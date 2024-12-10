Это вовсе не конфеты: какие бытовые привычки незаметно разрушают зубы
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Казалось бы, чистка зубов и ополаскивание рта — это такие привычные и простые действия, к которым ежедневно прибегают миллиарды людей. Однако именно они могут стать причиной развития кариеса.
Поход к стоматологу способен вызвать непроизвольную дрожь в коленях не только у детей, начинающих плакать от одного лишь звука специальной бормашины и резкого запаха лекарств.
Взрослые на приеме испытывают не меньший стресс, ведь большинство оказывается в кресле для осмотра в особо запущенных случаях, когда боль уже невозможно стерпеть и замаскировать. Кроме того, не может не беспокоить мрачный прогноз повышения цен на стоматологические услуги. А ведь нередко даже постоянные проверки и тщательное соблюдение всех правил ухода за полостью рта не помогают избежать образования кариеса.
Вполне вероятно, что причина кроется далеко не в проблемах с гигиеной или частом употреблении сладостей, как предупреждали еще в раннем детстве. Поводом для этого может послужить неправильное положение языка и даже плохой сон. О других неочевидных факторах, влияющих на качество зубов, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стоматолог-ортодонт Ксения Пушкина.
Так ли страшен, как о нем говорят: что такое кариес
Одна из наиболее частых причин обращения к стоматологу — появление кариеса. На первый взгляд это незначительное заболевание, которое легко устраняется за один прием у врача.
Однако оперативно диагностировать его удается крайне редко. Чаще пациенты приходят после того, как боль становится уже невыносимой, а пустяковая проблема обрастает множеством осложнений, включая воспаление надкостницы, образование кисты, нагноение десны и даже тромбоз.
Основные признаки прогрессирующего заболевания следующие:
- На первых порах кариес выглядит как небольшое темное пятно на эмали, что нередко говорит о недостатке кальция в организме;
- Спустя время на его месте появляется небольшое отверстие. Если его не лечить, зуб начнет медленно крошиться, поражение проникает в дентин (жесткая ткань, находящаяся между эмалью и корнем зуба);
- На стадиях среднего и глубокого кариеса возникают неприятные ощущения, не дающие человеку нормально питаться и спать.
При наличии описанных симптомов с записью к врачу лучше не затягивать. Жевать на другую сторону и принимать обезболивающие — это всего лишь временная мера. В один момент таблетки перестанут действовать, а воспалительный процесс перекинется на здоровые зубы.
В легкой форме кариес затрагивает лишь твердую ткань — эмаль. При такой ситуации врачу достаточно вычистить пораженную область и установить пломбу. Намного сложнее проходит лечение, если зуб реагирует на температуру и физическое воздействие. Это означает, что кариес задел дентин и нерв. Здесь без глубокой чистки, удаления пульпы (сосудисто-нервного пучка) и пломбировки каналов не обойтись.
В запущенных случаях врач не в силах спасти зуб и принимает решение об его удалении и установке импланта. Именно поэтому важно проводить профилактические осмотры раз в полгода, а не ждать, когда где-то заболит.
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К чему может привести неправильное положение языка
Первой и наиболее неочевидной причиной постоянных проблем с зубами является неправильное положение языка во рту. В идеале две трети языка всегда должны прилегать к твердому нёбу, а кончик практически не касается верхних резцов. Можно на пробу сказать вслух слово «нет» и проследить, в каком положении оказался язык во время произнесения буквы «н».
«Для того чтобы наши зубы были здоровыми, они должны омываться слюной. В тот момент, когда наш язык занимает положение внизу, а не его правильное — сверху на твердом нёбе — выработка слюны не такая активная», — объяснила врач.
Анатомически верная позиция языка не только защищает зубы от болезней, но также помогает правильному развитию прикуса и нижней челюсти, полноценному кровоснабжению носо- и ротоглотки и профилактике заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
Так как дышать с прилегающим к нёбу языком получается только через нос, воздух, поступающий в легкие, достаточно прогревается и фильтруется, не давая проникнуть вредоносным бактериям.
Какая самая распространенная ошибка при чистке зубов
Наибольшее количество споров относительно темы гигиены полости рта касается чистки зубов. Одни настаивают, что браться за щетку и пасту нужно сразу после пробуждения. Другие же считают, что куда эффективнее и логичнее это делать после еды, так удастся одним разом удалить и остатки еды, и неприятный запах с налетом.
Стоматологи не советуют чистить зубы слишком часто — достаточно проходиться щеткой утром и вечером, причем проводить процедуру нужно сразу после пробуждения и непосредственно перед отходом ко сну.
«Правильно зубы чистить до еды, для того, чтобы зубная паста могла защитить поверхность зубов от кислот, которые будут выделяться в процессе приема пищи», — пояснила стоматолог.
После можно прополоскать рот обычной водой. Это поможет убрать кусочки еды, застрявшие между зубов, не повредив эмаль.
«Во рту во время еды скапливается очень много кислоты. Это могут быть первично кислые продукты питания, либо, кислота, которая вырабатывается бактериями в полости рта. Так вот, представьте себе, после еды вы берете щетку и начинаете этой кислотой выдраивать зубы», — предостерег специалист.
Не меньшую опасность представляет постоянное использование освежающего ополаскивателя. Волшебное средство, быстро устраняющее неприятный запах и нередко заменяющее привычную чистку щеткой, — это не более чем рекламная уловка.
«Ополаскиватели, которые обладают антибактериальным действием, назначаются только на кратковременный срок, обычно не больше двух недель. Так как они убивают не только плохие, но и хорошие бактерии. В результате происходит нарушение баланса микрофлоры полости рта», — прокомментировала эксперт.
Агрессивный состав буквально вымывает естественную защиту. Количество опасных бактерий, разрушающих зубы, увеличивается, а ментол в составе, призванный надолго устранить неприятный запах, еще сильнее иссушает слизистые. Так, всего одно безобидное действие становится катализатором множества проблем.
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Чем чреват сон с открытым ртом
Врачи нередко говорят о важности качественного и правильного сна. Неспроста, ведь от него зависит даже состояние зубов. Так, например, в зоне риска развития кариеса намного чаще оказываются люди, непроизвольно открывающие рот или храпящие во сне.
«Замечали ли вы, как вы спите? Если в полости после пробуждения нет слюны — это косвенный признак, что губы открыты и язык находится в неправильном положении. Подобная ситуация приводит к тому, что зубы начинают разрушаться», — рассказала врач.
Поэтому важно следить за правильным положением языка как в дневное, так и ночное время. Также, возможно, стоит присмотреться к более удобной по высоте и мягкости подушке, и новому матрасу. Все это, включая профилактические осмотры и правильную чистку зубов, поможет сохранить зубы и полость рта здоровыми.