуть предков», — отметила эксперт.

Обязательно старались не только почтить умерших членов семьи, но и уважить домового. Духу обязательно оставляли гостинцы в виде сладостей, хлеба или молока. Угощение клали у порога и громко говорили добрые слова, приглашая обитателя дома к трапезе. Утром содержимое выливали на землю за порогом или скармливали птицам.

Как получить подсказку от предков на Велесову ночь 2023

В Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября открывается удивительная возможность поговорить с теми, кого давно нет в живых, и получить от них помощь и поддержку.

«Ночь предстоит действительно волшебная. И в эту ночь, если вы хотите попросить родовую защиту, подсказку от ушедших родственников, можете воспользоваться следующим обрядом. Накройте стол, поставьте лишние приборы, задайте вопросы, и вам придут ответы», — отметила эксперт.

При этом важно представить того родственника, к которому идет обращение. Подобный обряд можно провести и перед сном. Нужно обратиться с просьбой о помощи к кому-то из близких, который покинул этот мир. Если загаданный человек приснится, это значит, что желание скоро исполнится.