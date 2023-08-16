Любовь постучится в двери трех знаков зодиака: гороскоп на осень 2023 года

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Кто среди 12 знаков зодиака этой осенью сорвет настоящий куш и улучшит свое финансовое положение? А кому звезды уготовили яркие любовные приключения?

С наступлением осеннего сезона у многих пробуждается особое желание усердно учиться, увлекаться чем-то новым и ловить каждое мгновение красивой поры. Одни в это время дают себе слово проводить больше романтических прогулок по желтеющему парку, в то время как другие надеются на профессиональный успех и финансовое благополучие.

Раскрыть планы звезд на судьбу каждого знака зодиака поможет большой гороскоп на грядущую осень. О том, как изменится жизнь в этот период и какие события стоит ожидать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Западный астролог

Общий астрологический прогноз по месяцам на осень 2023

В начале осени все знаки зодиака ощутят значительный спад напряжения — в первых числах сентября Венера вернется в прямое движение, оставляя в прошлом недомолвки с близкими и финансовые передряги. А следом за ней, в середине месяца, выйдет из ретрограда Меркурий. Но не стоит это воспринимать, как «зеленый свет» сумбурным планам и идеям. Шлейф влияния обеих планет будет ощутим до конца месяца, поэтому полностью исключать конфликты и споры в рабочих и личных делах нельзя.

В октябре, казалось бы, уже пора заняться делом и начать активно проявлять себя в партнерских и рабочих сферах, но как бы не так. С 14 по 29 октября представителей зодиакального круга ждет коридор затмений, который повлияет на каждого без исключений. Эмоциональный фон будет колебаться из крайности в крайность, а проверки судьбы встречаться на каждом жизненном повороте. Поэтому первую половину осени лучше отвести под качественный отдых. Накопленные за это время ресурсы помогут справиться с возможными трудностями в будущие месяцы.

В ноябре ожидается переход Солнца, Марса и Меркурия в знак Стрельца. Это положение может значительно ускорить происходящие процессы. Дела разрешатся быстро и уверенно, или наоборот, коварная огненная стихия затянет их на длительный срок. В конечном итоге грядущей осенью все будет зависеть лишь от решительности знаков зодиака.

Овен — гороскоп на осе нь 2023

В первой половине осени Овнам нельзя расслабляться. Более того, в строгий и требовательный сезон Девы (с 23 августа по 22 сентября) знак зодиака ждет много задач и дел, не терпящих отлагательств. Встречи, разговоры и действия будут подталкивать к продвижению по карьерной лестнице. Все, что понадобится от представителей знака Овен, — это качественный трамплин из упорства и личной активности.

А вот вторая половина осени благоприятна уже не столько для физических усилий, сколько для духовного роста. Это время идей, расширения собственного мировоззрения. Особенно хорош этот период для изучения новых культур и языков. Что же касается любви, осенью Овнам, находящимся в поиске, точно повезет найти своего человека.

Телец — гороскоп на осень 2023

Тельцам звезды советуют этой осенью заняться здоровьем. В первый же месяц желательно провериться у врачей, не дожидаясь острой необходимости. Кроме того, не стоит забывать о душевном здоровье, которое должно быть крепким и устойчивым, так как с середины октября что-то в жизни знака зодиака может пойти не по плану.

В отношениях с возлюбленным возможны мелкие ссоры и недопонимания, к ним нужно быть готовыми. Хотя это необязательно будут негативные встряски, многое зависит от восприятия человека. Достижения в финансовой сфере этой осенью отойдут для Тельцов на второй план. К активным действиям и высоким заработкам нужно относится осторожно, основной ориентир — на самочувствие.

Близнецы — гороскоп на осень 2023

Вплоть до октября мысли представителей воздушной стихии будут касаться решения семейных вопросов. И здесь хваленая близнецовская многозадачность окажется как никогда кстати. Понадобится много энергии, ведь этой осенью у знака, помимо огромного количества планов и задач, появится отличная перспектива монетизировать свое хобби или развить дело.

Вторая же половина осени создаст благоприятные условия для улучшения финансового положения. Желание выкладываться на максимум и прорабатывать даже самые мелкие детали захлестнет Близнецов. Но забываться и уделять все время рабочим делам чревато серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому знаку зодиаку рекомендуется иногда делать паузы и отдыхать.

Рак — гороскоп на осень 2023

Ракам осенняя пора уготовила долгие и сложные разрешения семейных вопросов. Представителей зодиакального круга могут втянуть в личные проблемы близкие и друзья. В таком случае важно грамотно распределять время и не жертвовать внутренними ресурсами. Кроме того, до середины осени могут возникать трудности, связанные с недвижимостью и оформлением документов.

Обрести баланс во всех сферах Раки сумеют лишь к концу октября, тогда же фокус их внимания перейдет на более тесное общение с друзьями и любимое хобби. В любви знаку звезды советуют держать нейтралитет. Обостренный эмоциональный фон грядущей осени грозится захлестнуть их с головой. В работе и финансах также не рекомендуется совершать необдуманные действия. Прерогатива водной стихии — спокойствие и сознательность при решении текущих задач.

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Лев — гороскоп на осень 2023

Внимание и мысли Львов будут заняты финансами и поисками вариантов хорошего заработка. Звезды советуют не копить переживания в себе, а наоборот, проговаривать. Особенно если главным слушателем знака зодиака на эту осень станет их вторая половинка. Именно близкий человек сможет повлиять на ситуацию и поможет кратно увеличить капитал Львов.

Ближе к зиме огненную стихию ждут послабления, фокус переместится на рабочие дела. В любви как никогда разыграется желание страстей и приключений. Для тех, кто еще не вступил в отношения, в начале октября ожидается крайне романтичный период. Время действовать.

Дева — гороскоп на осень 2023

Девам этой осенью звезды советуют взять паузу в любовном вопросе и устремить все внимание на себя и собственные желания. Полезно обдумать, что давно не дает покоя в собственной внешности. В это время представится отличный шанс записаться в спортзал и привнести в жизнь новую привычку или обновить гардероб.

В ноябре земной стихии необходимо уделить время семье: обсудить давно назревшие чувства и переживания, открыть душу близким. Астролог заверяет: Девы будут услышаны и поняты. В рабочих делах серьезных изменений не предвидится, но если на горизонте замаячит повышение или возможность дополнительного заработка — лучше не отказываться.

Весы — гороскоп на осень 2023

В первой половине осени Весам не рекомендуется лезть на рожон. Звезды желают, чтобы представители знака, напротив, погрузились в себя. Чувства и эмоции, которые будут особенно нестабильны этой осенью, лишь помешают мыслить рационально и принимать верные решения. Между тем, ситуаций выбора в ближайшие три месяца представится немало, поэтому важно сохранять холодный разум.

Но уже во второй половине месяца Весы почувствуют приток энергии и сил для взаимодействия с миром. В это время будет полезно научиться чему-то новому или освоить полезный навык, причем как для работы, так и для любовных развлечений.

Небольшой астрологический совет для Весов, которые до сих пор не в отношениях, — отважиться и сходить, наконец, на свидание.

Скорпион — гороскоп на осень 2023

Крайне удачный период этой осенью выдастся у Скорпионов, особенно вторая половина сезона. Представителей знака зодиака ожидает интересное предложение, которое выведет на новый уровень дохода, или же просто повышение на работе. Но не стоит геройствовать и трудиться на износ. В противном случае удачные возможности ускользнут от Скорпионов. Кстати, в любви ждать инициативы со стороны не стоит. Будь то новое знакомство или разговор по душам — все в руках водной стихии.

Стрелец — гороскоп на осень 2023

Ударно проведут осень Стрельцы. Все три месяца у них будет много возможностей улучшить свое как финансовое, так и физическое состояние. Открывается портал в расширение собственного авторитета и власти, которые принесут плюшки и бонусы от вселенной.

Совет для знака зодиака: не отворачиваться от друзей и не зазнаваться. Только честность и искренность принесут выдающиеся результаты. А вопросы любви звезды советуют пока отложить в сторону, вся энергия должна быть направлена на себя и близкое окружение.

Козерог — гороскоп на осень 2023

Известная стабильность и непоколебимость Скорпионов осенью под большой угрозой. В первой половине осени желательно не вступать в споры, а если такая возможность не предоставляется, то искать компромиссы.

От земного знака зодиака этот сезон ждет пересмотра ценностей и пробуждение интуиции. Звезды советуют экспериментировать, уделять время медитациям и духовным практикам. Что же касается любовной сферы, здесь Козерогов ожидает небольшая кармическая проверка. Ее удастся с легкостью пройти тем, кто сумеет расслабиться и открыть свои настоящие чувства избраннику. В противном случае стоит ожидать ссор и болезненных размолвок.

Водолей — гороскоп на осень 2023

Как и всех представителей воздушной стихии, Водолеев осенью поджидают трудные времена. Голова будет занята решением сложных дел и неотложных вопросов. Могут возникнуть юридические проблемы, а также конфликты на почве мировоззрения или идеологии.

Но есть и хорошие новости. Как известно, трудные времена порождают героев, а те, в свою очередь, гениальные решения и творческие прорывы. Поэтому знаку Водолея звезды рекомендуют направить растущее напряжение на раскрытие собственных талантов. А вот в любви предвидится затишье.

Рыбы — гороскоп на осень 2023

В начале осени Рыб будут посещать тревожные мысли по поводу финансового положения и жизни в целом. Особенно внимательно к этим сферам нужно приглядеться с 14 по 29 октября. Грядущие затмения подсветят нерешенные моменты и ситуации. Хорошая новость: ближе к зиме все стабилизируется.

У Рыб появится энергия на углубленное изучение интересующих тем. Некоторых представителей водной стихии обрадует повышение на работе или приятный денежный бонус. В отношениях с любимым человеком намечается переход на более качественный уровень.