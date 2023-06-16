Не дай себе засахариться: как любовь к сладкому незаметно старит лицо

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Заядлых сладкоежек выдают своеобразные морщины и опущение кожи лица. Но это еще не самое страшное.

Утверждение, что сахар — это белый яд, известно многим с детства. Однако тяга к сладкому для многих становится непреодолимой. И ни лишние килограммы, ни внушительные траты исключительно на данную категорию продуктов, ни даже высокие риски развития диабета не останавливают сладкоежек от покупки очередного соблазнительного десерта.

К сожалению, подобная зависимость имеет и другие неприятные последствия: чрезмерное потребление сахара ускоренными темпами запускает процесс увядания клеток. Врачи называют такое воздействие сахарным или гликационным старением.

Почему конфеты и пирожные откладываются не только в боках и чем опасно «засахаривание» тела, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-косметолог и дерматовенеролог Вадим Чариков.

Как выглядит сахарное лицо

По словам косметолога, изменения при так называемом сахарном старении наступают в комплексе и затрагивают буквально всю поверхность кожи.

«Представьте: у вас есть резинка, она хорошо растягивается и возвращает свою форму, она эластична и подвижна. Вы погружаете ее в расплавленную карамель. Она перестанет быть такой подвижной, потеряет форму и становится грубой. Приблизительно похожие процессы происходят в нашей коже и не только», — привел пример косметолог.

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Кожа состоит из различных волокон, в том числе из коллагена и эластина. Все они отвечают за подвижность тканей и сохранение их структуры в тонусе. Каждая доза сахара увеличивает количество углеводов и доставляет в кровь порцию глюкозы. Когда последней становится слишком много, ткани становятся гликированными и теряют нормальную структуру. При ежедневном воздействии «засахаривание» мешает клеткам кожи запускать процесс регенерации.

«Появляется сеть морщин, теряется тонус кожи. Она становится дряблой, начинается провисание. Важный момент: коллаген и эластин содержатся не только в коже, но и в большинстве внутренних органов, а также в кровеносных сосудах. Последние питают все клетки организма. Соответственно, сахар мешает крови доставлять питательные вещества по клеткам, отвечающим за молодость», — уточнил он.

Как следствие, со временем кожа истончается и меняет цвет, начинаются атрофические нарушения, появляется пигментация, углубляются морщины.

Неочевидные сахарные ловушки

Когда мы говорим о сладком, на ум приходит что-то вкусное к чаю — торты, пирожные, выпечка, мороженое, конфеты и шоколад. Однако сахар в большом количестве содержится в очень многих продуктах:

газированные напитки;

лимонады и коктейли;

бутилированный чай;

пакетированные или консервированные соки и нектары;

сиропы и соусы;

консервированные фрукты и овощи;

суши и роллы;

мясные продукты (колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон и так далее);

йогурты (питьевые или в стаканчике) и творожки;

творожные сырки и творожная масса;

алкогольные напитки.

Если проанализировать рацион питания, можно прийти к совсем неутешительному выводу: даже если исключить из списка очевидные сладости, количество потребляемого сахара все равно останется внушительным.

«Ловушка, на которую все часто попадаются, это различные соусы и вкусные заправки к салатам. Еще интересный момент — это быстрые завтраки. Красивые фитнес-коробки тоже скрывают большое количество сахара», — предупредил Чариков.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) советуют сократить потребление свободных сахаров до 50 граммов или 12 чайных ложек без верха в день. Однако если у человека наблюдается избыточный вес, указанную норму стоит сократить в два раза до 25 граммов, что равняется 5% от общей потребляемой энергии.

Может ли перерыв в сладком помочь коже лица

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Каждый сладкоежка хотя бы раз в жизни пытался устроить себе гастрономические каникулы и на неделю-две, а может и на месяц завязать с кондитерскими изделиями. К сожалению, подобные разгрузочные дни едва ли помогут организму значительно оздоровиться, поскольку последствия злоупотребления сладостями со временем накапливаются и не могут быть устранены за короткий промежуток времени.

«Если отказаться от сладкого, разумеется, кожа на следующий день сразу не восстановится. Считается, что процессы обновления начинаются приблизительно через месяц после снижения потребления сахара. Но тут нужно понимать, что замена коллагена это очень долгий процесс и может занять долгие месяцы. А для полного обновления потребуются годы. Организм ведь не разрушает и восстанавливает все сразу, а делает это постепенно», — пояснил врач.

Тем не менее двигаться в сторону сокращения потребления сладкого все равно нужно. Чтобы воздействовать на кожу комплексно, специалист посоветовал

Снижать сладкую «дозу». Не стоит отказываться от любимых продуктов сразу и насовсем, иначе велик риск сорваться. Лучше для начала позволить себе, например, пирожное или несколько конфет только один раз в день. Через несколько месяцев можно довести ограничение до двух раз в неделю и так далее.

Вести здоровый образ жизни. Прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, физические упражнения и прием витаминов в комплексе положительно скажутся на общем состоянии здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы.

Пить достаточное количество воды. Жидкость должна регулярно доставлять в клетки питательные вещества и вымывать из них продукты распада. Кроме того, она снижает тягу к сладкому, если выпивать по полтора-два литра в день. Замена простой воды чаем, кофе и газированными напитками не принесет нужного эффекта.