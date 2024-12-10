Это вовсе не конфеты: какие бытовые привычки незаметно разрушают зубы

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Казалось бы, чистка зубов и ополаскивание рта — это такие привычные и простые действия, к которым ежедневно прибегают миллиарды людей. Однако именно они могут стать причиной развития кариеса.

Поход к стоматологу способен вызвать непроизвольную дрожь в коленях не только у детей, начинающих плакать от одного лишь звука специальной бормашины и резкого запаха лекарств.

Взрослые на приеме испытывают не меньший стресс, ведь большинство оказывается в кресле для осмотра в особо запущенных случаях, когда боль уже невозможно стерпеть и замаскировать. Кроме того, не может не беспокоить мрачный прогноз повышения цен на стоматологические услуги. А ведь нередко даже постоянные проверки и тщательное соблюдение всех правил ухода за полостью рта не помогают избежать образования кариеса.

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Вполне вероятно, что причина кроется далеко не в проблемах с гигиеной или частом употреблении сладостей, как предупреждали еще в раннем детстве. Поводом для этого может послужить неправильное положение языка и даже плохой сон. О других неочевидных факторах, влияющих на качество зубов, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стоматолог-ортодонт Ксения Пушкина.

Так ли страшен, как о нем говорят: что такое кариес

Одна из наиболее частых причин обращения к стоматологу — появление кариеса. На первый взгляд это незначительное заболевание, которое легко устраняется за один прием у врача.

Однако оперативно диагностировать его удается крайне редко. Чаще пациенты приходят после того, как боль становится уже невыносимой, а пустяковая проблема обрастает множеством осложнений, включая воспаление надкостницы, образование кисты, нагноение десны и даже тромбоз.

Основные признаки прогрессирующего заболевания следующие:

На первых порах кариес выглядит как небольшое темное пятно на эмали, что нередко говорит о недостатке кальция в организме; Спустя время на его месте появляется небольшое отверстие. Если его не лечить, зуб начнет медленно крошиться, поражение проникает в дентин (жесткая ткань, находящаяся между эмалью и корнем зуба); На стадиях среднего и глубокого кариеса возникают неприятные ощущения, не дающие человеку нормально питаться и спать.

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При наличии описанных симптомов с записью к врачу лучше не затягивать. Жевать на другую сторону и принимать обезболивающие — это всего лишь временная мера. В один момент таблетки перестанут действовать, а воспалительный процесс перекинется на здоровые зубы.

В легкой форме кариес затрагивает лишь твердую ткань — эмаль. При такой ситуации врачу достаточно вычистить пораженную область и установить пломбу. Намного сложнее проходит лечение, если зуб реагирует на температуру и физическое воздействие. Это означает, что кариес задел дентин и нерв. Здесь без глубокой чистки, удаления пульпы (сосудисто-нервного пучка) и пломбировки каналов не обойтись.

В запущенных случаях врач не в силах спасти зуб и принимает решение об его удалении и установке импланта. Именно поэтому важно проводить профилактические осмотры раз в полгода, а не ждать, когда где-то заболит.

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К чему может привести неправильное положение языка

Первой и наиболее неочевидной причиной постоянных проблем с зубами является неправильное положение языка во рту. В идеале две трети языка всегда должны прилегать к твердому нёбу, а кончик практически не касается верхних резцов. Можно на пробу сказать вслух слово «нет» и проследить, в каком положении оказался язык во время произнесения буквы «н».

«Для того чтобы наши зубы были здоровыми, они должны омываться слюной. В тот момент, когда наш язык занимает положение внизу, а не его правильное — сверху на твердом нёбе — выработка слюны не такая активная», — объяснила врач.

Анатомически верная позиция языка не только защищает зубы от болезней, но также помогает правильному развитию прикуса и нижней челюсти, полноценному кровоснабжению носо- и ротоглотки и профилактике заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Так как дышать с прилегающим к нёбу языком получается только через нос, воздух, поступающий в легкие, достаточно прогревается и фильтруется, не давая проникнуть вредоносным бактериям.

Какая самая распространенная ошибка при чистке зубов

Наибольшее количество споров относительно темы гигиены полости рта касается чистки зубов. Одни настаивают, что браться за щетку и пасту нужно сразу после пробуждения. Другие же считают, что куда эффективнее и логичнее это делать после еды, так удастся одним разом удалить и остатки еды, и неприятный запах с налетом.

Стоматологи не советуют чистить зубы слишком часто — достаточно проходиться щеткой утром и вечером, причем проводить процедуру нужно сразу после пробуждения и непосредственно перед отходом ко сну.

«Правильно зубы чистить до еды, для того, чтобы зубная паста могла защитить поверхность зубов от кислот, которые будут выделяться в процессе приема пищи», — пояснила стоматолог.

После можно прополоскать рот обычной водой. Это поможет убрать кусочки еды, застрявшие между зубов, не повредив эмаль.

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«Во рту во время еды скапливается очень много кислоты. Это могут быть первично кислые продукты питания, либо, кислота, которая вырабатывается бактериями в полости рта. Так вот, представьте себе, после еды вы берете щетку и начинаете этой кислотой выдраивать зубы», — предостерег специалист.

Не меньшую опасность представляет постоянное использование освежающего ополаскивателя. Волшебное средство, быстро устраняющее неприятный запах и нередко заменяющее привычную чистку щеткой, — это не более чем рекламная уловка.

«Ополаскиватели, которые обладают антибактериальным действием, назначаются только на кратковременный срок, обычно не больше двух недель. Так как они убивают не только плохие, но и хорошие бактерии. В результате происходит нарушение баланса микрофлоры полости рта», — прокомментировала эксперт.

Агрессивный состав буквально вымывает естественную защиту. Количество опасных бактерий, разрушающих зубы, увеличивается, а ментол в составе, призванный надолго устранить неприятный запах, еще сильнее иссушает слизистые. Так, всего одно безобидное действие становится катализатором множества проблем.

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Чем чреват сон с открытым ртом

Врачи нередко говорят о важности качественного и правильного сна. Неспроста, ведь от него зависит даже состояние зубов. Так, например, в зоне риска развития кариеса намного чаще оказываются люди, непроизвольно открывающие рот или храпящие во сне.

«Замечали ли вы, как вы спите? Если в полости после пробуждения нет слюны — это косвенный признак, что губы открыты и язык находится в неправильном положении. Подобная ситуация приводит к тому, что зубы начинают разрушаться», — рассказала врач.

Поэтому важно следить за правильным положением языка как в дневное, так и ночное время. Также, возможно, стоит присмотреться к более удобной по высоте и мягкости подушке, и новому матрасу. Все это, включая профилактические осмотры и правильную чистку зубов, поможет сохранить зубы и полость рта здоровыми.